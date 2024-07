Honda překvapivě nabídne nový Prelude i v Evropě. Byla by to dobrá zpráva, kdyby mohl nést jinou než absurdní cenovku před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Honda vždy měla naše sympatie, při technice, jakou zvolila, a cenami, jakými své vozy ověsila, se ale může jít se svými auty tak akorát klouzat. Šance, že by nový Prelude byl jiný, je nulová.

Na počátku 70. let minulého století Honda neskutečným způsobem zabodovala s první generací modelu Civic. Ten byl velmi dobře přijat mimo jiné kvůli svému efektivnímu pohonu, který byl lékem na tehdejší ropnou krizi. Po jejím konci nicméně Japonci zatoužili po vyšších sférách, a proto v roce 1976 přišli s větším modelem Accord. Ten byl zpočátku k dispozici pouze jako třídveřový hatchback, než se nabídka o rok později rozšířila o čtyřdveřový sedan.

Právě tato dvojice jí posloužila jako základ pro další novinku z té doby, dvoudveřové kupé Prelude. To bylo z velké části inspirováno konkurenční Toyotou Celica, proto dostalo do vínku krátkou záď, dlouhou přední kapotu a na svou dobu relativně výkonný motor pod ní. Zpočátku šlo o jedna-šestku produkující 80 koní, posléze však dorazil i větší 1,75litrový čtyřválec disponující 90 koňmi. Volit bylo možné mezi automatem a manuálem, zaměstnána však vždy byla přední kola.

Honda v letech 1978 až 2001 poslala na trh pět generací kupé Prelude, přičemž jejich poznávacím znamením bylo střešní okno jakožto součást standardní výbavy. Jakkoli ale finální provedení párovalo přitažlivou karoserii s až 220 koňmi, prodeje ve srovnání s druhogeneračním „přeludem“ klesly na pouhou šestinu. Mimo jiné i proto, že zmíněný Accord se od třetí generace představené v roce 1985 vyráběl také jako kupé a značka tak sama sobě lezla do zelí.

Prelude se tedy před více než dvěma dekádami stal minulostí. Nicméně v případě desáté generace Accordu vypadla z nabídky dvoudveřová verze, a nejinak je tomu u jejího současného nástupce. Kromě toho se Honda u jedenácté generace modelu Civic rozhodla, že ani tento vůz již nebude vyrábět jakožto dvoudvířko. To působilo jako opravdu radikální krok, neboť Coupe bylo hlavně ve Státech žádané. Nastal tedy ideální čas, aby se vrátil Prelude.

Japonci se novým dvoudveřovým konceptem poprvé pochlubili loni na podzim na domácím autosalonu v Tokiu. Mysleli jsme, že vůz zůstane vyhrazen domácímu publiku a Američanům, nyní ale Honda oznámila, že studii přiveze rovněž na Festival rychlosti v Goodwoodu, který na britských ostrovech startuje již tento víkend. A její produkční verzi hodlá začít na starém kontinentu prodávat někdy v průběhu příštího roku.

Byla by to dobrá zpráva, kdyby existovala alespoň nějaká šance, že půjde o relativně dostupný stylový vůz se sportovním šmrncem. Ta neexistuje. Styl a sportovní šmrnc dorazit mohou, i když odtud potud, ale cena? Stačí se podívat, co a za kolik prodává Honda dnes. O takovém Civicu tvrdí, že jde o praktický, výkonný a pohodlný plně hybridní hatchback s impozantními technickými parametry a nejmodernějšími bezpečnostními prvky a konektivitou”. Z plejády adjektiv jí ale vypadlo to nejpodstatnější - „předražený”.

Tohle docela tuctové kompaktní auto dnes startuje na 849 900 Kč, skutečně tak moc, a nekupuje ho skoro nikdo. Pouhých 76 letos prodaných vozů podle dat SDA je totální komedií, i aut jako BMW řady 1, Audi A3 nebo Mercedes A se prodává podstatně víc. Klíčoví konkurenti jako VW Golf nebo Škoda Octavia jsou na tom s tisícovými prodeji o dva řády lépe. Navíc je otázkou, co to je vlastně za auta, neboť při rozlišení prodejů po palivech svítí u hybridů 0. Že by to byl všechno Civic Type-R? Ten stojí od 1 449 900 Kč, tak to asi ne.

Kolik za takových podmínek bude stát nový Prelude? 1,5 milionu a víc? Kdo si ho pak koupí? Však půjde o vůz sdílející techniku s výše položenou (a u nás neprodávanou) Hondou Accord. A nepůjde jen o šasí, ale také o hnací ústrojí. Automobilka zatím neprozradila nic konkrétního, dle všeho by ale mělo jít o kombinaci dvoulitrového čtyřválce pracujícího na bázi Atkinsonova cyklu, a dvou elektromotorů. Že by přitom pod kapotu zamířil čistě benzinový agregát z Hondy Civic Type-R naladěný na 320 koní, Japonci naneštěstí rovnou vyloučili.

„Nový Prelude není jen poslední kapitolou v našem neustále se vyvíjejícím hybridním příběhu, ale také vyvrcholením pětadvacetiletého výzkumu a vývoje,“ uvedl k plánované novince technický šéf značky Tomoyuki Yamagami. Tohle vypadá na zabití další legendy Hondy v přímém přenosu, které připomíná osud sportovního kupé NSX. S naznačenou technikou snad ani zmíněná 1,5milionová cena není reálná...

Nový koncept Prelude se ukázal vedle první generace, která rázem při své délce, výšce a šířce (4 090 x 1 290 x 1 635 mm) působí velmi drobně. Za drobné byla kdysi také prodávána, to novému Preludu opravdu nehrozí. Foto: Honda

Zdroj: Honda, SDA

Petr Prokopec

