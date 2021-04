Hvězda Top Gearu zhodnotila Teslu Model S s bláznivým interiérem i další elektromobily před 4 hodinami | Petr Prokopec

Servítky si jako jako obvykle nebrala, tentokrát ale nedošlo jen na kritiku, třebaže vnitřek faceliftovaného Modelu S u ní opravdu neprochází.

Chris Harris je znám jako člověk, který slova dvakrát neváží. I proto měl svého času zákaz od italské automobilky řídit jakékoliv Ferrari. Ba co více, značka v té chvíli šla i po zákaznících, kteří mu jej zapůjčili místo ní. Zlá krev je ale naštěstí zažehnána, tedy alespoň v tomto případě. Nyní však Harris znovu vstupuje na velmi horkou půdu, neboť se rozhodl zhodnotit v současnosti nabízené elektromobily. A přitom pochopitelně zmínil i slova, která dané automobilky a jejich fanoušci rozhodně nebudou chtít slyšet.

V první videí mluví hlavně o faceliftované Tesle Model S, která zkraje roku šokovala hlavně svým interiérem. Nemá celý volant a nemá ani volič řazení, což u Harrise nepřekvapivě neprochází. Poloviční volant odmítá už proto, že s něčím takovým nelze rozumně driftovat, což je jeho oblíbená kratochvíle. A ptá se pochopitelně i na legálnost celého řešení, třebaže volant sám takto dle platné legislativy fungovat může. Pochybuje také o smyslu zrušení voliče řazení, kdy vůz nyní směr jízdy hádá. Podle svých slov v tomto ohledu nevěří ani koni, natož pak stroji.

Dále ztratí pár slov i o dalších Teslách a elektromobilech obecně, v dalším videu pak ještě přitopí pod kotlem, když probere hned několik rozličných modelů. Svou rychlorecenzi Harris začne u Mazdy MX-30 a Hondy e, které bere za velmi pohledné vozy a právě díky neotřelenému designu mají mít něco do sebe. Zejména pak druhý zmíněný. Bohužel však v obou případech je třeba počítat s velmi malým dojezdem, který z těchto aut dělá v podstatě jen městské elektromobily. Takovým je ve výsledku i Seat Mii, jenž i přes své stáří oba Japonce dojezdem překonává. Nicméně selhává tam, kde oba triumfují, tedy ve vizáži.

Ve výsledku tak v nejnižší kategorii vítězí elektrický Peugeot e-208, který má na své straně jak slušný dojezd, tak pohledný zevnějšek. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že za tyto klady si Francouzi nechávají patřičně zaplatit, v Česku totiž e-208 startuje na 810 tisících Kč. A to je v případě konkurenta Škody Fabia opravdu neskutečná suma. Ostatně právě nad cenami elektromobilů Harris soustavně kroutí hlavou, ať už jde o jakoukoliv kategorii.

Přesunout se nyní můžeme o stupeň výše, a to k Polestar 2, Volkswagenu ID.3, Fordu Mustang Mach-E a Tesle Model 3. Na každém z těchto aut Harris nachází něco dobrého i něco špatného, přičemž u modrého oválu si není jist především spojením legendárního označení, siluety SUV a elektrického pohonu. Nicméně uznává, že zákazníků bude mít tento vůz spoustu. On sám ale mezi ně rozhodně patřit nebude, jakkoliv na příští rok koupi elektromobilu plánuje.

Momentálně má přitom u britského moderátora a novináře velkou šanci Tesla, přestože je dle Harrise „vyráběna lidmi, které kvalita nezajímá“. Nicméně americká automobilka má na své straně výhodu, kterou aktuálně nepřebije ani Porsche Taycan 4S, jenž by bylo Chrisovou volbou, pokud by nemusel brát ohled na finance. Řeč je o síti Superchargerů, díky které může být Model 3 alespoň nějako použitelnou alternativou pro spalovací auta.

Jdeme dále, a to k nadmíru drahým vozům, jako je Mercedes-Benz EQS, Volvo XC40, Audi e-tron a Porsche Taycan. Jak jsme uvedli, právě to by Harris nakonec zvolil, i když jak přiznává na prvním videu, momentálně je asi nejvíce okouzlen Audi e-tron GT. A jelikož to je Taycanem v jiném kabátu, dá se předpokládat, že zakrátko na trh dorazí i praktičtější kombi verze, jíž Porsche nedávno odhalilo pod názvem Cross Turismo.

V případě Audi by takový vůz byl elektrickým nástupcem RS6 Avant, tedy modelu, který má opravdu působivé renomé a do kterého by Harris skočil rovnýma nohama. Tedy za předpokladu, že by již mohl počítat s odpovídající sítí dobíjecích stanic. To se však zdá být hudbou poněkud vzdálenější budoucnosti, čímž jsme zpět u Tesly a jejích Superchargerů, které Harris aktuálně považuje za největší trumf v rámci elektromobility.

Faceliftovaný Model S kvůli svému interiéru u Chrise Harrise neprochází, považuje jej za nepoužitelný a nehodný důvěry. Foto: Tesla



Mezi nejlevnějšími elektromobily by Harris zvolil Peugeot e-208. Foto: Peugeot



Za nepoužitelnější vůz s elektrický mpohonem nicméně aktuálně považuje Teslu Model 3, a to hlavně díky síti Superchargerů. Foto: Tesla



Pokud jde o samotné auto, je Porsche Taycan současným vrcholem. Foto: Porsche



Ještě více se mu ovšem líbí nedávno odhalené Audi e-tron GT užívající tutéž techniku. Foto: Audi

