Ford končí na jednom z největších trhů s auty na světě, roky tratil 42 tisíc na každém autě před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Neskutečných 251 miliard korun za pouhých osm let prodělal Ford na dlouho čtvrtém největším trhu s auty na celém světě. Teď zavírá všechny továrny a prakticky jej opouští, navíc nemusí být jediný.

Ještě v roce 2013 byl brazilský trh s auty tím čtvrtým největším na světě. I teď je obrovský, momentálně mu ale patří sedmá pozice a opětovný růst je v nedohlednu. Země je totiž výrazně zasažena koronavirem, který jen umocňuje její dosavadní ekonomické problémy. Kvůli tomu by místní automobilový průmysl mohl zcela zkolabovat. Ostatně Ford na počátku letošního roku již oznámil, že uzavře všechny své místní továrny a padáka dostanou tisíce lidí, kteří v nich pracují.

Agentura Reuters nyní rozkryla důvody, které modrý ovál k danému rozhodnutí vedly. Při pohledu na ně se odchodu značky ze země nedivíme, neboť Ford za posledních osm let v Brazílii prodělal takřka 12 miliard dolarů (cca 251 mld. Kč), což je neskutečná částka i na tak velkou firmu. Z této sumy 4,1 mld. USD (asi 85 mld. Kč) připadlo na vypořádání dřívějších závazků, zbytek je však spojen s firemními aktivitami jen v tomto období. Ford tak po léta na každém prodaném autě v Brazílii prodělával 2 000 USD (42 tisíc Kč).

Do této situace se automobilka dostala z mnoha důvodů, ne všechny nicméně mohla ovlivnit. Kde je ovšem její vina nesporná, to je jistá neochota změnit zavčas portfolio. Ford totiž velmi dlouho váhal, než stejně jako konkurenti přepřáhne na SUV všeho druhu, s nimiž jsou spojené vyšší marže. Automobilce tak začal ujíždět vlak a když už se rozhodla, že do něj nastoupí, stále postupovala hlemýždím tempem.

Hlavním problémem jsou však mantinely nastavené vládou. V zemi jsou totiž vysoké daně, vysoká cla a z platných pravidel pramenící vysoké výrobní i logistické náklady. Ač tedy místní továrny všech zúčastněných výrobců jsou schopné produkovat až 5 milionů aut ročně, skutečný výstup je pouze poloviční. Brazílie má totiž kvůli vysokým cenám prakticky nulový vývoz, v čemž se výrazně liší třeba od Mexika, které díky dohodě o volném obchodu s USA a Kanadou vyváží přes 80 procent své produkce.

Nejde ale jen o cla, situace dle poradenské společnosti PwC dokonce zašla tak daleko, že v roce 2019 byl vůz vyrobený v Mexiku výrobně o 12 procent levnější než auto, které sjelo z brazilských montážních linek. Není tedy překvapivé, že na vládu se obrací i řada lokálních organizací, aby svou politiku přehodnotila. Ztrátové hospodaření v Brazílii trápí i Volkswagen, General Motors či Toyotu a také u nich může hrozit odchod.

V tomto ohledu lze ostatně jen připomenout, že od roku 2011, kdy bylo celkově prodáno takřka 3,6 milionu aut, dochází v Brazílii k poklesu. Za posledních 12 měsíců totiž registrace činily jen 2,2 milionu aut. Momentálně pak sice dochází k růstu, ovšem jen v porovnání s loňským jarem, které ovlivnila globální odstávka továren. Ve srovnání s loňským podzimem je ale na tom Brazílie opět špatně.

Je tak otázkou, zda Ford v zemi neskončí jen jako lokální výrobce a nestáhne se z něj úplně. V provozu by pak nechal jen několik dealerství a značka profilována jako okrajová, zaměřená na klientelu s vyššími příjmy. Ta by pak nejspíše ani neměla být příliš sečtělá, jinak se jí nejspíše nebude chtít platit minimálně 94 tisíc dolarů (1,96 mil. Kč) za elektrický Mustang Mach-E, který v USA startuje na 53 000 USD (1,1 mil. Kč).

Za problémy Fordu stojí nemalou měrou neochota značky přepřáhnout na ziskovější SUV. Když už tak udělala, bylo pozdě. Nyní tak automobilka v Brazílii zavírá všechny továrny. Foto: Ford

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec