GM říká, že po zvolení Trumpa zruší své plány s elektromobily, jinak to ale samozřejmě dělal pro vás, pro přírodu, a protože jsou nejlepší včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Finanční ředitel amerického gigantu potvrdil to, co všichni bez zelených brýlí na očích dávno vědí. Plány na přechod jen na elektrická auta nemají nic společného se zákazníky, technickou realitou ani ohledy k přírodě, je to jen následování politického zadání.

Elektromobilita je ta nejúžasnější věc pod sluncem, zákazníci ji milují a my na ni přejdeme v co nejrychlejší době, abychom zachránili planetu, hlásali téměř všichni výrobci aut v uplynulých letech. Jejich zástupcům se v tu chvíli prášilo od úst víc, než se kouří z elektrárenských komínů, kde nezřídka vzniká energie pro bateriová auta. Víceméně žádný ze zavedených výrobců totiž do daného vlaku nenaskočil s ohledem na to, co uváděl, šlo jen o následování politického zadání, o nějž některé automobilky svým lobbingem samy bojovaly a málokdo proti němu řekl křivého slova.

Že to tak je, nyní potvrzuje koncern General Motors, který původně po roce 2030 nechtěl auta se spalovacím ústrojím vůbec prodávat. Oháněl se touhou zákazníků, přírodou i technickou excelencí těchto aut, trh to ale takto nikdy neviděl. Za třetí letošní kvartál má GM na kontě 32 195 prodaných elektromobilů z celkem 659 601 dodaných aut. Bavíme se zde tedy o necelém pětiprocentním podílu, což je po tolika letech tlaku na prodej jen těchto aut jednoduše fiasko.

GM je tedy najednou ze slepé elektrické uličky vycouvat, jakmile to bude možné. A ani se netváří, že by to byla reakce na nezájem zákazníků, otevřeně říká, že půjde na reakci o americké prezidentské volby. V těch zvítězil známý odpůrce nařizování elektrických aut Donald Trump, který během své kampaně opakovaně slíbil, že veškeré projevy těchto snah zruší hned po nástupu do úřadu.

Právě na to se GM už připravuje, jak zjistili kolegové z freepu. „Ve světě, kde dochází na změkčení regulací, najednou vidíte, že již nepotřebujete tak moc plug-in hybridů, stejně jako nepotřebujete tolik elektromobilů,“ řekl jim k tomu úsměvně finanční ředitel GM Paul Jacobson. To jsou vážně nebývale upřímná slova, která jen potvrzují, jak to s bateriovým pohonem opravdu je.

Finanční ředitel ale jen u toho nezůstal, dále zmínil, že hlavně dieselové verze firemních pick-upů a SUV jsou levnější než jejich hybridní varianty, s nimiž je navíc spojena horší spotřeba i výkon. Opravdu tak vlastně není překvapivé, proč je lidé nekupují po kvantech a proč povětšinou jedinými zákazníky jsou firmy, které se chtějí pochlubit svým zeleným skóre. Ovšem ani ty nebudou stát fronty na elektrifikovaná auta, pokud Trump zruší jejich nařizování a konkurenti budou logicky sahat po efektivnějších řešeních.

GM tedy definitivně potvrzuje zřetelný fakt, že elektromobily a plug-in hybridy jsou tu jen kvůli normám. Nikoli kvůli zákazníkům, nikoli kvůli technické superioritě, nikoli kvůli vyšší celkové efektivitě a nikoli kvůli ekologii, v takovém případě by ostatně automobilka, která s takovým nadšením mluví o ochraně životního prostředí, neměnila své plány jen proto, že někdo zruší jejich vnucování těm, kteří je v tuto chvíli odmítají. Díky své upřímnosti by se ale ve výsledku neměla divit, že k ní bude pro tyto vozy chodit ještě míň zákazníků než dosud.

Nejlépe prodávaným elektromobilem GM za třetí kvartál byl Equinox EV, jenž našel 9 772 nových majitelů. Nicméně třeba spalovací Silverado má za stejnou dobu na kontě o 120 tisíc registrací víc. Není tak divu, že automobilka přestane bateriový pohon tlačit, pokud to nebude nutné. Foto: Chevrolet

Zdroj: Detroit Free Press

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.