Honda vymyslela systém, který by komicky chytře zabránil podstatné části srážek s chodci před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Chodci jsou pochopitelně jedněmi z nejvíce zranitelných účastníků provozu, současně je ale třeba dodat, že za spoustu nehod mohou sami svou nepozorností. Právě tímto směrem míří zlepšovák Hondy.

V posledních letech u přechodů pro chodce nezřídka cedím skrze rty poněkud jadrnější slova. Ne kvůli tomu, že bych proti nim něco měl, jen je těžké se smířit s tím, velká část chodců nesleduje ani tak okolí, jako spíše obrazovku svého mobilního telefonu. Ve výsledku tak není překvapivé, že na přechodech velmi často dochází k incidentům, ať už se jedná o havárie nebo „jen“ střet dvou pěších s našponovanými nervy.

Jakkoliv lze v tomto případě bez okolků říci, že vina za případné incidenty leží především na chodcích, veškeré kroky podnikané politiky dosud vedly jen k omezování motoristů. Doprava byla často svedena ze dvou pruhů do jednoho, přibyly semafory či retardéry. Mimo to jsou upravovány zákony tak, aby na řidiče byla kladena stále větší odpovědnost, i kdyby se nedopustili ničeho špatného.

Je bohužel prakticky jisté, že ze strany politiků zlepšení situace čekat nemůžeme. Edukativní kampaň by ostatně zcela minula cíl, jakákoliv represe by pak zvedla nemalý odpor, ať už by byla sebevíce oprávněná. Proto musíme své naděje upínat k výrobcům aut, jejichž značná část se zavázala k bezkolizní budoucnosti. Většina přitom kráčí cestou asistenčních systémů, v případě Hondy tu ovšem máme ještě jeden směr. Japonská automobilka chce totiž před nebezpečím varovat přímo chodce.

Honda se v tomto ohledu spojila s konglomerátem SoftBank Group, který se mimo jiné zaměřuje na telekomunikace a informační technologie. Společně pak obě firmy přišly se systémem, jenž užívá síť 5G, skrze kterou zasílá informace přímo na displej mobilních telefonů. Chodce přitom varuje před přijíždějícím autem, pokud místo před sebe a do stran koukají na displej. A stejně tak motoristy umí upozornit na pěší. Ty pak dokáže odhalit i ve chvíli, kdy jsou třeba skryti za zaparkovanými vozy.

Japonská automobilka aktuálně systém testuje na vybraných úsecích ostrova Hokkaidó, přičemž dodává, že se již dostala do fáze „ověřování technologií“. Kdy ovšem přijde s novou technologií v sériových vozech, je aktuálně ve hvězdách. Jakkoliv jde totiž o docela chytrý (ačkoli i trochu komický...) nápad, vyžaduje pochopitelně zapojení velkého množství subjektů, aby efektivně fungoval. Samotní chodci ochotní přiznat, že na jejich straně nemusí být vše v nejlepším pořádku, pochopitelně patří mezi ně.

Honda vyvíjí i testuje systém, který by zabránil alespoň části srážek aut s chodci. Kdy ovšem přelomovou technologii pustí do oběhu, zatím není jisté. Foto: Honda

Petr Prokopec

