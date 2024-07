GM po fiasku pokusů s taxíky bez řidiče odkládá celý projekt „na neurčito”, asi už ví, jaká utopie to dnes je před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cruise

Iluze, že v dohledné době půjde do ulic měst poslat taxíky bez jakéhokoli lidského dohledu a skončí to jinak než průšvihem, byla neuvěřitelně naivní. Ani GM už tomu nevěří, projekt Origin je u ledu.

Robotické taxíky jsou snem mnoha výrobců, ostatně naposledy se s nimi pochlubil chorvatský Rimac a během pár týdnů se se svou trochou do mlýna přidá i Tesla. My jsme nicméně v posledních měsících mluvili hlavně o odnoži koncernu General Motors, společnosti Cruise. Ta sáhla po elektrických Chevroletech Bolt, které osadila příslušným softwarem a hardwarem a vyslala bez lidské posádky mimo jiné do San Franciska. Tam ovšem loni v říjnu došlo na incident, kdy jeden z těchto vozů zachytil ženu sraženou jiným autem, a tu následně vláčel desítky metrů pod sebou, než definitivně zastavil.

V návaznosti na to přišel Cruise o povolení kalifornských úřadů provozovat svou flotilu robotických taxíků na území tohoto státu. O měsíc později došlo na propuštění mnoha lidí, kteří měli pracovat v operačním středisku taxíků, a svou rezignaci oznámil i šéf firmy Kyle Vogt. Sice pak bylo oznámeno, že 950 aut prošlo modernizací softwaru, nicméně společnost i tak zastavila veškeré své aktivity na území USA. To zní jako fiasko, které tím ovšem neskončil. Stopku nyní dostal i projekt Origin, který měl na výše popsané navázat.

Šéfka amerického koncernu Mary Barra totiž podle CNBC oznámila, že projekt robotického taxíku, který byl představen v roce 2020 a měl se obejít bez jakéhokoli náznaku obsluhy, byl odložen „na neurčito“. To zní jako konec, kterému nechcete takto říkat, Barra ale říká, že tím máme hledat „nejistotu ohledně regulací“. Co to znamená, si můžeme jen domýšlet, GM patrně chybí otevřeně přípustná možnost vláčet prototypy zraněné chodce po ulicích měst...

Ale černý humor stranou, firma prý s robotickými taxíky i do budoucna počítá, založeny však budou na Chevroletu Bolt druhé generace. Znovu tak půjde o standardní elektromobily, které nenabídnou dvě řady sedadel proti sobě jako Origin, místo toho u nich zjevně bude zachován i volant a pedály. Barra dodala, že pozastavení projektu umožní společnosti Cruise optimalizovat zdroje, což má přinést nižší ceny.

Krok automobilky již kritizoval zmiňovaný Vogt, dle kterého má „GM opakovaně 5-10letý náskok před konkurencí, ale poté zahodí míč, sbalí se a ztratí vedení. Pamatujete si na EV1? Je to, jako kdyby jim někdo dovolil nahlédnout do křišťálové koule, ale oni si poté řeknou, že jsou úplně v pohodě“. To jsou nicméně slova, nad kterými lze bez uzardění zvedat obočí až ke stropu. EV1 je jeden z největších průšvihů dějin aut a podobně by to s elektromobilitou skončilo i dnes, kdyby nebyla uměle podporována ze všech stran. I tak má problémy se prosadit.

V případě autonomního řízení je situace podobná, je to další „řešení budoucnosti”, kterému je tato role přikládána primárně na základě slepé víry v to, že se objeví něco, co umožní dotáhnout vývoj do konce. Stejně jako v případě elektroaut vlastně nechybí mnoho, je to ale pomyslná poslední míle, jejíž zdolání může trvat snadno další dekády i staletí.

Projekt Origin byl představen v roce 2020, po problémech celé divize Cruise ale končí u ledu, zatím prý „na neurčito”. Z toho se ale snadno může vyklubat navždy. Foto: Cruise

