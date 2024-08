Hrozba zákazu dalšího používání milionů starších dieselových aut dál visí nad EU, Brusel vydal své stanovisko včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Jak se dalo očekávat, Evropská unie se po varování německého ministerstva dopravy snaží uklidnit rozbouřené vody. Vyjádření komisaře pro vnitřní trh ale přesvědčivé není. Právníci varují, že Evropská komice vypustila z klece zvíře, které ho už neposlouchá.

Snad každý člověk s dostatečnou erudicí v oblasti historie a ekonomie musí v současnosti vnímat, že se Evropská unie dostala do pozice, kdy se musí změnit, nebo sama sebe postupně zničí svou neschopností realisticky chápat limity své moci. Obáváme se, že k tomu prvnímu vývoj nesměřuje, jakkoli naději neztrácíme, ve hře tedy zůstává primárně druhý scénář. Pro někoho to možná bude potěšující vidina, pro nás nikoli - tohle bude ještě pomalý a bolestivý proces, který se může protáhnout klidně na několik dekád živoření, které známe z dob RVPH.

S dílčími projevy tohoto procesu ale budeme konfrontováni pravidelně, v oblasti motorismu se v posledních dnech mluví hlavně o pokusu EU vyhnat ze silnici starší, ale ne až tak staré diesely plnící emisní normy Euro 5 a 6. Tedy pro lepší orientaci třeba pozdější verze Škody Octavia II či ranější varianty třetí generace téhož vozu. Je to podle nás nesmysl a způsob, který EU vymyslela a na který už minulý týden důrazně upozornilo německé ministerstvo dopravy, je klasickou „eurokulišárnou”, která se nesmyslně přehrabuje v minulosti místo toho, aby mířila k lepší současnosti či budoucnosti. Však zvolená cesta může dokonce způsobit i opak toho, co si EU přeje.

Pokud jste poslední dny uzavírali svou dovolenou a o dění ve světě se nezajímali, ve stručnosti řekneme, o co tu jde, detaily případně najdete ve výše odkazovaných článcích. Cílem EU mělo být znemožnit zachování registrace pro běžný provozu u především dieselových aut výše zmíněných typů tak, že cestou rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) ve věci tzv. termálních oken, kdy dříve homologované vozy nemusely v řadě specifických situací plnit z technických důvodů předepsané emisní limity, fakticky sebere těmto vozům schválení pro provoz. Je to divoký konstrukt a jistě by se stal předmětem řady sporů, teoreticky dosažitelné to ale je.

EU už dříve deklarovala, že se ani u starších aut nespokojí s tím, že budou dodržovat emisní normy v rámci laboratorních testů, ale nastavené limity podle ní „musí být dodrženy za běžných podmínek používání”. To by znamenalo, že před nimi budou muset obstát v rámci tzv. RDE testů, které se staly povinnými až později. To působí dojmem, že není v moci Bruselu něco takového zpětně nařídit, jenže pokud by ESD rozhodl tak, že vše související s oněmi termálními okny učiní od počátku nelegálním, EU by to dalo prostor dosáhnout vytyčeného oklikou. Neboť bez respektování termálních oken neprojde testem emisí ani jeden diesel plnící Euro 5 a pochybujeme, že nějaký s Euro 6 bude výjimkou, tato auta na to prostě nebyla stavěná.

Teoretická hrozba tedy je reálná a týká se jen v Německu víc asi 8 milionů aut, v EU jich nutně budou desítky milionů. Soudný člověk se zeptá, proč by se EU snažila naštvat takovou masu lidí, což dává smysl, ale upřímně - nedělá totéž dnes a denně řadou svých jiných, podobně absurdních nápadů? Soudnost „vrchnosti” je dávno pryč, vítězí cosi jako „zelené náboženství” a tomu jde i takový krok dokonale na ruku.

Po dnech debat se nyní k věci vyjádřil komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton, který se pokouší uklidnit rozvířené vody, jak informuje agentura dpa či magazín Focus. Ačkoli Breton přiznává, že Brusel stanovil, že emisní limity starších aut „musí být dodrženy za běžných podmínek používání”, podle něj je interpretace situace ze strany německého ministerstva „zavádějící” a komise prý nechce přijímat žádná opatření, „která by jakkoli znevýhodnila občany, kteří si koupili auta v dobré víře”. A zdůrazňuje, že ani výrobci automobilů „by neměli být zatěžováni dalšími administrativními náklady”.

To zní pozitivně, ale je to celá realita? Bohužel nikoli, nakonec i další Bretonova slova jsou vyhýbavá: „Aniž bych chtěl předjímat výsledek probíhajícího soudního řízení, bude komise nadále podporovat řešení, která podporují čistý a zdravý vzduch a prosazují předvídatelný a implementovatelný regulační rámec,” řekl a uznal, že rozhodnutí soudu se bude týkat i vozidel, která byla uvedena na trh v letech 2011 až 2018. A přesně o to tu od samého počátku jde.

Jak uvádí právníci oslovení znovu Focusem, riziko vyřazení zmíněných aut z provozu existuje a už není v rukou komise, aby o jejich osudu rozhodla - ta v podstatě vypustila z klece zvíře, které si dnes žije vlastním životem. Klíčovým tedy bude právní názor ESD, který již naznačil, by téměř všechna termální okna měla být klasifikována jako nelegální.

Dojde-li na takový postoj, bude situace opravdu komplikovaná a - jak znovu upozorňují právníci - nemá nic společného s předchozími dieselovými skandály VW a dalších značek. Toto by se dotklo všech starších dieselů prakticky bez rozdílu. Můžeme se tak znovu jen podivit nad tím, že se EU v celé věci s takovými nadšením „vrtá” a nenechá minulost minulostí. Ve výsledku tak ohrožuje i svou vlastní existenci.

Přidáváme se tedy ke kolegům z Focusu, kteří se jen diví tom, jak v USA dokázali za problémy s dieselovými auty udělat jednu velkou tlustou čáru, která vyřešila to, co vyřešit šlo, a dnes si na ně skoro nikdo ani nevzpomene. V EU se v té samé věci v jiné podobě přehrabujeme i o mnoho let později a v srpnu 2024 dokonce nevíme, jestli Škodu Octavia III 2,0 TDI bude v listopadu téhož roku možné dál legálně provozovat. I to je ukázka rozvratu svého druhu.

Ani Škoda Octavia III by letošní bruselskou dieselovou revue nemusela přežít ve stavu, kdy bude možné s ní legálně jezdit po silnicích, o druhé generaci téhož auta (na fotkách) ani nemluvě. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: dpa, Focus

Petr Miler

