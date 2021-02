Francouzi předělali Dacii Duster na drsný speciál do nepohody, nezastaví ji prý nic

Petr Miler

Dacia Duster je zvlášť vzhledem ke své ceně schopným autem do terénu, že by ji nezastavilo nic, se ale říci nedá. Pokud ovšem verzi pick-up místo kol s pneumatikami dáte pásy, je to jiná.