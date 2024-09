GM zařízl výrobu spalovací legendy a 1 700 lidem dá padáka. A to se pořád prodává násobně líp než protežované elektrické typy včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Automobilky soustavně brečí, jak jim teče do bot. Ale má smysl je litovat, když si díru s v nich soustavně zvětšují ignorací přání zákazníků a nabízením nechtěného na úkor žádaného?

„Nová doba, host vyhazuje vrchního,“ zaznělo v jedné z dnes kultovních českých komedií z 90. let minulého století. Přitom tehdy byl svět ještě pořádku, třeba banka vám poskytla úvěr, pokud shledala, že váš podnikatelský záměr dává smysl, popř. za něj máte čím ručit. Dnes si tím jisti být nemůžete, neboť banky budou v rámci tzv. ESG víc zkoumat kdejaký formální nesmysl, ekonomická proveditelnosti vašich plánů je druhotná.

Bankám to pochopitelně máme za zlé, třebaže s tím nepřišly samy. A to samé platí o automobilkách, které si možná také nevymyslely různé „zelené cíle”, ale místo toho, aby je odmítly jako ekonomicky neproveditelné, a proto riskantní, je přijaly za své a začaly je razit, jako by byly jejich strůjci. Neplatí to o všech, koncern GM ale výjimkou rozhodně není.

Dokazuje to i osud Chevroletu Malibu, jehož devátá generace byla představena v roce 2015 a v roce 2016 se začala prodávat. Jako taková má logicky nárok na důchod a nahrazení novým vozem stejného ražení, nic takového ale není na stole. Koncern General Motors pouze oznámil, že letos v listopadu ukončí výrobu tohoto modelu bez jakéhokoli nástupce. Kvůli jeho konci si pak skříňku bude muset vyklidit přes 1 700 zaměstnanců, kteří budou propuštěni v několika kolech, z nichž první startuje 18. listopadu, druhé pak 12. ledna příštího roku, jak informují kolegové z Auto Evolution.

Pokud by to bylo tak, že se z Malibu stal prodejní propadák bez perspektivy, neřekneme popel. Jenže tak to není. Malibu navzdory svému stáří a na americké poměry ne až tak nízké ceně od 25 800 USD (582 tisíc Kč) prodejně válel a válí. Loni tento model zlákal 130 342 zákazníků, zaznamenal meziroční nárůst prodejů o 13 procent a nejlepší výsledek od roku 2019. A ve své krasojízdě tento sedan pokračuje i letos, neboť za první půlrok nikdy nebylo prodáno méně než 10 tisíc aut měsíčně. Vývoj byl navíc již dávno zaplacen, manažeři GM tak klidně mohli každý prodaný kus zapíjet lahví šampaňského Dom Pérignon.

Nic takového se ale neděje, Malibu fakticky skončilo a v nabídce značky bude tento model nepřímo nahrazen druhou generací Chevroletu Bolt EV. Nový Bolt dostane do vínku platformu Ultium, zároveň by se měl vrátit jen jako SUV, a může tedy být zajímavějším (ovšem také dražším), nic to ale nemění na tom, že dosavadní Bolt nikdy nepřekonal metu 24 tisíc prodejů za jeden kalendářní rok. GM tedy zabíjí auto, které prodává po statisících, na úkor toho, které prodává mnohonásobně hůř. A to jen proto, že jedno má spalovací a druhé elektrický pohon.

Zmínění zaměstnanci mu asi nepoděkují. A nebudou těmi jedinými, třeba společnost Yanfeng tak již oznámila, že kvůli ukončení výroby Malibu bude muset uzavřít svou továrnu v Missouri a propustit 444 lidí. Kdo ví, kolik takových ještě bude. Bude tedy zajímavé sledovat, co během následujícího roku, kdy se efekty tohoto kroku projeví naplno.

Teď ale situace vypadá jednoznačně: GM dává padáka překvapivě úspěšnému modelu, kvůli čemuž pak přijde o práci řada lidí. A místo toho investuje do nové generace nechtěného typu postaveného kolem technologie, kterou většina lidí odmítá. Není divu, že si moc pozitivních scénářů budoucího vývoje ani neumíme představit - dalším vyhazovům kvůli nevalným prodejům novinky bychom se nedivili.

Chevrolet Malibu se letos prodává od 25 800 USD (582 tisíc Kč), což je na americké poměry docela hodně. I tak se po osmi letech existence prodává velmi dobře, přesto skončí na úkor elektrického SUV, které kupuje méně než pětina lidí. To už je skutečně nová doba... Foto: Chevrolet

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.