Ford zastavil příjem objednávek na dva své klíčové modely, je to poslední hřebíček do rakve jejich úpadku

/ Foto: Ford

Je až neuvěřitelné, jak rychle a jak hluboko dokázal Ford s těmito vozy klesnout. Prodeje jsou dnes až o 81 procent horší než pouhých pět let zpátky a zastavení možnosti tato auta objednávat dle přání zákazníků jim stěží pomůže jinam než ještě níž.

Quo vadis, Forde? Tato otázka je obvykle pokládána řečnicky, v případě americké automobilky ale podle všeho známe odpověď. A v plné nahotě publikovatelná není. Jeden z někdejších hegemonů evropských prodejů aut přišel jen od konce první dekády nového milénia o polovinu zákazníků a ve srovnání s 90. léty minulého století je téměř na třetině svého tehdejšího odbytu. Marně bychom hledali další automobilku, která se z absolutního vrcholu tak moc přiblížila dnu, nezdá se ale, že by to Ford nějak zvlášť trápilo.

Jeho prodeje byly po léta postavené kolem trojice Fiesta, Focus a Mondeo, z níž poslední člen už potichu skončil jako totální propadák a Fiesta s Focusem jsou na nejlepší cestě jej doprovodit za řeku Léthé. Jen letmým pohledem na letošní prodejní čísla vidíme, že Fiesta přišla od roku 2017 o 81 % kupců, Focus o 67 %. A nejnovější krok americké automobilky jim stěží pomůže kamkoli jinam než ještě níž.

Mluvčí modrého oválu v rozhovoru pro Automotive News přiznal, že Ford už „před nějakým časem” zastavil přijímání specifických objednávek na tyto dva modely. Koupit je lze, objednat standardním způsobem ale nikoli. Američané už nabízí v podstatě pouze skladové modely, tedy vozy vyráběné v několika předem daných konfiguracích, které kupci chtít mohou a nemusí. A jakkoli se i tak mohou trefit do vkusu části z nic, šance na prodejní úspěch tím nutně dále jen klesá, zvlášť když se i na tyto vozy čeká.

Ford se pochopitelně odvolává na komplikace v dodavatelských řetězcích, těmi ale trpí všichni a takto daleko nezachází. Je to prostě další konkurenční nevýhoda z řady konkurenčních nevýhod, která kupce pošle jinam. A Fordu je to podle všeho ukradené - Focus má výhledově skončit, Fiesta stěží přežije jako malé auto a firma se rozhodla přejít na převážně nechtěnou elektromobilitu co nejdříve, a tak ani nemusí doufat, že by tyto modely někoho zajímaly.

Je to jedna z kapitol fascinujícího příběhu odtržení nabídky od poptávky, kdy se firma radostně vzdává i milionových prodejů, zadupává své bestsellery doufá, že za přispění politického diktátu prodá lidem cokoli, co si někdo usmyslí - bez ohledu na to, zda to řeší potřeby, problémy či životní situace zákazníků. Řekli bychom: Neprodá. Asi ani ale nemusíme, Ford to vidí už teď, přesto po nastolené cestě (a není sám) dál radostně kráčí. Přejeme hodně zdaru, jen prosím bez nás. A zjevně i bez velké části Čechů, prodeje značky v našich končinách jsou letos oproti roku 2017 poloviční.

Prodeje Fordu Fiesta... Foto: Ford



...i Fordu Focus se dál mohutně propadají. A stěží zamíří jiným směrem, když už ani jedno z těchto aut nelze objednat nové dle vlastních představ. Foto: Ford



Situaci už nezachraňuje ani Puma, také její prodeje letos klesají. Foto: Ford

Zdroj: Auto News, Data o prodejích: JATO Dynamics

