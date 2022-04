Honda zamíchala tajuplností své nabídky, pod stejným jménem odhalila druhé, úplně jiné auto před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Asi to není poprvé v historii, kdy jsme něčeho takového svědky, přesto to nutí k pozvednutí obočí. Navíc je třeba dodat, že stejný vůz se má prodávat i u nás, ovšem pro změnu jinak pojmenovaný.

Před několika málo dny jsme si mohli blíže posvítit na třetí generaci Hondy HR-V. Ta je sice v prodeji již takřka rok, ovšem pouze na některých trzích, třeba na Indonésii došlo až letos. Japonská automobilka však dané otálení bez problémů vykompenzovala příchodem nové vrcholné verze RS, pod jejíž kapotu usadila přeplňovanou jedna-pětku. Tato pohonná jednotka produkuje 177 koní, tedy o poznání více, než kolik si jich můžete pořídit u nás. Stojí za tím hlavně zdeformovaný trh ze strany EU, které automobilky „ne” evidentně neříkají. Říci totéž zákazníkovi problém nemají.

My se nyní vrátíme do podobné řeky, i když trochu jiným způsobem. Venku je totiž HR-V pro Spojené státy a my rázem můžeme závidět ještě o trochu více, než tomu bylo v případě indonéské varianty RS. Japonské SUV totiž za oceán míří se zcela odlišným designem a překvapivě dokonce i s naprosto odlišnou technikou. Postaveno je totiž na platformě HA, kterou sdílí třeba s Hondou Civic jedenácté generace. V Evropě nicméně HR-V používá architekturu sdílenou s modelem Jazz. Jen v případě rozvoru by tak americké provedení mělo získat zhruba 12 centimetrů k dobru.

Konkrétní data zatím Japonci k dispozici nedali, dodávají však, že vůz nenarostl jen do délky, nýbrž také do šířky. Uvnitř tedy nabídne o poznání více místa. Očekávat pak lze i vyšší komfort, neboť zadní náprava dostane do vínku nezávislé zavěšení. Souběžně s tím by měla zlepšit stabilita, Honda tak nepřekvapivě zmiňuje lepší pocity z jízdy. O ty se má postarat i plejáda výkonnějších jednotek. Stejně jako u rozměrů ovšem ani v tomto případě nemáme k dispozici konkrétní údaje. Jak se nicméně zdá, atmosférická jedna-osma se 141 koňmi je ze hry venku.

Americké HR-V tak nejspíše bude v základu poháněno dvoulitrem produkujícím 160 koní, zatímco pod kapotou vrcholného provedení bychom stejně jako u indonéského RS měli očekávat jedna-pětku turbo. Produkovat však má ještě vyšší výkon 183 koní. Nejde jen o spekulace, s těmito daty je totiž spojeno už stávající provedení. A pokud Honda mluví o poladěných jednotkách, pak je i s ohledem na větší rozměry možné, že padne meta 200 koní.

Na bližší upřesnění všech údajů si budeme muset počkat, HR-V je totiž titulováno jako vůz modelového roku 2023 a do prodeje dorazí až v následujících týdnech či měsících. Momentálně tak už jen zmíníme, že kromě jiné techniky dostala americká verze do vínku také odlišný vzhled. Patrné je to zejména vpředu, kde najdeme značně agresivní nárazník a masku chladiče. Obojí nejspíše nepadne do oka každému, nicméně na rozdíl od evropské varianty tu alespoň máme nějakou snahu o odlišení.

Možná právě tyto rozdíly nakonec přiměly Hondu k tomu, aby americké HR-V začala nabízet také v Evropě. Stane se tak ovšem až v průběhu příštího roku, kdy by vůz měl dorazit s jiným názvem. A jelikož na starém kontinentu Honda razí politiku elektrifikovaných pohonných jednotek, pak stoprocentně sáhne také pod kapotu. Počítat tak nejspíše bude možné s hybridními agregáty, které však na kola pošlou nižší výkon. Ani v tomto případě tak zákazníci nejspíše nemohou počítat takové okouzlení, jakého se dočkají jinde ve světě, na přesnější informace si ale zatím musíme počkat.

Americká verze Hondy HR-V se ukázala na prvních snímcích. Blíže se o ní Japonci rozhovoří až v následujících týdnech či měsících, k nám auto dorazí s ještě větším časovým odstupem. HR-V už si ale říkat nebude. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec

