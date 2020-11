Hyundai příští rok představí neskutečné kvantum nových SUV, i s „neviditelnými” světly před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Některé značky hovoří o možném konci obliby SUV, Hyundai mezi ně ale jistě nepatří. Příští rok ukáže světu hned dvanáct novinek a i když vždy nepůjde o zcela nové vozy, bude to nášup.

Zakrátko tu znovu máme Vánoce, během nichž se na televizních obrazovkách jistě opět mihne film Pelíšky. Miroslav Donutil přitom v tomto filmu zmíní jednu hlášku, která se v mezičase stala kultem a kterou můžeme použít na aktuálně ohlášený krok Hyundai. Korejská značka oznámila, že do konce roku 2021 představí dvanáct zcela nových SUV. To je vskutku razantní expanze, po které se opravdu chce jen zvolat: „A komu tím prospějete?“

Korejci zatím nepřišli s podrobnostmi, třebaže některé nové modely potvrzeny již byly. Patřit mezi ně bude i pick-up Santa Cruz či elektrický model Ioniq 5, který se stane sériovou verzí loni odhaleného konceptu Hyundai 45. Mimo to pak automobilka do zmiňované expanze řadí i specifické verze nové generace Tucsonu, která se zatím blýskla hlavně svými „neviditelnými” světly a některé další modely je i vzhledem k tomu, že v čele designu nakonec zůstává jejich proponent, dostanou též.

Hyundai ostatně již s tímto oznámením odhalilo první snímky chystaného Tucsonu N Line. Ten se oproti základu bude lišit hlavně vizuálně, po stránce výkonové ale zřejmě nikoliv. Původně se spekulovalo, že takové provedení dostane do vínku hybridní ústrojí s 230 koňmi, nicméně tím je vybaven již základ. Minimálně v případě amerického trhu však stále zůstává ve hře příchod 2,5litrové přeplňované jednotky, jež by nabídla 290 koní.

Je nicméně velmi pravděpodobné, že Hyundai chystá rovněž plnohodnotný Tucson N. V té chvíli je ovšem třeba se ptát, kam až by toto provedení mohlo zajít, pokud by se ke třem stům koní blížila jeho polovičatá verze. Na druhou stranu ale nesmíme zapomínat ani na Hyundai Kona N, které by mělo dostat přeplňovaný dvoulitr s 280 koňmi. V té chvíli by si ovšem menší a větší SUV mohly krást zákazníky, proto Tucson N nejspíše opravdu zamíří nad 300 koní.

Pokud by se veškeré dohady potvrdily, pak by z oné avizované dvanáctky hned šestina připadla na Tucson, který by dorazil jako N Line a jako čistokrevné „eNko“. Podobně pak na tom může být Kona, což by ve výsledku znamenalo, že ona expanze vlastně až tak rozsáhlá nebude. Přesto je ale třeba se pelíškovsky ptát, komu tím Korejci prospějí a zda je to v době, kdy si někteří konkurenti nejsou jisti další perspektivou SUV, vůbec moudré.

Automobilový svět v současné době nedefinují zrovna rostoucí prodeje, právě naopak. A čím více se bude koronavirová krize prodlužovat, tím méně budou zákazníci pošilhávat po hybridních, elektrických či sportovních modelech. Řada z nich totiž raději namísto koupě nového vozu raději zainvestuje opravu stávajícího, mnozí další pak skončí víceméně jen u základních variant a motorizací, neboť cokoliv dražšího si nebudou moci či nebudou chtít dovolit.

Korejci jsou si ale jisti tím, že mají namířeno k úspěchu. „Naši těžce pracující technici, designéři a vývojové týmy vyrukovali s fantastickými novými produkty pro naše zákazníky. Nemůžu se tedy dočkat, jak na tuto nejpůsobivější nabídku, jakou jsme kdy představili, zareagují zákazníci a nadšenci,“ uvedl šéf produktového plánování Olabisi Boyle. Uvidíme tedy, jaké reakce se dočká.

Hyundai do konce příštího roku představí neskutečných 12 nových SUV. Foto: Hyundai



V některých případech však půjde o specifické verze běžných modelů, jako je Tucson N Line, který se ukáže ještě letos. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Prokopec