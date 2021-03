GM uzavřel jednu ze svých posledních otevřených továren, už nevyrábí prakticky nic před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Smutně fascinující dopady mají sekundární následky koronavirové pandemie a s nimi souvisejících restrikcí. Americký koncern přijde nejméně o 44 miliard korun kvůli uzavření téměř všech továren v důsledku nedostatku čipů.

Až do počátku loňského roku Sony prodávalo zhruba půl milionu herních konzolí PlayStation 4 měsíčně. Jakmile se však po celém světě začaly zavírat kina a divadla, stejně jako mnohé podniky, zájem vzrostl na dvojnásobek. Japonská společnost nicméně v polovině listopadu začala prodávat ještě novější variantu PlayStation 5, o kterou se uživatelé začali doslova rvát. Za pouhý měsíc a půl tak Sony prodalo 4,5 milionu kusů, a oznámilo, že zisk za poslední loňský kvartál vzrostl meziročně o tučných 20 procent.

Co přesně má tato zpráva společného s automobilovým průmyslem? Na první pohled nic, zvláště když mluvit nebudeme ani o vydání nové hry se závodní tématikou. Nicméně daný zájem o konzole nám napomůže vykreslit problémy, jakým výrobci aut nyní čelí. Americký koncern General Motors totiž oznámil, že uzavírá továrnu v Lansingu v Michiganu, kde vyrábí Chevrolet Camaro a Cadillacy CT4 a CT5. Nedobrovolná dovolená čeká tak hned 1 400 zaměstnanců.

Pro GM se jedná o zásadní problém, neboť zmíněná továrna byla jednou z posledních, které ještě byly otevřené. Koncern totiž v posledních týdnech poslal domů daleko více zaměstnanců, a to nikoliv jen ve Spojených státech, ale rovněž v Kanadě, Mexiku a Brazílii. Prozatím navíc nepotvrdil, kdy hodlá dané podniky otevřít, v případě mexické továrny San Luis Potosi Assembly se nicméně počítá nejdříve s 5. dubnem. Zda se ale brány skutečně otevřou, je ve hvězdách.

Za danými potížemi mimo jiné stojí částečně právě zvýšený zájem o domácí elektroniku, jako jsou PlayStationy. V loňském roce byl totiž automobilový průmysl výrazně zasažen koronavirovými restrikcemi, načež poklesla výroba. V důsledku toho si zejména výrobci čipů a polovodičů museli sehnat nové zákazníky, a jak asi již tušíte, jedním z nich bylo i Sony. Problém pro automobilky však nastal ve chvíli, kdy zájem publika začal znovu narůstat.

Jelikož výroba čipu zabere hned několik měsíců, pro subdodavatele v podstatě není možné ze dne na den výrazně navýšit produkci. Vše navíc ještě ohrožuje skutečnost, že řada lidí jeden den přijde do práce a druhý jde do karantény. Čipů a polovodičů je tedy aktuálně ve světě značný nedostatek, přičemž jejich výrobci uspokojují hlavně výrobce spotřební elektroniky, jenž ve frontě stojí před výrobci aut.

Detailně jsme tuto situaci probírali nejednou, teď už můžeme hovořit akorát o dopadech. Podle odhadů GM by současné odstávky výroby měly vyústit v nevyrobení zhruba 216 tisíc aut. Americký koncern na obratu přijde o 2 miliardy dolarů (cca 44 miliard korun), což vskutku není zanedbatelné. Zvláště po smutném loňském vývoji, kdy by automobilky potřebovaly naplnit své kasy jako sůl. To však nyní zvládají díky správným rozhodnutím ve správný čas jen Hyundai a Toyota. A to je otázkou, jak dlouho.

GM zavírá továrnu v Lansingu v Michiganu. Důvod je stejný jako u předchozích podniků, tedy nedostatek čipů, který nemá žádné rychlé řešení. Foto: General Motors

