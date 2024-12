Geniální konstruktér F1 chystá i na prahu osmdesátky nová auta pro nadšence, plány má až do roku 2038 před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Nevíme, do jaké míry věří tomu, že u toho bude osobně, zatím ale ani ve svých 78 letech nepolevuje. A je dál připraven školit své klidně i o několik generací mladší následovníky z toho, co je to žádoucí řidičské auto.

Nemám problém přiznat, že mi současná auta Gordona Murrayho vizuálně příliš nezamlouvají. Není pak těžké pochopit, proč v 90. letech minulého století tehdejší šéf McLarenu Ron Dennis najal designéra Petera Stevense, aby přepracoval dnes legendární model F1, o jehož původní vzhled se postaral právě Murray. Na design ale žádné auto nejezdí a jakmile uslyšíte třeba okruhové provedení T.50s Niki Lauda pořádně „zaržát“, rázem se soustředíte jen na techniku.

Právě na tu je Murray expert, který bude sobě rovné v celé historii automobilismu počítat na prstech jedné ruky. Autor nespočtu převratných nápadů, které dal světu během dekád působení ve Formuli 1, které završil autorstvím McLarenu MP4/4, jedné z nejdominantnějších ef-jedniček všech dob (tohle auto vedlo v 1 003 z 1 031 kol odjetých v sezóně 1988 - bez legrace), nyní dělá po někdejší anabázi s McLarenem F1 znovu silniční auta pod hlavičkou vlastní firmy Gordon Murray Automotive. A i když mu brzy bude 79 let, očividně s tím odmítá přestat.

Nejnověji dal rozhovor kolegům z Autocaru, v němž prozradil, co dál chystá. Nejbližší novinkou bude model T.33, tedy znovu ostrá verze modelu T.33, která má coby už třetí varianta levnějšího modelu značky dorazit v létě příštího roku. Murray dále uvedl, že toto provedení „bude víc utržené ze řetězu a ostřeji zaměřené“. Očekávat máme i „víc přítlaku“ a „mnohem tužší nastavení podvozku“. Zda nicméně dojde také na snížení hmotnosti, která u standardního T.33 dosahuje pouhých 1 072 kilogramů, již neupřesnil.

Murray nenaznačil ani to, zda se bude měnit výkon 3,9litrového dvanáctiválce, který v základu dává až 615 koní a zvládá nejvýše 11 100 otáček. Co je ale pro klientelu klíčové a co bylo naznačeno již výše, „nepůjde o okruhové auto. Bude to silniční vůz, jen orientovaný na okruhové využití.“ Legendární konstruktér tedy hodlá lidem nabídnout verzi, se kterou budou moci dojet po vlastní ose na jakoukoli trať, tu následně obkroužit, a zase se vrátit domů.

Než tak ovšem bude moci kdokoli učinit, musí se obrnit nemalou trpělivostí. I když totiž na premiéru dojde v létě 2025, výroba standardního T.33 odstartuje až poté, co bude předán poslední exemplář T.50s. Ten ale začne továrnu opouštět až po smontování posledního standardního kupé. Těch zatím bylo vyrobeno něco málo přes 40, pročež na T.33s dojde až někdy v roce 2027 či 2028, kdy Murray hodlá odstartovat novou éru.

Za tři čtyři léta má totiž dorazit nástupce stávajících modelů, který bude postaven na odlišné platformě. „Je to auto, které jsem vždy chtěl udělat,“ říká k němu Murray s tím, že „jej nedávno dokončil“. Přičemž má jít o „nejlepší vůz pro řidiče ve svém segmentu“. Znovu pak u toho má být i dvanáctiválcový motor, ten ale dost možná bude v mezičase hybridizován. Vše ale závisí na dalším vývoji zejména evropských regulací.

Murray má nicméně naplánovanou strategii firmy až do roku 2038, což je při jeho věku úctyhodné. Jak ale poznamenal v roce 2020, toto má být nejlepší fáze jeho života. Dost možná tak nebude muset hledat nástupce, aby za něj dotáhl do zdárného konce veškeré plány, jenž mimo jiné počítají i s dostupným vozem pro jeho rodnou Afriku - i když působí celý dospělý život ve Velké Británii, narodil se a mládí prožil v Jihoafrické republice, kde také vystudoval mechanické inženýrství.

GMA T.33 dorazí příští rok v ostřejším provedení, které ovšem na rozdíl od T.50s Niki Lauda bude moci i na veřejné silnice. Foto: GMA

Zdroj: Autocar

