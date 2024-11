Ford po tragických výsledcích vezme manažerům 65 procent jejich prémií. Proč jim je ale při miliardových prodělcích vůbec dává? včera | Petr Prokopec

Prémie by měla být ta část platu, kterou dostanete jen ve chvíli, kdy se vám mimořádně daří, kdy pro firmu představujete větší přínos, než by odpovídalo vaší standardní odměně. Kde je prostor dát někomu jen cent navíc, když modrý ovál na jednom prodaném elektromobilu prodělává 1,27 milionu korun?

V roce 2021 se Ford vytasil s tak odvážnými plány na elektrifikaci jeho nabídky, až jsme si z toho ťukali na čelo. Modrý ovál byl totiž po takřka století znám jako výrobce dostupných aut. Poté, co mu ale v segmentu spalovacích technologií přestala kvést pšenka, neboť ceny tvořil se značným sebevědomím, dospěl k názoru, že bude dobré přepřáhnout na alternativní pohon. S tím je spojena ještě menší hodnota za peníze, manažeři značky ale na nic takového nehleděli. Z jejich úhlu pohledu se totiž zdálo být logické, že lidé Ford milují natolik, že si přestanou kupovat prakticky nekonečně použitelná auta za pár set tisíc korun, a místo toho vezmou si pořídí omezeně použitelné vozy za miliony.

Jak vše dopadá, jsme mohli naposledy zrekapitulovat před pár dny. Automobilka vyrukovala se svými výsledky za třetí letošní kvartál, které jsou zejména v případě elektrické divize Model e mimořádně mizerná - na každém prodaném elektromobilu dnes Ford prodělává 1,27 milionu korun. A protože nejde o nový jev, pouze bobtnající starý problém, mluví zástupci modrého oválu o masivních škrtech, které by měly firmě tyto ztráty vykompenzovat. Mj. prémie manažerů tak mají být sníženy o 65 procent oproti jejich současné výši.

„Jsme zaměřeni na snížení nákladů, zlepšení kvality a snahu dosáhnout u Fordu vyššího růstu, vyšší ziskové marže, vyšší finanční efektivity a vůbec mnohem pevnějšího byznysu,“ uvedl k věci mluvčí automobilky podle agentury Reuters. Její šéf Jim Farley pak dodal: „Jsem pyšný na pokrok, jakého jsme dosáhli, ale stále nejsme úplně spokojeni.“ S čímž skutečně není problém souhlasit - pokud někdo činí rozhodnutí, která firmu akorát stojí peníze, nezaslouží si prémie žádné, nikoli třetinové. A pokud by s tím dotyční nebyli spokojeni, nikdo by jim nebránil v podání výpovědi.

Může se zdát, že tímto způsobem by Ford přišel o důležité zaměstnance. Jistě nelze házet všechny do jednoho pytle, ale ruku na srdce - opravdu jsou manažeři, jejichž kroky vedly k tomu, že firma zamířila tak těžce mimo terč a roky vyrábí auta, která jsou zdrojem stamiliardových (v korunách) ročních prodělků, pro automobilku přínosem? Na to je těžké odpovědět kladně. Navíc skutečně nejde o nový jev, ztráty z těchto aktivit Ford přepočítává už roky a postupem času navzdory slibům opaku akorát bobtnají.

Sám Farley, který - nutno férově dodat - není původním autorem rozhodnutí vsadit vše na jednu kartu, si za loňský rok na odměnách přišel na 26,5 milionu dolarů (cca 617 milionů Kč), což je o 26 procent více než předloni. Jsme přitom zvědavi, kolik dostane letos, o drobné ale znovu jistě nepůjde. A redukce bonusů by měla platit i pro něj, neboť i když jen na elektromobily sám vše nevsadil, až letos mu došlo, jak „pitomá vize” to je.

Firma se na každý pád bude snažit nejprve ušetřit na níže postavených zaměstnancích. Ti, kteří pracují v továrně vyrábějící Ford F-150 Lightning, budou ostatně nějaký čas doma, neboť produkce elektrického pick-upu byla zastavena až do 6. ledna příštího roku. To pak sice značce umožní snížit skladové zásoby, jenže něco takového se děje jen za pomoci slev. Na konci roku tak lze očekávat možná ještě vyšší ztráty na jeden prodaný kus. A management za to dostane odměny - sice jen 35procentní, ale pořád odměny. Je to fér?

Modrý ovál sice letos zredukoval počet směn vyrábějících F-150 Lightning, ovšem ani to nestačilo, neboť nabídka stále dalece překonává poptávku. Od půlky listopadu se tak elektrický pick-up nebude vyrábět vůbec, pouhá redukce odměn manažerů se tak zdá být spíš provokací než adekvátním krokem. Foto: Ford

Zdroje: Reuters, Ford

