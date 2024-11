Hertz po tragickém kvartálu rozprodává dalších 30 tisíc elektrických aut, pro trh s nimi to bude těžká rána včera | Petr Miler

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Ani všechny dosavadní výprodeje nepomohly vyřešit největší současný problém slavné autopůjčovny, a tak musí přistoupit k dalšímu, ještě většímu. Pikantní na celé situaci je, že firma tím v podstatě sama přiživuje to, co ji táhne ke dnu, ale má dnes na výběr?

Jen ztráta zdravého rozumu, ignorace elementární obchodní logiky a dogmatické uvažování několika málo lidí z nejvyššího vedení firmy přiměly asi nejslavnější autopůjčovnu světa vsadit prakticky všechno na auta, která se pro její hlavní byznys hodí ze všech nejméně. I to odhalilo pozdější zkoumání pozadí fiaska Hertzu s elektromobily, které firmu přivedly na hranici existenčních problémů. Trvají už skoro rok a ne a ne skončit, jak ukazují výsledky společnosti za poslední kvartál, který jí přinesl 31miliardový prodělek.

Dominantně, z víc jak tří čtvrtin se na něm podílela masivní ztráta hodnoty elektrických vozů zůstávajících ve flotile společnosti i po několika kolech velkých výprodejů. A problémy jí způsobují hned několikrát, neboť jsou pro firmu příliš drahé z pohledu vlastnictví, oprav i neefektivní z hlediska zájmu o jejich půjčování. Většina lidí prostě s elektrickým autem v neznámém prostředí při ne vždy známé intenzitě využití jezdit nechce, a tak zůstávají nevyužita, popř. se „do oběhu” dostávají jen za cenu výrazných slev. Ani jedno se Hertzu nevyplatí.

Dochází tak k nevyhnutelnému, jak informuje Bloomberg. Půjčovna se musí další části těchto aut zbavit a tentokrát to učiní s ještě větší razancí než dosud. Aby zastavila další finanční krvetok, pošle do prodeje ještě před koncem letošního roku dalších 30 tisíc elektrických aut, zejména pak Tesel. Paradoxem je, že si tím v prvé řad sama způsobí další finanční škody, neboť jde i optikou celého trhu s elektrickými vozy o tak významný počet, že ceny ojetin dál sníží a Hertzu se vrátí v podobě ještě intenzivnější ztráty hodnoty. Ale firma si musela spočítat, že to pro ni bude pořád levnější, než tato auta dál držet.

Co zbude z elektrické flotily firmy po tomto kroku, Hertz zatím neupřesňuje, z dřívější skvadry asi 100 tisíc vozů ale půjde nanejvýš o nízké desítky tisíc aut. Místo nich budou nakoupeny vozy se spalovacím pohonem, což Hertz označuje za projev snah „sladit povahu své flotily s tím, co si zákazníci chtějí pronajímat”. Bolesti z elektrického šoku ale bude pociťovat ještě dlouho - dřív než koncem roku 2025 společnost tuto transformaci prý nedokončí, a tak očekává, že se měsíční náklady na odpisy jednoho auta budou do té doby pohybovat na úrovni 537 USD (asi 12 900 Kč), téměř dvojnásobek průměru z dřívějších let a cílového stavu okolo 300 USD (cca 7 200 Kč), který má nastat od roku 2026.

„Stále je třeba udělat hodně práce,” říká k věci nový ředitel Hertzu Gil West. „Ale jsem přesvědčen, že vylepšení dosažená v průběhu tohoto čtvrtletí ukazují, že jsme na správné cestě,” dodal. Na finančních výsledcích je zatím nevidíme, ale budiž. Snad firma tyto nepříjemnosti přežije a řádně se z nich poučí.

Pokud slepou sázku na elektromobilitu nechápeme u automobilek, které může aspoň trochu omlouvat, že se nachází mezi mnoha mlýnskými kameny a nemohou si vybrat žádné opravdu dobré řešení, u Hertzu nic takového neplatí. Byznys okolo půjčování aut je relativně „čistý”, minimálně regulovaný a vítězit by u tak zkušené společnosti měla obchodní racionalita, která k mohutné sázce na elektrická auta nevedla v žádném případě a všichni soudní lidé to věděli. Zvítězila jen slepá víra, až náboženský přístup. A nic takového na trhu řízeném primárně stále ještě preferencemi zákazníků nefunguje. Hertz už na to přišel, automobilky to naplno poznávají právě teď a dál to poznávat budou.

Ani všechny dosavadní výprodeje elektromobilů Hertzu nestačily k tomu, aby firmu vytáhly z červených čísel. A tak se zejména Tesel Model 3 bude dál zbavovat ve velkém, ještě před koncem roku pošle do oběhu dalších 30 tisíc aut. A pro celý trh s ojetými elektromobily to nutně bude další velká rána. Foto: Hertz

Zdroje: Bloomberg, Hertz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.