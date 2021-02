Hamilton prý má novou smlouvu, Mercedes mu ale měl ustoupit jen ve dvou věcech před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Čekání na to, zda se Lewis Hamilton vrátí do kokpitu Formule 1, nebo tento sport možná navždy opustí, je údajně u konce. Hamilton se měl s Mercedesem domluvit na novém kontraktu, svého ale zdaleka nedosáhl.

Není obvyklé, aby jeden z nejúspěšnějších závodních pilotů minulé dekády a čerstvě sedminásobný mistr světa Formule 1 byl na začátku nové sezóny bez práce, přesně to se ale letos stalo. A to navíc v momentě, kdy u všech přihlášených týmů zbylo poslední volné místo v kokpitu.

Lewisi Hamiltonovi s počátkem nového roku skončila předchozí smlouva a žádná další v tu chvíli ani nebyla na stole. Pochopitelně, po celou tu dobu většina lidí věřila, že nějaká přijde, s postupujícím časem ale bylo stále pravděpodobnější, že žádná nevznikne. V oficiální rovině tento stav trvá, podle zdrojů obvykle dobře informovaného F1 Insideru je ale hotovo.

Dle předchozích zpráv se jednání zasekla na tom, že Hamilton měl chtít plat ve výši 50 milionů liber ročně (1,48 miliardy Kč), smlouvu na několik let a k tomu blíže neupřesněnou zvláštní roli u Mercedesu. S finančními požadavky ale měl mít Mercedes v době propouštění a snižování platů v automobilce problém, stejně tak se nechtěl vázat v nejisté době na několik let dopředu. A tak měl nejvyšší šéf automobilky už loni v listopadu říci takovým požadavkům jasné „ne”. Hamilton ale měl trvat na svém, proto došlo k patové situaci.

Obě strany by ale musely být velmi paličaté, pokud by nakonec nedospěly ke kompromisu, a to se podle F1 Insideru nestalo. Ustupovat ovšem musel hlavně Hamilton, neboť nová smlouva mu má garantovat „jen” 40 milionů liber (1,18 mld. Kč), a to na jediný rok s možností prodloužení o další. Mercedes mu výměnou za to vyšel vstříc jen ve dvou věcech.

První je, že bude moc používat část reklamního prostoru na vlastní přilbě dle vlastního uvážení, což dosud nemohl. Nabízí se to jako zdroj příjmů navíc, tedy pokud si na helmu nedá něco „Black Lives Matter”. Druhým, zajímavějším, je možnost odmítnout jakéhokoli týmové parťáka, který by se mu nelíbil. O této možnosti se hovoří jako o „Verstappenově klauzuli” z důvodů, které zřejmě není nutné vysvětlovat - Hamilton se má bát vnitřní konkurence a Max Verstappen je v případě snahy angažovat jiného špičkového pilota vážným kandidátem.

Pokud je výše uvedené odrazem reality, můžeme oficiální zprávu čekat v řádu dnů, ne-li dříve. Nečekejme ovšem, že by Mercedes nebo Lewis Hamilton rozpitvávali detaily kontraktu, v tomto směru zůstaneme dáme odkázání na neoficiální informace.

Zdá se, že Lewise Hamiltona neuvidíme jen producírovat se po boxech, ale znovu závodit. Nová smlouva má být hotová, jen není taková, jakou si ji Hamilton představoval. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: F1 Insider

Petr Miler