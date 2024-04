Francouzi po čase stvořili opravdu krásné auto. Dostalo bezemisní pohon, který nemá problém s dojezdem před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Car Design Event 2024, tiskové materiály

Krása francouzských aut se ve světě stala pojmem, v posledních letech jsme ale viděli jen pramálo opravdu atraktivních nových vozů s nápisem Fabriqué en France. Tato novinka se jmenuje podivně, o to lépe ale vypadá. A i technicky má co nabídnout.

Francouzská firma Hopium zní jako jedna z těch, které bezmezně doufají ve svou světlou budoucnost, tedy alespoň v uších anglicky hovořících. K jejímu podivnému jménu sedne i označení auta Machina Vision, jehož koncept se už v roce 2022 mimo pozornost většiny světa představil na pařížském autosalonu. My jsme jej zaregistrovali, velkou šanci na sériovou výrobu jsme mu ale v nedávali a předpokládali jsme, že o tomto stroji ani jeho autorech už neuslyšíme. O to větším překvapením je aktuální dění.

Píše se rok 2024 a firma Hopium o sobě dala vědět zas. A Machinu Vision v údajně produkci blízkém, plně funkčním provedení ukázala na nedávné akci Car Design Event v Mnichově. Auto je zajímavé v prvé řadě svým vzhledem, neboť jde o opravdu atraktivní vůz, tedy takový, který bychom si s Francií ještě nedávno spojili zcela samozřejmě. Ale ruku na srdce, kolik hezkých „Francouzů” jste v posledních letech zaznamenali? Buď jsou příliš nudní, popř. až příliš experimentují - máloco se trefí mezi tyto dvě polohy.

Machina Vision je tedy příjemnou výjimkou. A zajímavá je i technicky, neboť na jednu stranu vychází vstříc požadavku na bezemisní pohon, na tu druhou „neobtěžuje” problematickou bateriovou elektromobilitou. Sází tedy na elektromotory živené vodíkovými palivovými články, které generují až 500 koní výkonu, s nimiž zvládá stovku pod 5 sekund a dosáhne maximální rychlosti 230 km/h. A nemá problém s dobíjením, s vodíkem v nádržích by měl zvládnout až 1 000 km na jeden zátah. Doplnit nádrž jste pak měli na čerpacích stanicích za pouhé tři minuty. Elektromobilita by se tak nejen vyrovnala spalovacímu ústrojí, ale v něčem by jej dokonce i překonala. A to vše za cenu od 120 tisíc Eur (3,03 mil. Kč).

Pod designem auta je podepsán Felix Godard, který dříve působil u Porsche, Tesly či Alpine. V případě vnějšího vzhledu autu nelze mnoho vytknout, ostatně i proto byl v Mnichově ve středu dění. A negativně nelze nahlížet ani na jeho kabinu, kam se nastěhovala čtyři luxusní křesla či celo-digitální palubní deska. Je to prostě vizuálně sympatický stroj, ať už se na něj podíváte jakkoli.

Otázkou nicméně zůstává, jak moc se takové auto může stát produkční realitou. A co bude se samotnou společností. Francouzi se prý aktuálně soustředí na prodej vodíkových palivových článků, za prvních šest měsíců loňského roku však dosáhli obratu pouhých 7 000 Eur (cca 177 tisíc korun). Ve srovnání s tím je firemní futro již pokryto opravdu hlubokými zářezy, neboť firma během stejné doby utratila takřka 24,7 milionů Eur (631,3 milionů korun). Následně pak sice propustila 25 zaměstnanců, takový krok jí však do černých čísel pomůže jen stěží.

A pochopitelně, pohon s pomocí vodíkových palivových článků má také svá úskalí. V létě loňského roku bylo v Evropě jen 178 veřejně přístupných tankovacích stanic, přičemž více než polovina z nich byla v Německu. U nás byla první taková otevřena loni, do konce příštího roku by jich pak mělo být dvanáct. S takovou infrastrukturou to nepůjde.

Dodejme, že firmu Hopium založil Olivier Lombard, nejmladší vítěz 24 hodin Le Mans v kategorii LMP2, a to už v roce 2019. Jestli i tu přivede k nějakému vítězství, raději nechme času, skepse je ale jistě na místě.

Machina Vision je plně funkčním luxusním sedanem, který zaujme nejen svým vzhledem, ale i technikou. Foto: Car Design Event 2024, tiskové materiály

Zdroje: Hopium, Carscoops

Petr Prokopec

