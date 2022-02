Hyundai předělalo nový Tucson na terénní bestii do velké nepohody, čeká ji světová sláva před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Není to z naší hlavy, Bestie tomuto stroji říká sama automobilka. A nutno uznat, že příliš nepřehání. Vůz má sloužit při hledání pokladů, ovšem ne ve skutečném světě, je určen pro hrdiny filmu Uncharted. Třeba ale jeho popularita dá za vznik i sériovému provedení.

Tzv. product placement je formou propagace, při níž se produkt určité značky stane více nebo méně přirozenou součástí jiného díla. Vůbec poprvé se tato forma propagace objevila již v 19. století v dílech spisovatele Julese Vernea. My ji nicméně spíše než s knihami máme spojenou s filmy a seriály, do nichž výrobci po domluvě s tvůrci cíleně umisťují své automobily, telefony, oblečení nebo třeba klidně jen nápoje. Pokud máte pocit, že kamion s tím či oním nákladem v bondovce havaruje náhodou, není tomu tak - někdo musel zaplatit za to, aby šlo třeba o náklaďák plný vody Perrier či piva Heineken. Výrobci tak mohou budovat image svých produktů a spojit je třeba s image určité filmové postavy. Však kdo by nechtěl pít totéž, co pije James Bond?

Podobné spolupráce se často projevují velmi nenápadně, není to ale případ automobilky Hyundai, která už v roce 2020 podepsala smlouvu s filmovým studiem Sony Pictures. A jeví se to jako lepší krok, než se na první pohled může zdát. Předloni sice svět zasáhla pandemie koronaviru, která narušila jak natáčení filmů, tak uzavřela kinosály a kdysi multimiliardový byznys donutila skomírat. Nicméně jedním z mála světlých bodů bylo nové pokračování Spider-Mana s podtitulem Bez domova, které je aktuálně třetím nejvýdělečnějším snímkem historie s tržbami přes 1,74 mld. USD (cca 37,4 mld. Kč).

Jak asi tušíte, za tímto filmem stojí právě Sony. A Hyundai v něm odprezentovalo elektrický Ioniq 5, na který běžela „pavoučí reklama“ od rána do večera. Zatím není známo, jak moc to korejské novince pomohlo s prodeji, dá se nicméně předpokládat, že značka je minimálně s rozšířením povědomím o svém elektrickém programu spokojena. A proto doufá, že se jí něco podobného podaří i podruhé.

Již příští týden se totiž do kin chystá nový snímek Uncharted, který vznikl na motivy známých her pro PlayStation. Za tím stojí rovněž Sony, v samotném filmu pak pro změnu v hlavní roli jako Nathan Drake vystupuje herec Tom Holland známý rovněž jako Peter Parker neboli Spider-Man. Je tedy vlastně logické, že součástí této úspěšné party je i Hyundai. To se tentokrát pochlubí modelem Tucson, na rozdíl od zmiňovaného elektromobilu však nepůjde o standardní verzi.

Jelikož jde o dobrodružný snímek, ve kterém se pátrá po pokladech mimo civilizaci, dočkalo se SUV pořádného přepracování. Designové a technické centrum značky v kalifornském Irvine totiž ve spolupráci s filmovým studiem vozu dodalo ochranný čelní rám, výraznější nárazníky, boční nášlapy, šnorchl, střešní zahrádku či lištu s přídavnými LEDkami. Mimo to nechybí ani sada specifických kol, jež se spolu s pneumatikami Toyo Nitto A/T skrývají pod nafouklými podběhy.

Další úpravy zahrnují zvýšený podvozek, o změnách v interiéru nicméně zatím můžeme jen spekulovat. Totéž se týká i motorového prostoru. Dá se však předpokládat, že na nic zásadního již ani v jednom ohledu nedošlo. Možná i proto Korejci neponechali nic náhodě, a kromě SUV nazvaného Beast do filmu protlačili také Genesis G90, G80 a GV90. Vedle toho vznikla i televizní reklama, ve které se Holland objevuje ve společnosti sériového Hyundai Tucson. Zatím vám můžeme výsledek ukázat jen letmo, velmi pravděpodobně jej ale už brzy čeká světová sláva. Dojde-li na ni, můžeme se dočkat třeba i něčeho víc než jednorázové modifikace. Co byste řekli na sériový Tucson Beast?

Korejci hodlají naplno vytěžit své spojení s filmovým studiem Sony. Do chystaného snímku Uncharted tak nasadili upravené Hyundai Tucson zvané Beast. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

