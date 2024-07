Ford završil totální obrat, i šéf elektrické divize lituje sázky na elektromobily. „Vidíme, že zákazníci chtějí svobodu,” říká včera | Petr Miler

/ Foto: Ford

Po tisící se musíme podivit nad tím, že se kdokoli soudný mohl takové sázky dopustit, ale nebudeme nikomu spílat za to, že se z vlastní chyby poučil a už ji nehodlá opakovat.

Těžko najít vysvětlení v něčem jiném než v jakémsi kolektivním nevědomí, pokud chceme pochopit, jak mohlo tolik lidí před pár léty podlehnout iluzi, že se automobilový svět skoro mávnutím kouzelného proutku stane během pár let jen elektrickým. Nebylo to možné primárně z racionálních důvodů, neboť pokus vnutit 100 procentům spotřebitelů natolik inferiorní produkt s tak nejistou životností, navíc za vyšší cenu a ze všeho zmíněného vyplývající rychlou ztrátou hodnoty byl odsouzen k nezdaru. Nemluvě o tom, že pro tak rychlou změnu chybí také infrastruktura a vůbec dostatek elektrické energie. I kdyby to ale náhodou bylo čistě racionálně jinak, tak konzervativní obor s životním cyklem produktu okolo 8 let a reálnou provozní životností snadno dvakrát i třikrát delší nepředěláte za pár let, bude to vždy proces na dekády.

Přesto řada automobilek přišla s vizí, že to za pár let dokáže. Jednou z nich byl Ford, který v roce 2021 oznámil, že míří jen k ryze elektrické nabídce. A pokud by jeho plány měly vyjít, v tuto chvíli bychom se nacházeli už na hraně momentu, kdy by nabízel jen dobíjecí hybridy. V roce 2030 pak měl nabízet jen stoprocentní elektromobily. Byla to hloupost, nesmysl, nereálná věc od dne 0, přesto Ford skoro celé ty tři roky věřil tomu, že to dokáže. A velmi agresivně vystupoval proti všem, kteří takovou vizi pádnými argumenty zpochybňovali. Tedy do chvíle, než sám poznal, že to opravdu nepůjde a ústy svého nejvyššího šéfa to s lítostí označil za „pitomou vizi”.

Od té doby Ford ruší jeden elektrický plán za druhým, dokonce předělává své někdejší továrny na elektrická auta na fabriky na ta spalovací. V mezičase potvrdil i to, že změna uvažování se týká i Evropy, ale nebylo jasné, jak moc odvážný v případě starého kontinentu bude. První vyjádření místního vedení byla spíše vyhýbavá a při pohledu na pokračující odhalování naprosto zbytečných, nepřitažlivých a nic neřešících elektrických novinek bylo otázkou, zda nejde jen o prázdnou proklamaci. Ale nejde, jak nyní pro Autocar velmi zřetelně potvrdil nový šéf elektrické divize pro Evropu Marin Gjaja.

Poučen z předchozích nezdarů dokonce ani nebere v potaz tragikomické tanečky Ursuly von der Leyen, která podle Reuters i po ve volbách jasně projevenému odporu podstatné části veřejnosti dál touží zakázat spalovací auta od roku 2035, ačkoli před volbami sama slibovala usilovat o opak. Gjaja se ale nechce řídit tím, jak se zrovna ten který politik vyspí, dál chce následovat hlavně tržní realitu.

Manažer Fordu bez okolků přiznal, že cíl přejít jen na elektromobily v roce 2030 byl „příliš ambiciózní” a není dnes reálně uskutečnitelný úplně stejně jako před třemi roky. „Nemyslím si, že se můžeme do něčeho pustit naplno, dokud se naši zákazníci nerozhodnou, že do toho jdou s námi,” uvedl lakonicky a na výslovnou otázku Autocaru, zda se tedy Ford rozhodl odpískat svůj původní plán, řekl jasně: „Myslím, že zákazníci už rozhodli a jasně řekli, že to bylo příliš ambiciózní. To je to, co bych řekl, že každý v tomto oboru už tvrdě poznal, realita vás přiměje změnit své plány.“

Musíme říci, že jsme až překvapeni mírou, do jaké Gjaja o předchozích záměrech hovoří, ale tak to musí být, pokud mají všichni uvnitř firmy - včetně jejího českého zastoupení, na to bychom po zkušenostech poukázali - pochopit, že časy se změnily. „Nemyslíme si, že přechod na zcela elektrický pohon do roku 2030 je dobrou volbou pro naše podnikání a zejména jí není pro naše zákazníky,” řekl doslova šéf evropské divize Ford e.

Gjaja tedy nyní říká, že zachování flexibilní nabídky pohonných jednotek je zásadní pro udržení pozice Fordu na evropských trzích. „Vidíme, že zákazníci chtějí svobodu výběru toho správného pohonného ústrojí a správného typu auta pro ten který případ použití,” říká dále. Skoro se nám chce položit otázku: A před třemi roky jste to neviděli? Ale znovu, lepší přijít k rozumu pozdě než později.

Že Ford nyní smýšlí úplně jinak, dokazují závěrečná Gjajova slova. Ten říká, že Ford nakonec nejspíš skončí u „vysoce elektrifikované flotily, možná i zcela elektrifikované”, ale kdy? „Je to cíl, ale stane se to za 10 let? Nebo za 30 let? Nemyslím si, že kdokoli má dost dobrou křišťálovou kouli, aby to mohl říci,” uzavřel. Za takový přístup, i když je vlastně úplně normální a racionálně jediný možný, je třeba novému šéfovi divize Ford e v Evropě zatleskat.

Stačí se podívat na nový Ford Capri, jeho parametry a cenu, aby člověk pochopil, že jít jen touto cestou opravdu nepůjde. Fordu pochopení téhož trvalo dlouho, ale díky bohu Foto: Ford

Zdroje: Autocar, Reuters

Petr Miler

