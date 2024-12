Hybridní Škoda Octavia RS skončila a už se nevrátí. Nikdo ji zjevně nechtěl, ani neměl důvod ji chtít před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Od počátku nesmyslné provedení postavené kolem z principu vadných výpočtů průměrné spotřeby paliva bylo jízdně tak neatraktivní, že jsme si nedokázali představit, koho z typických kupců Octavií RS by mohlo uhranout. Mnoho jich zjevně nebylo.

Kdyby se věci vyvíjely tak, jak si plánovači „lepší budoucnosti” vysnili, automobilovému světu už dávno vládnou elektrické vozy. A těch pár „zoufalců” okolo dnes dožívá svůj nuzný fosilní život v dobíjecích hybridech jako posledních akceptovatelných mostech k elektrické realitě. Že skutečnost je jiná, nemusíme dodávat, nutně ale zaskočí, jak moc je jiná.

Elektrická auta se sice vyrábí ve velkém, prodat je za téměř jakoukoli cenu a téměř jakýchkoli mimotržních podpor ale zůstává tvrdým oříškem k rozlousknutí. Důvodů je jistě víc, tím hlavním ale podle nás zůstává omezená použitelnost těchto aut, která značně bledne ve srovnání s tím, na co jsou lidé zvyklí jako na něco dávno běžného. A prorazit s takovým produktem, neřkuli za nezajímavou cenu provázenou extrémním poklesem hodnoty, je těžké.

Dobíjecích hybridů se ale tohle netýká, a tak by aspoň těch mělo přibývat, ne? Však také ty se dočkávají masivní podpory skrze své zcela vylhané parametry spotřeby resp. emisí CO2, které zcela ignorují elektřinu jako zdroj energie, i když ji stejně sotvakdy používají. Jsou také pořád o něco levnější a problémy s použitelností skutečně nemají. Pravda je nicméně taková, že i když je řada lidí akceptuje jako menší zlo, často nakonec zjistí, že nejsou tím nejlepším z obou světů, to spíš tím nejhorším a vystát je nakonec nedokážou ani ti, kteří se o to snaží.

Bavíme-li se ale o „normálních” autech, problém nutně nepředstavují. Potíž je, že si některé automobilky vysnily také to, že by jim mohly pomoci s průměrnou papírovou spotřebou resp. emisemi CO2 výkonných modelů. Však co, když spojíte spalovací a elektrický motor, výkonu bude dost, dynamiky bude dost, spotřeby bude málo, pokut bude málo, peněz ve firemní kase bude hodně... V Excelu to dává smysl, ve skutečném světě to ale nefunguje.

Připomeňme totální fiasko Mercedesu s hybridní C63 od AMG, která místo motoru V8 dostala jediný stabilní zdroj výkonu v podobě motoru 2,0 turbo, k tomu ovšem hmotnost daleko přes dvě tuny. Výkon má dočasně ohromný, takže v přímce jede aspoň chvíli skvěle, ale co dál? Dál už toho moc není, emotivní atraktivita auta je v háj a prodeje zamířily na podobné místo. Nyní se ukazuje, že podobně „dobře” jako Mercedesu s plug-in hybridním AMG to vyšlo i Škodě s plug-in hybridní Octavií RS.

Ačkoli by takových variant mělo v době údajného rozmachu elektrifikovaných variant přibývat, po faceliftu čtyřkové Octavie už se varianta RS iV v nabídce neobjevila. Mysleli jsme si, že to je dočasný stav, jak ale zjistili kolegové z Autocaru, je to stav trvalý, neboť RS iV v nabídce chybí, chybět bude a nikdo neplánuje, že se do ní vrátí. „V současnosti není v plánu dál nabízet Octavii RS jako plug-in hybrid,” řekla k věci oficiálně Škoda. Pro jistotu ověříme, zda se to netýká jen britského trhu, ale nedávalo by smysl, kdyby ano - pokud by někde měla být hybridní alternativa v prodeji z důvodů nadbíhaní politickým požadavkům, bude to v prvé řadě právě tam.

S RS iV je tedy amen a můžeme si jen domýšlet, jaké prodejní fiasko to muselo být, pokud tato varianta nepřežila pouhý facelift. Automobilku by tedy nestálo mnoho ji udržet v nabídce, čtyřková Octavie prošla pouze přepudrováním tváře, přesto plug-in hybrid skončil. V nabídce tedy zůstává benzinové provedení 2,0 TSI; zda je amen i s dieselem, který žádaný jistě byl, ale škodovka se s ním nemusí chtít dál zabývat, je zatím otázkou.

Za nás můžeme dodat už jen tolik, že Octavii RS iV opravdu nikdo neměl rozumný důvod chtít, zvlášť pro nadšence to byla jedna velká marnost. Je to už docela dávno, co jsem tohle auto osedlal, kombinace dvou motorů ale dokázala zaujmout snad jen chvíli tím, když se zrovna v dobrém pásmu sešly výkony obou jednotek. Jinak šlo o obtížně ovladatelné, dynamicky nestálé (pokud jste zcela vybili baterku, byla to velká marnost postavená okolo motoru 1,4 TSI se 150 koňmi), prapodivně se projevující auto, které v praxi rozhodně nebylo efektivní a vlastně ani nebylo rychlé.

Nevzpomenu si teď, kdy to nastalo, zda šlo o 180 km/h nebo víc, ale v určitou chvíli pohonná soustava nebyla s to dál pracovat s elektromotorem, i kdybyste měli baterky plné, a tak jízda dál pokračovala jen na motor 1,4 TSI. Zatímco tedy benzinová Octavie RS se i nad 200 km/h na německé dálnici cítí jako ryba ve vodě a odvážně „naráží” do omezovače v 250 km/h, hybridní RS iV se doplahočí na 225 km/h, kde definitivně „zdechne”. A při podobné jízdě stejně žere jako protržené. Tohle za víc peněz? Nedivíme se, že takové auto skoro nikdo nechtěl, ani neměl důvod ho chtít, byla to zas verze ušitá podle emisních mechanismů EU a dál nic. Na obchodní úspěch něco takového nestačí a Škoda to mohla a měla vědět předem.

Plug-in hybridní Škoda Octavia RS iV opravdu nebyla ničím světoborným, ve srovnání s benzinovou nebo dieselovou verzí nabídla navíc v podstatě jen negativa. Foto: Škoda Auto



Inovované provedení tak už jako hybrid nekoupíte a jeho návrat není v plánu. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autocar, Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.