Francouzi křísí vymírající třídu aut inovací jednoho z posledních mohykánů, dorazil i do ČR

Možná jste zapomněli, že vůbec existuje a popravdě řečeno bychom se vám ani nedivili. Svého času musel mít takové auto v nabídce každý, dnes už kompaktní sedany neprodává skoro nikdo. Renault ano, faceliftovaný Mégane dorazil i k nám.

Přízeň zákazníků je vrtkavá a některá auta o ni přijdou dříve, než stihnou říci: „Kam se všichni poděli?” Své by o tom mohla vyprávět MPV, třídvéřové hatchbacky nebo levnější kupé, nejsou to ale jediné automobilové segmenty, které v poslední dekádě či dvou zachází v Evropě na úbytě. Jednou z nich jsou také kompaktní sedany.

Zatímco o třídu, dvě i tři výše jde o vyhledávané karosářské verze, v té nižší střední o ně nezavadí skoro nikdo. Přitom ještě docela nedávno šlo o samozřejmou součást nabídky prakticky každého většího výrobce. Když se podíváme na nejprodávanější kompaktní auta v Evropě v loňskem roce, pak můžeme směle říci, že sedany nabízel vedle Golfu Volkswagen (Jetta, Bora), Ford (Escort a Focus sedan), Peugeot (306 sedan), Seat (Toledo), Opel (Astra sedan), Kia, Toyota, Fiat, Hyundai, Honda... No zkrátka téměř všichni, dnes už jde jen o pár posledních mohykánů populárních obvykle jen ve východnějších cípech Evropy.

Z nejprodávanějších typů jsme vynechali pouze Škodu a Renault - protože Octavia si jako liftback na sedan vždy tak trochu hrála a Renault na rozdíl od většiny ostatních myšlenku kompaktního sedanu nikdy neopustil. Prodává jej dokonce i u nás pod názvem GrandCoupé a i po loňském faceliftu s tím bude pokračovat - dnes odhalil jeho české ceny.

Než se k nim dostaneme, připomeňme to hlavní. Jednak je třeba říci, že pokud vám dnešní příchod jakéhokoli faceliftovaného Méganu na trh přijde zvláštní, je to tím, že zbylé karosářské verze se i s některými nemilými novinkami modernizace dočkaly už dříve. Sedan zůstával v nabídce v původní podobě, nebylo to ale tím, že by s ním dále nepočítal, jen kvůli jeho výrobě v Turecku osvěžení nabídky odložil. Co je tedy nového?

V případě venkovních změn je to hledání pěti rozdílů, auto má vepředu jen přepracovaná světla s LED technikou, nový přední nárazník a masku chladiče s jinak řešeným chromováním. Zboku vidíme nové designy litých kol, zezadu pak opět upravený nárazník s falešnými výfuky a modifikovaná koncová světla.

Více změn je v interiéru, který už standardně počítá s 10,2" digitální přístrojovkou s možností integrace map navigace, v závislosti na výbavovém stupni pak přibyl i nový, 9,3" výstup multimediálního systému ve tvaru tabletu, jak je dnes populární. Nový je i samotný infotainment (přepracovaný Renault Easy Link) podporující Android Auto a Apple CarPlay. Nové jsou také zbývající fyzické ovladače s poněkud intuitivnějším ovládáním, ovladač Multi-Sense, ambientní osvětlení, falešný zvuk R-Sound nebo elektrické ovládání sedadla řidiče.

Technika auta se zásadně nezměnila, pouze pod kapotou základní verze TCE 115 už není čtyřválec 1,3 turbo, ale tříválec 1,0 znovu se 115 koňmi. Z toho asi nelze skákat dva metry do vzduchu, tato verze se ale v Česku vůbec prodávat nebude. Zajímavější motor 1,3 turbo se 140 koňmi už ale ano, a to s manuálem a automatem, k dispozici je také diesel 1,5 Blue dCi se 115 koňmi opět se dvěma volbami mezi převodovkami.

Základní cena se s faceliftem posunula poměrně značně nahoru, přibližně o 15 %, takže nyní vůz pořídíte nejlevněji s motorem TCE 140 s manuálem a výbavou Zen za 460 tisíc Kč. Tato cena si říká „akční”, ale je to pravděpodobně věčná akce, neboť za vyšší sumu by šlo o docela drahý špás. Se základní výbavou, která mimochodem není úplně chudá a čítá mimo jiné LED světlomety, automatickou klimatizaci nebo zadní parkovací senzory, lze dále spojit 115koňový diesel za 486 tisíc.

S vyšší úrovní výbavy Intens (Zen+) - takto ji označuje sám Renault -, je paleta možností o něco bohatší, navíc v základu dostanete třeba i navigaci a hliníková kola (celý výčet najdete v galerii níže). S benzinem pak vůz stojí 505 tisíc, s dieselem 531 tisíc, za automat se připlácí 52 tisíc Kč. Pokud byste měli zájem, auto je k dispozici k objednání ihned a pokud Renaultu nedojdou čipy i v Turecku, svého auta byste se mohli dočkat v řádu týdnů.

