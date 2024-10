Ford rozdává dealerům až přes půl milionu Kč, pokud si zahltí sklady nechtěnými elektromobily, říká to vše před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Ford

Až zas jednou uvidíte zprávu o tom, že prodeje elektrických Fordů povyskočily, nezapomeňte si k tomu přidat informace, které vám teprve pomohou odpovědět na otázku: Ale za jakou cenu? Rozpohybovat prodeje nechtěného zboží není levné pro nikoho.

Ford zanedlouho představí své finanční výsledky za další kvartál a na poli elektrických aut čekáme další tragédii. Naposledy přiznal, že na každém prodaném elektrickém autě letos prodělává okolo 1 milionu Kč a nejsou to veškeré náklady, který někdejší naprosto absurdní, letos naštěstí rezolutně odpískaný plán přejít jen na elektromobily během pár let přináší. Jen rušení nových projektů v pokročilé fázi vývoje se nedávno postaralo o odepsání dalších 43 miliard.

Jsou to obrovské peníze, přesto v dohledné době nelze čekat razantnější zlepšení. Proč? Protože do konce dotažené projekty modrý ovál už neruší a také on musí prodávat nějaká elektrická auta. Tedy pokud se chce vyhnout placení pokut za nesplnění flotilových limitů emisí či spotřeby (což dělá třeba Toyota), kupování de facto emisních povolenek od konkurentů typu Tesla (což dělá třeba Mercedes) nebo uměle omezovat výrobu žádaných spalovacích vozů (což nejnověji dělá Stellantis). Jde tedy stejně jako Škoda cestou prodeje elektrických aut skoro za jakoukoli cenu, což se ale právě stará o výše popsané ztráty.

Ty mohou během dalšího kvartálu i narůst (možná ne na prodaný vůz, ale celkově skoro jistě), neboť podle čísel samotné automobilky Ford letos do září prodal 22 807 kusů elektrické verze F-150 zvané Lightning, což představuje meziroční nárůst o 86 %, 35 626 Mustangů Mach-E (nárůst o 23,4 %) a 9 256 dodávek E-Transit (nárůst o 67,4 %). Celkově prodej čistě elektrických Fordů za letošní rok činí 67 689 aut, což je sice pořád plivnutí do rybníka (jen v USA prodala firma letos 1 473 642 vozů), ale je to pořád o 45 % víc než v loňském roce (46 671). „Zadarmo” se to opravdu neděje a nemluvíme jen o slevách nebo výhodných leasinzích, které jsou s elektrickými modely dlouhodobě spojeny.

Sám Ford pořád vyrábí zejména Lightningů víc, než je schopen prodat, a tak se mu hromadí v jeho logistických centrech. Aby tento horkým brambor přehodil dál, zkouší těmito vozy zaplavit sklady dealerů, kteří jich vzhledem k omezené poptávce neobjednávají dost, aby sklady automobilky vyprázdnili. Jak tedy nyní informuje CarsDirect, Ford přišel s dalšími pobídkami postavenými kolem - uhádli jste - peněz.

Dealeři Fordu z libovolného koutu USA tak nyní mohou od automobilky dostat nasypáno až 22 500 dolarů, tedy přes 520 tisíc Kč, pokud si bez ohledu na poptávku vezmou na sklad modely F-150 Lightning modelového roku 2024. Nový program byl spuštěn 15. října a nabídka zůstane v platnosti nejméně do 15. listopadu. Dealeři přes něj dostanou zaplaceno 1 000 dolarů za každý na sklad přijatý model F-150 až do počtu 9 vozů. Pokud vezmou 10 až 15 aut, dostanou s každým na cestu 1 500 USD. Pokud tedy někdo nenávratně vezme na sklad maximálních 15 Lightningů, dostane oněch asi 522 tisíc Kč v přepočtu.

Je otázka, co to přinese optikou reálných prodejů. Že to pomůže Fordu s pročištěním skladů plných starších aut, je nabíledni, CasDirect vedle toho spekulují, že by vyšší přítomnost reálných vozů u prodejců mohla pomoci i se samotným odbytem. To ukáže až čas, jisté je snad jen jedno - Fordu to pomůže k ještě vyšším ztrátám spojeným s jeho elektrickými aktivitami, konkrétní čísla ale uvidíme až v celoroční bilanci.

Prodeje elektrických F-150 jsou dlouhodobě mizerné a daleko za původními očekáváními. Aktuálně rostou, ale za jakou cenu? Foto: Ford

Zdroje: CarsDirect, Ford

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.