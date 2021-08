Ford v problémech sází vše na jednu kartu, může ho to stáhnout ještě níž před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Svého času jedna z největších automobilek světa je už dekády na ústupu a rychlost propadu zájmu o její vozy v posledních letech graduje. Řešení jistě chce odvahu, sázka na dnes nechtěné nám ale přijde velmi riskantní.

Naprostou většinu rozhodnutí automobilky Ford z posledních let lze vnímat jako nešťastnou. To jen potvrzuje vývoj prodejů, zvláště pak v Evropě. Rok 2005 byl vůbec posledním, kdy se modrému oválu povedlo na starém kontinentu prodat více než 1,3 milionu aut. Předloni však již nešlo ani o milion vozů a loni Ford dokonce nepřekonal ani metu 700 tisíc kusů. A letos míří ještě hlouběji.

I na tom je patrné, že na loňském nezájmu neměla až tak velký podíl pandemie koronaviru jako dlouhodobá neschopnost oslovovat tak širokou klientelu. Ta je ostatně patrná i v domovině Fordu, kde ještě na začátku nového milénia prodával 3,3 milionu aut ročně. Loni však šlo už jen o 1,9 milionu kusů a situace v letošním prvním půlroce je jen o jednotky procent lepší. Je tedy nesporné, že zájem o modely Fordu klesá. Kdo by ovšem čekal, že se vedení chytne za nos a vyrukuje se strategiemi, které daný stav zvrátí, ten se musí smířit s nepříjemným překvapením. Ford totiž lidem i nadále hodlá nabízet, co nechtějí, dokonce v ještě větší míře.

Jak již nejspíše tušíte, řeč bude dnes o elektromobilitě, které modrý ovál propadl podobně jako třeba koncern VW. A stejně jako německá automobilka, s níž mimo jiné spolupracuje na vývoji nového Volkswagenu Amarok, předem spoléhá na vládní pomoc. A nejen spoléhá dokonce si o ní veřejně říká, předem o ní žádá. To je skutečně pozoruhodná obchodní strategie.

Provozní ředitelka automobilky Lisa Drake k tomu mimo jiné uvedla: „V roce 2023 investujeme více do elektromobilů než do aut se spalovacími motory. Hodně se budeme spoléhat na opatření týkající se infrastruktury a snahu administrativy. Nemůžeme to udělat sami,” řekla paní Drake a dodala: „Úspěch modelů Mach-E a F-150 Lightning nám dodal křídla a přivábil ke značce 70 procent nových zákazníků. Nyní máme možnost být lídry nejen v oboru spalovacích motorů, ale i mezi elektromobily. Naše cíle jsou tedy vysoké.“

Zní to zajímavě, ale třeba v červenci prodal Ford v USA 2 854 Mustangů Mach-E, což je asi 2,5 procenta všech jeho prodejů. A byť 120 tisíc rezervací elektrické verze Fordu F-150 vypadá dobře, je třeba říci, že nejde o závazné objednávky. V portfoliu Fordu jsou elektrická auta stále za popelky a třeba v ČR se letos prodaly 3 (tři) elektrické Fordy. Na základě čeho spatřuje firma zrovna v těchto vozech budoucnost? A když už, tak v proč tak blízké době?

To nejsou řečnické otázky, Ford v době, kdy většina lidí elektrická auta zjevně stále odmítá, sází na to, že budou přímo či nepřímo nařízena. I proto Lisa Drake říká, že podporuje Bidenovu administrativu ve snaze protlačit povinný podíl elektrifikovaných vozů na celkových prodejích. Stejně jako VW Group v Evropě tedy i Ford v Americe sází na politický diktát a nikoliv na to, co zákazníci skutečně chtějí. To se ovšem značce nemusí vyplatit. Navíc ji v mezičase mohou začít opouštět zákazníci kvůli tomu, že její benzinové a dieselové produkty jsou zastaralé, a to kvůli utlumování vývoje nekorespondujícím s požadavky trhu. Žijeme skutečně ve zvláštní době.

Ford chce už za dva roky investovat většinu peněz do elektrických aut, jako je F-150 Lightning. Zájem o ně je přitom i dnes na trzích nepříliš pokřivených dotacemi a dalšími formami přerozdělování minimální - třeba u nás Ford letos prodal pouhá 3 elektrická auta. Foto: Ford

Zdroj: The Detroit News

Petr Prokopec