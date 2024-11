GM znovu propouští, padáka dostalo 1 000 zaměstnanců. Prý chce mít v týmu jen ty správné lidi včera | Petr Prokopec

/ Foto: GMC

A na to přišel dnes? Ale no tak. Sázka na elektrickou mobilitu a nenaplněná očekávání s ní spojená automobilkám dál lámou vaz a nezbývá jim než zmenšovat své aktivity. Nic jiného za tím není, jen si to některé z nich nechtějí přiznat.

Minulý týden jsme na CNN Prima News mohli zhlédnout novou komedii s milovníky elektrických aut v hlavní roli, třebaže si své působení představovali jinak. Výkonný ředitel Asociace pro elektromobilitu Lukáš Hataš totiž uvedl, že Green Deal vytváří nová pracovní místa. Něco takového může v dnešní době s vážnou tváří zmínit jen někdo, kdo nemá už pražádný kontakt s realitou. Což mu velmi dobře připomněl předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který poukázal na to, jak hlavně kvůli elektromobilitě dochází stále častěji a ve stále větší míře na propouštění a zavírání fabrik.

Dle Hataše jsou nicméně zprávy, které vám přinášíme pomalu každý den, jen tendenčními. Prý proto, aby byl zachován stávající byznys společností, jež jsou závislé na ropě a fosilních paliv. Přitom třeba Volkswagen byl automobilkou, která po rychlém přechodu na elektromobily volala od rána do večera, investovala do toho miliardy a šla doslova proti všem a všemu včetně svých vlastních aut se spalovacími motory, aby to dokázala. S Hatašem tedy byla na stejné lodi, dopadla ale stejně jako jeho konfrontace s Macinkou - tragicky.

Podobně jako VW byl razantním změnám, na které musí dojít co nejrychleji, nakloněn také americký koncern General Motors. Ovšem i ten si je již vědom toho, že do kdysi nepotopitelné lodi teče voda plným proudem. Veškerá ideologie tak rázem vzala za své, místo toho GM hledá všemožné způsoby, jak se zachránit. Což víceméně znamená, že začíná házet přes palubu každého, kdo se jeví jako nadbytečný. A protože nekolabují jen prodeje elektromobilů, ale i ty celkové, neboť jiné vozy zanedbával podobně jako VW, mluvíme už teď o tisících propuštěných.

Poslední kolo výpovědí přišlo minulý pátek, kdy GM propustil zhruba tisíc lidí. Ti se o ukončení pracovního poměru dozvěděli v ranním emailu. Že nejde o žádnou kachnu či „tendenční zprávu”, potvrdil kolegům z freepu mluvčí amerického koncernu. Dle něj GM „musí přistoupit k optimalizaci rychlosti a kvality, aby v náročném konkurenčním prostředí zvítězil. To znamená, že musí fungovat mnohem efektivněji, mít ten správný tým a zaměřit se na vrcholné priority, jako je byznys.“ Něčím takovým se ale firmy mají řídit běžně.

GM si tímto kolem výpovědí docela zavařil, neboť mezi propuštěnými nejsou jen lidé s dekádami zkušeností, ale i členové odborové organizace UAW (United Auto Workers). Její viceprezident Mike Booth již uvedl, že něco takového jej zrovna nepotěšilo, neboť koncern propouští ve chvíli, kdy „dosahuje rekordních zisků“. Jakkoli ale výsledek GM za třetí kvartál byl skutečně meziročně lepší, došlo na něj mimo jiné i proto, že stávající kolo výpovědí není prvním, nýbrž dalším v řadě (naposledy koncern propustil v srpnu 1 500 lidí).

I když příznivci elektromobility dokola mluví o tom, kterak nás čeká jen překrásná budoucnost, realitu vidíme sami. A je prakticky jisté, že propouštět se bude dál, jen v Německu má jít výhledově o 190 tisíc lidí. Politický tlak se totiž dlouhodobě nepotkává s ekonomickými a technickými možnostmi samotné branže. Automobilky navíc nejsou charitou, na trhu jsou stejně jako jakákoli jiná podnikatelská entita kvůli zisku. A k tomu se momentálně dostanou pouze tak, že si stejně jako běžní lidé utáhnou opasek a oprostí se od zbytečných výdajů. Což ale bohužel znamená, že musí rozdávat i ony výpovědi, neboť na uměle uškrceném trhu nikdy neprodáte tolik aut, kolik jste schopni vyrobit s kapacitami, které jste přizpůsobili dřívější, mnohem tržnější realitě.

Elektromobilita měla přinést řadu nových míst, reálně s ní ale přichází jen další a další výpovědi. Zastánci bateriového pohonu si ale i nadále jedou svou, což jen připomíná, jak moc jsou odtrženi od reality. Foto: General Motors

Zdroj: Detroit Free Press

Petr Prokopec

