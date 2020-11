Honda vypálila rybník Tesle, Mercedesu i Audi, do série dostala, co Němci odpískali před 2 hodinami | Petr Prokopec

Je samozřejmě otázkou, kde začíná smysl pro odpovědnost jedněch a kde končí sebevědomí druhých, Honda ale neproslula riskantními kroky. Nyní je první, kdo dostal do sériové výroby auto s autopilotem úrovně SAE3.

Patrně vám neuniklo, že ve světě donedávna zuřila technologická válka. Nejen automobilky, ale i mnohé další firmy ať už z branže nebo mimo ni soupeřily o to, kdo jako první přijde s plnohodnotným autonomním řízením. V teoretické rovině a v ideálním světě přitom nejde o raketovou vědu, neboť v podstatě stačí osadit vůz radary, senzory, kamerami, přijímačem GPS a připojením k internetu a následně nechat pokročilý počítačový software pracovat. Nicméně ve světě reálném je třeba počítat s chaotičností a nahodilými událostmi, které lidská intuice dokáže odhadnout, umělá inteligence však právě zde mlčí.

Válka tak v podstatě skončila dříve, než se stačila pořádně rozhořet. Ostatní kohouti si mohli vzít ponaučení z toho, že boj jako první vzdal zakladatel Applu, dalším ale později nezbylo, než se přidat. Kolbiště opustila kanadská Magna, která na přípravách plného autopilotu spolupracovala s Lyftem, následovalo Audi, které se přitom v jednu chvíli tvářilo, že má hotový systém úrovně SAE3 a nedávno vývoj skrečoval i Mercedes.

Pár bojovníků tu ještě zůstává, v prvé řadě samozřejmě Tesla, i když se ale tváří, co nemá, její „plně autonomní řízení” je asistenční systém SAE2. Je tu Google se svým Waymem, který to zkouší dál, komerčně ale nenabízí nic. A koncern GM se dál snaží se svým Cruisem, ani to ale nemá blízko k výrobě. Takže mrtvá větev vývoje? Možná nikoli, o slovo se nyní hlásí automobilka, o které na tomto poli dosud prakticky nebylo slyšet. Jde o Hondu která rovnou celému světu vypálila rybník, neboť oznámila, že do konce stávajícího fiskálního roku, tedy do 31. března 2021, dostane do sériové výroby model Legend autonomním řízením úrovně SAE3, tedy první úrovně, při níž řidič může pustit oči ze silnice. Jak jsme již zmínili, to mělo původně již stávající Audi A8, Němci ale nakonec od svých záměrů upustili.

Honda ne a je dál, než Němci, dostala totiž povolení od japonské vlády, což je stěžejní krok. Jakkoliv je třeba zmínit, že nasazení systému bude probíhat za velmi přísných podmínek. Politici si totiž vymínili, že autonomní řízení nesmí nikterak ohrozit bezpečnost ostatních uživatelů silničního provozu. Nesmí také být aktivováno, pokud nejsou splněné veškeré ideální podmínky dané prostředím. Kontrolu nad vozem pak musí předat řidiči až po jasném předchozím varováním. A pokud ten není předávky schopen, umělá inteligence musí vůz samovolně a bezpečně zastavit.

Dále je třeba kompletní monitoring chování řidiče pro případ únavy či spánku, stejně jako musí Honda zabránit jakémukoliv neoprávněnému zásahu do počítačového systému. Auta osazená danou technologií mají zároveň dostat speciální nálepky, díky nimž je ostatní budou moci lépe identifikovat. A aby toho nebylo málo, každý vůz musí být osazen nahrávacím zařízením, na který bude zaznamenán šestiměsíční provoz a veškeré situace. Tedy chvíle, kdy systém byl zapnut či vypnut, kdy a jak řidiče varoval či jakým způsobem docházelo na převzetí kontroly.

Dané podmínky jsou plně pochopitelné, na úrovni SAE3 totiž již umělá inteligence zcela ovládá veškeré funkce daného automobilu. Nicméně odpovědnost za případné incidenty stále nenese automobilka, nýbrž řidič. I proto je vlastně jakákoliv taková jízda do jisté míry našlapováním po velmi tenkém ledu. Právě kvůli tomu ostatně Honda bude mít povolení pouze pro japonské silnice, jistě ale bude chtít získat povolení i jinde.

Tak jako tak jsou nicméně Japonci první, komu se povedlo pokročilé autonomní řízení poslat do sériové výroby a překonat legislativní překážky. Předstihli tím hlavně Teslu, i skalpy Audi a Mercedesu je ale třeba zmínit, třebaže Němci se momentálně o to samé ani nesnaží.

Honda Legend bude prvním autem na světě, které zamíří na skutečné silnice s autonomním řízením úrovně SAE3 i s posvěcením úřadů. Nikdo jiný to zatím tak daleko nedotáhl. Foto: Honda

Petr Prokopec