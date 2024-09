Ford odhalil finální specifikace nejrychlejšího Mustangu historie, srovnává ho s Porsche 911 GT3 před 4 hodinami | Petr Prokopec

Novinka modrého oválu je také nejvýkonnějším a nejostřejším Mustangem, jaký kdy vznikl. Je rovněž podstatně silnější než sportovní ikona z Zuffenhausenu, paradoxně ale nebude tím vozem, který by přišel levněji.

Pokud zatoužíte po Porsche 911 GT3 RS, musíte sáhnout do kapsy opravdu hluboko. U nás tento supersport startuje na 6 631 197 Kč (sic), za které dostáváte atmosférický čtyřlitrový šestiválec naladěný na 525 koní. To na dnešní dobu není až tak enormní výkon, stejně jako vlastně nejsou dechberoucí některá data o jízdní dynamice - ze stovky za 3,2 sekundy a maximálky 296 km/h byste se nejspíše na zadek posadili naposledy před pár lety. Kouzlo je jinde - tohle auto září na okruzích a optikou časů z nich je jedním z nejrychlejších a vlastně i nejdostupnějších aut, jaká lze koupit. Třeba Nordschleife zvládne za 6 minut a 44,848 sekundy.

Právě tuto ikonu si vzal do úst Greg Goodall, šéf vývoje Fordu Mustang GTD, při odhalování jeho finálních specifikací. Ten uvedl, že „od prvního dne jsme byli zaměřeni na to, aby vůz byl vůbec prvním supersportem s prvotřídním výkonem a duší Mustangu. Srdcem GTD je jeho přeplňovaný 5,2litrový V8, který produkuje víc koní na litr než Porsche 911 GT3 RS.” Americká automobilka totiž konečně zveřejnila, že nejvýkonnější, nejrychlejší a nejostřejší pony car historie produkuje 826 koní výkonu a 900 Nm točivého momentu. K dispozici tedy má 158,8 koně na litr, zatímco u Porsche jde o 131,2 k/l.

Díky aktivní aerodynamice a systému DRS by se Mustang měl rozjet až na 325 km/h, data o akceleraci nicméně dosud zveřejněna nebyla. Goodall však zopakoval, že skutečným cílem Fordu je dostat se na Ringu pod 7 minut. Na jaký přesný čas modrý ovál cílí, již zmíněno nebylo. Ovšem odkaz na Porsche by jistou nápovědou být mohl. Otázkou však je, zda něčeho takového GTD skutečně bude schopné. Cokoli horšího ale bude pro Ford problém, neboť za novou variantu si účtuje 325 tisíc dolarů (cca 7,34 milionu Kč).

Daná suma je navíc spojena pouze s americkým trhem, třeba u nás je třeba za vůz vyskládat 9 205 000 Kč. Jen samotné peníze navíc nestačí, neboť produkce bude značně limitována a všichni zájemci musí s Fordem sehrát menší divadlo, pokud chtějí mít alespoň šanci, že se dostanou na čekací listinu. U Porsche je pochopitelně nic takového nečeká, jednoduše jen stačí přijít do showroomu, sepsat kupní smlouvu a následně strávit nějaký čas v konfigurátoru při volbě vašich preferencí.

Onen odkaz si tak Goodall měl možná odpustit, případně s ním přijít až ve chvíli, kdy se Mustang GTD vrátí z pohoří Eifel s lepším časem, než jaký zajelo Porsche. Takto totiž riskuje, že mu média každé slovo omlátí o hlavu, pokud výkonnější a dražší auto zaostane za tím levnějším a slabším, navíc prestižnějším. I když je třeba dodat, že prodejní úspěch to aso neovlivní - automobilka totiž během 37 dní od spuštění registrací přijala již víc než 7 500 žádostí o koupi.

Automobilka zatím neupřesnila, kolik aut vyrobí, nicméně GTD by mělo být dostupné během modelových let 2025 a 2026. Velmi pravděpodobně tak bude produkce omezena nějakými dvěma či maximálně čtyřmi tisíci kusy, již nyní tak v případě žádostí vzniká nemalý přetlak. A to přesto, že ona cena není konečnou, zájemci o maximální dynamiku, s jakou bude spojen onen méně než 7minutový čas z Ringu, totiž budou muset připlácet za doplňkové pakety.

Ford tak narazil na zlatou žílu, a jakkoli to vypadá, že žlutý kov bude spíše jen 18karátový a ne 24karátový, jaký kutají v Zuffenhausenu, publiku to stačí. Bude tedy zajímavé sledovat, co se odehraje po předání prvních kusů - zda se následně dozvíme informace o klauzuli zakazující prodej během úvodních pár let vlastnictví, jako tomu bylo u Fordu GT, a jestli se najdou lidé, kteří ji výměnou za výdělek poruší.

Mustang GTD se spolu s odhalením finálních dat ukázal na několika málo nových fotkách. Foto: Ford



Dřív toho ale automobilka ukázala daleko víc. I díky tomu víme, že se v interiéru nerozparádila tak jako u karoserie. Foto: Ford

