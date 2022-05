Geniální konstruktér Formule 1 ukázal, jak se při vývoji testují jeho nová auta, vydrží neuvěřitelné věci dnes | Petr Miler

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Supersportovní auta působí křehce a konstruktér ef-jedniček za nimi takové pověsti neubere, neboť monoposty F1 skutečně křehké jsou. O novinkách GMA to ale neplatí ani v nejmenším, celou sadu až brutálních testů zvládne jedno jediné auto.

Gordon Murray je živoucí legenda automobilového světa. Je to studovaný technik, dnes dokonce profesor techniky, přesto jde do značné míry o samouka, který prakticky hned po škole vlétl do kolotoče Formule 1. Už ve svých 23 letech dělal pro Brabham a krátce poté usedl do role technického ředitele týmu. Zůstal s ním po dlouhých 17 let a svým géniem dokázal dát za vznik řadě nápadů, ze kterých soutěžní i silniční auta těží dodnes. Přes veškerou úctu k pilotům stáje to byl hlavně on, kdo se postaral o zisk dvou mistrovských titulů.

Je autorem celkem čtyřech mistrovských formulí, jasným vrcholem jeho kariéry byl ale McLaren MP4/4, který stvořil na základech svých malůvek vytvořených ještě pro Brabam po jeho přestupu k dnes slavnější stáji. Byl to díky své technické vyspělosti naprosto dominantní stroj, který zvítězil v 15 závodech sezóny z 16 celkově a přinesl Ayrtonu Sennovi jeho první titul mistra světa - nic takového dodnes nikdo nevyrovnal. Murray pak z vlastní vůle Formuli 1 opustil, vrhl se do světa silničních aut a znovu pod taktovkou McLarenu stvořil dodnes fascinující, neskutečně vypiplaný McLaren F1.

Od té doby uběhla už spousta let, Murraymu je dnes 75 let. Jak ale sám praví, nenašel se dosud nikdo, kdo by byl schopen udělat auto stavící na stejných principech, a tak si na stará kolena založil vlastní automobilku. Venku už jsou dvé její auta, model T.50 coby ideový nástupce McLarenu F1 a další model T.33 coby poněkud prostší totéž. Mají motor V12 bez turba, manuál, hmotnost okolo tuny.. To jsou neuvěřitelné parametry.

Tato auta i s dalšími vozy GMA (Gordan Murray Automotive) vzniknou nanejvýš v pár stech kusech a troufneme si říci, že naprostá většina z nich sotvakdy opustí klimatizované garáže svých zámožných majitelů. Leckdo by tak mohl čekat, že vývoj tomu může odpovídat, že půjde o křehká, zranitelná auta, která vytáhnete jednou za roku už proto. Ale to je naprostý omyl.

Murray je puntíčkář, nepřijímá kompromisy, a tak i jeho nové vozy musí procházet náročnými testy, při nichž jdou doslova týrány. Člověku je prototypu XP1 na videu níže až líto, někdy jde opravdu o brutální praktiky. Na druhou stranu, všechny útrapy mají své opodstatnění, jde tu třeba o kalibraci airbagů, aby se nevystřelily, kdy nemají, nebo naopak vystřelily, kdy mají. Auto jim ale odolává s neskutečnou noblesou, na všechny viditelné pokusy byl použit jeden jediný vůz.

Zmíněný T.50 tak musí třeba při relativně rychlosti zvládnout přejetí obrubníku, náraz do překážky na vozovce nebo pod brzděním odolat najetí do ocelové traverzy. Vozy se tedy zdají být připraveny na veškeré reálné scénáře silničního provozu. Snad až příliš dobře s ohledem na to, jak často se s ním budou reálně potýkat...

Nová auta Gordona Murrayho prochází až brutálními crash testy, uvážíme-li, jak málo a jak se s nimi kdy bude jezdit. Zveřejněné fotky leccos naznačí, až video níže ale naplno ukáže, jak kruté praktiky to jsou. Foto: Gordon Murray Automotive

Zdroj: Gordon Murray Automotive

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.