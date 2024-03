Hned tři oblíbené německé sporťáky končí bez nástupce. Lidé by je chtěli dál, prodávat se ale dál nesmí před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Je to pořád stejně neuvěřitelně nesmyslný vývoj, jehož absurditu jen podtrhuje fakt, že dvě verze dostaly výjimku a prodávat se přece jen mohou. Koho přitom proboha zajímá kybernetická bezpečnost sportovních víkendovek? Je to postavené na hlavu.

Většina lidí, dokonce i ti, kteří se o auta nezajímají, je zvědava na to, jak bude Evropa vypadat po roce 2035. K tomuto datu má být totiž ukončen prodej nových spalovacích aut, tedy za předpokladu, že jejich ústrojí si nebude tykat se syntetickými pohonnými hmotami. V showroomech by tak měly převládat elektromobily, na které přitom většina populace nemá. A nejspíš ani mít nebude, neboť Evropská unie svými často nesmyslnými regulacemi zdražuje prakticky vše, co má čtyři kola, a to bez ohledu na pohon.

Vidíme to dnes a denně, další pořádné prozření ale přijde letos v červenci. Jak jsme probírali naposledy o víkendu, nabídka nových aut se svým složením i cenami drasticky změní už letos kvůli celému balíku nových regulací EU, který vešel v platnost již 6. července 2022. Tehdy se nicméně týkal pouze nově homologovaných aut, počínaje letošním 7. červencem ale bude platit pro všechny nové vozy. Klíčová je přitom kyberbezpečnost, neboť EU se rozhodla, že po výrobcích začne vyžadovat, aby jejich nová auta byla konstantně připojena k internetu. V souladu s tím ale také vyžaduje jejich zabezpečení. Přičemž Brusel vše prezentuje jako procházku růžovým sadem.

Že tomu tak není, dokládá třeba Porsche. Tedy automobilka, kterou nikdo nemůže považovat za trápícího se výrobce na pokraji bankrotu, je to velmi dobře situovaná značka, pro jejíž klienty pár tisíc korun mnoho neznamená. Nicméně i zuffenhausenští jsou nuceni hodit (pro EU, ne obecně, to prosím nezapomínejme) přes palubu nejen spalovací Macan, ale i dvojici svých menších sporťáků, tedy modelovou rodinu 718 tvořenou Boxsterem a Caymanem. Porsche totiž uvedlo, že uzpůsobení této řady na nová pravidla by vyšlo na polovinu toho, co značku stojí vývoj zcela nového modelu. Rozhodně tedy nejde o banalitu.

Něco takového si ale ani Porsche nemůže rozumně dovolit, ne u aut, kterých se ročně prodá zhruba dvacet tisíc kusů. Boxster a Cayman tedy starý kontinent opouští, jakkoli jinde k dispozici budou. Přijde nám to absurdní, neboť jde o relativně okrajové zboží, jehož smyslem je víc než co jiného potěšení za volantem. V takovém autě nemusíte mít žádné připojení k internetu a budete šťastní, podle EU ho ale mít musíte. A když ho mít budete, musíte ho mít také řádně zabezpečené. Ale protože by to celé stálo majlant, nebude mít nikdo nic. Vážně, kdo je tu vítězem?

Absurditu tohoto vývoje jen podtrhuje fakt, že exodus 718 nebude úplný, jak vypichují kolegové z Motor1. Verze GT4 RS a RS Spyder totiž dostaly výjimku, protože se jich prý neprodá tolik. Už to staví nová pravidla na hlavu - kde leží hranice, kdy na vymáhání nových pravidel ještě sejde? I když si možná stačí uvědomit, že tady nejde až tak o kybernetickou bezpečnost, jakožto spíše o monitoring - s online připojením totiž Brusel může sledovat vše od vaší rychlosti až po úspornost jízdy. Následky si domyslete sami.

Ani zmíněným ale odchod zajímavých aut není dokonán. Vedle Porsche Boxster a Cayman se definitivně rozloučilo také Audi R8. O jeho konci se mluvilo dlouho, německá automobilka dokonce již měla i několik termínů, ke kterému se montážní linky měly zastavit. Jenže zákazníci ji po těchto oznámeních vždy zavalili tak velkým množstvím objednávek, že Němci neměli jinou možnost, než výrobu o pár měsíců prodloužit. Ovšem nyní skutečně zazněl zvonec, a to opět ze stejného důvodu - zájem trvá, ale po 7. červenci 2024 by auto nešlo v Evropě homologovat pro běžný provoz. A přepracovávat už 9 let prodávaný vůz, kterého se loni v EU prodalo 555 kusů (sic), nikdo soudný nebude.

Ačkoli Audi o tomto kroku mlčí, protože je nepopulární, kolegové z Top Gearu uvádí, že na vlastní oči viděli finální kousek, jaký Audi smontovalo. Jednat se má o R8 V10 Performance quattro v žluté barvě, se kterou jsou sladěna bronzová kola. Mimo to vůz dostal také karbonový paket. K žádnému konkrétnímu zákazníkovi ovšem nezamíří, místo toho jej značka vystaví ve svém muzeu. Nepředpokládáme však, že by k němu umístila plaketku, která by návštěvníky informovala o hlouposti EU, která tento model zabila. To ne, čekejme spíše nějakou oslavu EU opodál, třeba přidělení dotace na výměnu plynového kotle, kterým se v muzeu topí.

Porsche 718 v EU končí, pořád ze stejně hloupého důvodu. Foto: Porsche



Ale pozor, verze GT4 RS Caymanu a spřízněný Boxster RS Spyder bude možné dál koupit, protože se jich prý prodává málo. Foto: Porsche



Audi R8 má ovšem definitivní smůlu, i když se ho také prodává hrstka, výroba definitivně skončila. Foto: Audi

