Úřad žene Hondu k soudu, záměrně lhala zákazníkům jen proto, aby potrestala „neposlušné" dealery

Je skoro neuvěřitelné, jak daleko je japonská automobilka ochotna zajít, aby obhájila svůj nový, od počátku problematický a s odstupem času zjevně nefunkční obchodní model. Teď za to míří k soudu.

Pokud patříte mezi naše pravidelné čtenáře, nejspíše vám neuniklo, že se Honda loni na některých trzích rozhodla opustit klasický model prodeje aut. Přidala se tak k automobilkám, které již nechtějí pracovat s dealery coby samostatnými subjekty, které od výrobců nakupují auta a dále je prodávají. Mnohé automobilky nyní zavádí systém, v němž auta prodávají výlučně samy a z dosavadních dealerů dělají pouze zprostředkovatele, kdy za sjednaný obchod dostanou fixní odměnu. Tedy nikoli marže spočívající v libovolném rozdílu mezi nákupní a prodejní cenu.

Výrobci se rádi tváři, že pro zákazníky je to výhoda, ale je to nesmysl. Jde tu pouze o snahu nafouknout marže automobilek na úkor dealerů i samotných kupců. Navenek jsou totiž pro zákazníky platné jediné, ceníkové ceny, o kterých nelze smlouvat. Zákazník tak zaplatí vždy víc (protože kdo co kupuje za ceníkové ceny? Ani při dnešním nedostatku aut to obvykle není nikdo) a dealer dostane vždy míň. Vítězí jen výrobce, který se proto často domáhá zavedení takových modelů z pozice síly.

Tohle se v případě Hondy stalo v Austrálii a zcela nepřekvapivě to způsobilo jediné - razantní zvýšení cen, za které lze Hondy koupit. Není tedy překvapením, že registrace zamířily prudce dolů. Značka loni na nejmenším kontinentu prodala jen 17 562 aut, ačkoli ještě před pěti lety měla na kontě více než 40 tisíc registrací. V žebříčku automobilek se tak Honda propadla až za MG, které je přitom v Austrálii naprostým nováčkem.

Není divu, že dealeři od počátku nebyli s tímto nápadem spokojeni - znamená vyšší ceny pro kupce, menší marže pro ně a nižší prodeje celkem. Nejde tu jen o Hondu, podobně se k dealerům zachoval Mercedes, který teď musí k soudu za údajné mafiánské praktiky v celém procesu. Tamtéž nyní míří i Honda, ovšem z jiného důvodu. Na australskou filiálku Hondy totiž podala žalobu tamní komise pro ochranu zákazníka a hospodářské soutěže (ACCC, Australian Competition and Consumer Commission), protože zjevně lhala zákazníkům, aby je - řečí textu žaloby - připravila o možnost učinit informované rozhodnutí.

Automobilka se tedy k dealerům, kteří nový model odmítli, zachovala skutečně podle. Abychom vše pochopili, musíme se vrátit do roku 2019, kdy Honda na novince začala pracovat. Společnosti Tynan Honda a Astoria Honda se tehdy rozhodly na nové podmínky nepřistoupit, s oficiálním prodejem vozů značky skončily k lednu 2021 a následně začaly operovat jako nezávislé servisy. A jelikož s Hondou spolupracovaly po dlouhých 50 let, logicky se dále věnovaly jejím vozům.

Honda nicméně chtěla neposlušné dealery potrestat a když v červenci zákazníkům posílala informace o možnosti objednat se do servisu přes online systém, tvrdila, že oba zmíněné servisy jsou již zavřené a nejsou nadále schopny zajišťovat servisní služby. To byla bohapustá lež, která jen měla zabránit zákazníkům využívat jejich služeb. Nyní tak automobilka po právu míří k soudu a nedá se čekat, že by měla šanci uspět s obhajobou. Očekávané vyrovnání s jejími pobočkami ji nemá vyjít levně a to ani nemluvíme o dalším šrámu na firemním renomé.

Honda již v Austrálii nezvládá pořádně prodávat ani jinak žádané SUV CR-V, přičemž důvodem je jeho reálné zdražení kvůli novému obchodnímu modelu. Ten značka hají tak moc, že zákazníkům lhala o dostupnosti služeb dealerů, kteří se rozhodli na tento model nepřistoupit. Nyní míří k soudu po žalobě vysoce postavené organizace ACCC, která hlídá tržní prostředí a zacházení se zákazníky. Foto: Honda

Drive

