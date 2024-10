Fotbalisté Bayernu si převzali svá nová Audi zdarma. Zklamání z toho, že už nemohou mít, co chtějí, některým čiší z očí včera | Petr Prokopec

/ Foto: FC Bayern, tiskové materiály

Bývala to přehlídka toho nejlepšího, co automobilka nabízí, fotbalové hvězdy přirozeně sahaly po vrcholných modelech Audi Sportu jako RS6 nebo S8. Teď spolupráce Audi s Bayernem Mnichov dává jen smutně vzpomenout na doby normalizace.

Jedním z mých oblíbených filmů jsou Báječná léta pod psa. Stojí za tím i herecký výkon Ondřeje Vetchého, který o 13 let později předvedl své fyzické schopnosti v seriálu Okresní přebor. Ve vzpomínaném snímku ale dokázal vzbudit dojem, že míč nikdy neviděl a fotbalová pravidla nikdy nečetl. Když se ovšem vrátil na lavičku, byl místním papalášem, soudruhem Šperkem ztvárněným Vladimírem Javorským pochválen slovy: „Co děláš? Bylo tě vidět!“

Na tuto scénku jsem si vzpomněl při pročítání poslední tiskové zprávy Audi, která se rovněž týká fotbalu. Německá automobilka totiž od roku 2002 sponzoruje klub FC Bayern Mnichov a hráče v rámci této spolupráce pravidelně zásobuje auty zdarma. Jejich předání bylo každoročně velmi sledovanou událostí, neboť zejména hvězdní hráči měli možnost vybrat si z portfolia čtyř kruhů cokoli a lidé byli zvědaví, jaká „žihadla” zvolí. Vzpomeňme třeba na rok 2016 - 15 modelů RS a 3 kousky eSkových typů včetně dvou špičkových S8 plus, to byla podívaná.

A nešlo jen o to, že jsme se jako nadšenci na takovou smečku zuřivých honicích psů rádi mrkli, mělo to i nesporný marketingový efekt. Jednak ve sledovanosti samotného předávání, jednak v podpoře image konkrétních modelů. Špičkoví fotbalisté jsou pro spoustu i inteligentních chlapů něco jako bozi, a tak se s nimi s chutí ztotožní. Navíc dotyční s takovými auty jezdili, neboť i když berete miliony týdně, Audi RS6 vás vyloženě neurazí, má ho i Max Verstappen. Dávalo to celé smysl, ale v „plánovaném hospodářství 2.0” je všechno jedno, vrcholem marketingu je pan vajíčko.

Se svobodou volby tak už dříve nastal konec a nabídka dostupných modelů se omezila pouze na elektromobily. Tak tomu bylo i pro letošní rok a je to stejně směšné jako trapné a smutné. Jednak mizí celý výše zmíněný prvotní efekt a o celé události píšeme spíš jako o bizarnosti typu spartakiáda. A ten sekundární je dokonce negativní, fotbalisté zvyklí na svá Ferrari apod. nejsou na elektromobily zvědaví, a tak je pod pohrůžkou pokut nutí těmito vozy jezdit. A víte co? Někteří stejně raději zaplatí miliony, než aby to akceptovali. Nakonec se podívejte na Jamala Musialu na hlavní fotce - křečovitý úsměv ze sebe vyloudil jen tehdy, když mu dávali do rukou klíče od vozu, o kterém zjevně nesnil.

Je to celé antireklama jako hrom. A nic na tom nemění ani fakt, že letos vzhledem k rozšiřujícímu se portfoliu Audi na tomto poli bylo aspoň trochu z čeho vybírat. Hráči tak sáhli vesměs po RS e-tron GT a SQ8 e-tron, došlo však i na modely Q4 a Q6 e-tron. Všechno jsou to prodejní propadáky a tato událost jejich odbyt stěží nakopne.

Ale pojďme znovu k černému humoru. Slavnostní převzetí aut proběhlo kde jinde než v Ingolstadtu, přičemž viceprezident mnichovského klubu Michael Diederich uvedl, že „my u FC Bayern si vážíme udržitelnosti a chceme jít milionům fanoušků po celém světě pozitivním příkladem, co se elektromobility týče“. K naplnění obrazu dokonalé zelené socialistické utopie tak už chyběl pomalu jen lampionový průvod, který by namísto adorace prvního máje skandoval: „Ať žije kWh!“ či: „Se svazem elektromobilistů na věčné časy a nikdy jinak!“

K podobným heslům ostatně neměl daleko šéf automobilky Gernot Döllner, naprosto neuvěřitelný, nekonzistentní člověk, který bude sedlat Audi tak dlouho, až s ním dojede jako na mrtvém koni klidně až do západu slunce. Ten uvedl, že „profesionální hráči FC Bayern jsou pro nás důležitými ambasadory, neboť nám pomáhají inspirovat lidi ohledně elektromobility. V rámci sportovnosti přitom naše vozy s profesionálními fotbalisty docházejí k perfektní souhře“. Dejte si to do kontextu s výše zmíněným a sami si udělejte obrázek, jak „perfektní souhra“ to je.

Navíc je tu i větší obrázek. V poslední době snad už každý pochopil, jak moc celý koncern VW táhne sázka na elektromobilitu ke dnu. A Audi nestojí mimo, ostatně první zavřenou továrnou koncernu bude fabrika čtyř kruhů nedávno přestavěná právě na výrobu elektrických modelů. Opájet se takovými prázdnými frázemi v době, kdy mateřská automobilka kvůli sázce na elektromobilitu chystá velké propouštění a může se docela dobře stát, že ji z bryndy bude muset tahat stát... To je neuvěřitelně necitlivé.

Ale co už, soudruh Šperk z Ingolstadtu, který má na povel propagaci, si může udělat na svém seznamu další fajfku a o nic jiného nejde. Však co, bylo je vidět, ne?! Reálný efekt nikoho nezajímá, je to akce pro akci, událost, která ospravedlňuje sama sebe už tím, že se odehraje. Fotbalový klub vše završil tím, že připravil pro hráče 38 dobíjecích bodů na svých pozemcích, teď asi ještě bude muset zvýšit ony pokuty, aby i bohatým fotbalistům bylo jasné, „na které straně barikády mají tak nějak stát”.

Lze jistě souhlasit s tím, že fotbalistům by elektromobily na dojíždění na tréninky a zápasy mohly vyhovovat. Ale toužili po nich? Vybrali by si je? Má toto spojení dál patřičný marketingový efekt? Proč je pak s nimi musí nutit jezdit pod pohrůžkou milionových pokut? A proč někteří stejně raději používají jiná auta? Jasně, na co se ptát, „budoucnost je elektrická”, hotovo dvacet. Foto: Audi/FC Bayern, tiskové materiály

Zdroje: Audi, FC Bayern

Petr Prokopec

