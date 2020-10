Francouzi objevili revoluční řešení, které může z elektromobilů udělat masovou věc 7.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: NAWA Technologies

Rozmachu elektromobilů brání více faktorů, tím nejzásadnějším ale v řadě ohledů zůstávají akumulátory. Nápad firmy NAWA Technologies je nemění jako takové, její elektrody ale přesto možnosti posouvají citelně vpřed.

Evropa aktuálně inklinuje k elektrické mobilitě, třebaže nepříliš dobrovolně. Jejímu rozšíření brání spousta problémů od nedostatku elektrické energie pro pohánění stovek milionů aut, přes infrastrukturu neschopnou je obsloužit, až po fakt, že se příliš velká část elektřiny beztak vyrábí z fosilních paliv a přepřáhnutí aut na elektrický pohon v takovém případě neřeší téměř nic. Spousta těchto problémů by ale vyšla najevo až při větším rozšíření elektrických aut, které je dnes nereálné z jiného důvodu, kvůli bateriím.

Ty jsou příliš drahé, příliš velké, příliš těžké, mají příliš malou kapacitu a příliš dlouhou dobu dobíjení. Dokud se na tom nic nezmění, o elektrické revoluci je možné jen snít, neboť současné elektromobily nejsou zdaleka schopny pokrýt potřeby 100 % motoristů. Proto se vývoj už přes 100 let soustřeďuje právě na tuto oblast, ovšem jen s malými krůčky vpřed. Chce to průlom, který by přinesl levnější akumulátory s podstatně vyšší energetickou hustotou a kratší dobou dobíjení, pak je možné začít řešit problémy popsané zkraje. Zatím se ale nezdá, že by kdokoliv byl blízko takového cíle.

Francouzská společnost NAWA Technologies se rozhodla kráčet trochu jinou cestou. Po úspěších na poli kondenzátorů přicjází s novým typem elektrod zvaným Ultra Fast Carbon Electrode. Již z označení je přitom patrné, že použit byl uhlík, což má své opodstatnění. Stávající materiály totiž dle Francouzů mají své limity v rámci výkonu, kapacity i výdrže baterií. Stejně tak v jejich případě přichází poměrně rychlá degradace.

V případě karbonových elektrod výše zmíněné nedostatky padají. Firma uvádí, že s pomocí uhlíkových vláken lze navýšit výkon baterie až desetkrát, její kapacitu až třikrát a životnost až pětkrát. Snad nejpodstatnější je ale ta skutečnost, že dobíjení nemusí zabrat desítky minut či hodiny, ale pouhé minuty, pokud bude k dispozici dostatečný elektrický výkon. Kromě toho karbonové elektrody nejsou omezeny pouze lithium-iontovými bateriemi, využít je lze také u silikonových či nikl-kobalt-manganových a také u klasických olověných.

Karbonové elektrody jsou složené ze stovky milionů vertikálně položených nanotrubic na jeden centimetr čtverečný. Díky tomu dochází k výraznému navýšení vodivosti a tedy ke všem výše popsaným výhodám, ke kterým se zároveň přidává i snadná recyklovatelnost. Francouzi totiž uvádí, že elektrody si vystačí s menším množstvím aktivního materiálu. Díky tomu je jejich emisní stopa v rámci celého životního cyklu zredukována o nemalých 60 procent.

Smutnou zprávou ovšem je, že vývoj ještě není u konce. Jakkoliv totiž NAWA má samotné karbonové elektrody hotové, nyní je třeba zapracovat ještě na jejich spárování s existujícími zejména lithiovými články. Z toho důvodu by se nová technologie měla na trhu objevit poprvé až v roce 2022, a to navíc v omezenější formě. O rok později nicméně mají být karbonové elektrody k dispozici se všemi svými výhodami.

Jako první je přitom můžeme hledat u vozů Renaultu, Peugeotu a Citroënu, neboť NAWA již odstartovala spolupráci se společností Saft, která zmíněným automobilkám dodává baterie. Nicméně probíhají i další jednání, a to jak s výrobci aut, tak i výrobci akumulátorů. Mezi ně patří i syn zesnulého Ferdinanda Piëcha Toni, jímž založená značka chystá sporťák, který má nabídnout 80procentní kapacitu za 4 minuty a 40 sekund. Je to utopie z hlediska dostupného elektrického výkonu, akumulátory to ale zvládnout mají.

Během následujících dvou tří let by elektromobilita mohla dostat opravdu razantní vzpruhu, pokud vše dopadne, jak Francouzi očekávají. Což se stát může a nemusí - o revolučních bateriích už jsme slyšeli mnohokrát, faktem ale je, že auta nadále jezdí nanejvýš na z podstaty nevhodné „li-ionky” pro notebooky a mobily.

S karbonovými elektrodami je spojena vyšší kapacita i kratší dobíjení baterií. Elektromobily by se tak díky nim skutečně mohly stát masovým, pokud autoři vývoj vůbec dokončí. Grafika: NAWA Technologies

Zdroj: NAWA Technologies

Petr Prokopec