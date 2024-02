Ford v lednu úplně zastavil výrobu svého klíčového elektromobilu, 9 700 zaměstnanců šlo domů před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Výsledky Fordu ukazují, že čím méně se na poli elektromobility angažuje, tím lépe se mu daří. Dalšího výpadku výroby F-150 Lightning tedy asi litovat nebude, i když se nezdá, že by v tomto případě šlo o záměr, popř. uváděné zdůvodnění byl jen účelové.

Ford v noci ze včera na dnešek zveřejnil své výsledky za loňský rok a pro jeho elektrickou anabázi je to jedna velká tragédie. Automobilka loni prodělala na výrobě a prodeji elektrických aut 4,7 miliardy dolarů, tedy skoro 109 miliard Kč, tedy ještě o dost víc, než po revizi svých původně optimistických plánů čekala. Na každém prodaném elektromobilu tedy Ford prodělal 38 000 dolarů, přes 880 tisíc korun, jak vypočítává Bloomberg. Přesto se akcie automobilky záhy vzedmuly k velkému růstu a eliminovaly téměř veškerou ztrátu své hodnoty z prvních týdnů nového roku.

Důvod? Ford už pochopil, že jeho někdejší divoké elektrické plány jsou nesmysl a od druhé poloviny loňského roku své aktivity na poli elektrických aut - navzdory často neodpovídajícím prohlášením - fakticky umenšuje. Automobilka tak za poslední kvartál roku 2023 zaznamenala větší než očekávané zisky a předpokládá jejich další navyšování v letošním roce. To investoři nemohli neocenit.

Přes nejasnou rétoriku vedení to klíčové zaznělo včera po ohlášení výsledků. Ford vzhledem ke zpomalování prodejů elektromobilů zpomalují sníží výdaje společnosti na elektromobily o 12 miliard dolarů a zvýší investice do modelů se spalovacími motory. To je znovu rajská hudba pro investory - zejména výroba klíčového elektrického modelu F-150 Lightning jde dál dolů, naopak spalovací SUV jako Bronco a pickupy typu Ranger se budou prodávat ve větším množství.

S ohledem na tento vývoj může být Ford jen rád, že nedávno zrušil dvě třetiny výroby zmíněného Lightningu a produkci omezuje i v případě Mustangu Mach-E. Prodeje obou vozů jsou nízké a je otázkou, jaké vlastně vůbec jsou, když se tolik aut kupí u dealerů. Automobilka tak nakonec mohla ocenit i to, že nedávno musela výrobu elektrické F-150 zastavit úplně, jak se ex post dozvěděli kolegové z freepu.

Podle všeho to nebyl záměr (a udávaný důvod nebude výmluvou), neboť omezení stihlo i výrobu spalovacích F-150. Tak či onak mluvčí Fordu Jessica Enoch potvrdila, že výroba F-150 Lightning v Dearbornu byla úplně zastavena mezi 25. lednem a 31. lednem tohoto roku, odstávka pak postihla mezi 25. lednem do 1. únorem také závod Kansas City, kde se vyrábí jen spalovací provedení. 9 700 zaměstnanců tak muselo jít domů a smířit se s týdenním neplánovaným volnem. Udávaným důvodem jsou problémy s blíže neupřesněnými díly od dodavatele.

Ani tento výpadek ale neznamená, že se F-150 Lightning najednou vyrábí málo. Naopak - k lednovým omezením výroby se přidají další a pracovní plán již zaslaný zaměstnancům Fordu odhaluje, že po dalších postupných omezeních produkce přejde výroba od dubna na pouhý jednosměnný provoz. Vypadá to, jako by Ford přiváděla k rozumu jednoduchá věc - peníze. Dalo se to čekat, jen se musíme ptát, zda bylo nutné vyhodit do kanálu stovky miliard dřív, než se jen ukázalo to, co šlo od začátku docela snadno předpovídat.

Výrobu elektrické F-150 stihlo další neplánované zastavení. A tušíme, že Ford se v tomto případě ani nezlobí - čím méně elektromobilů vyrábí, tím více vydělává, takhle prosté to je. Foto: Ford

Zdroje: Ford, Bloomberg, Detroit Free Press

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.