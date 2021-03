Hyundai se nechce platit 20 miliard za jeden elektrický přehmat, riskuje ale ještě víc před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Je to první velká automobilka, která na vlastní kůži okouší, co to je mít problém s větším množstvím prodaných elektrických aut. Cena odpovídá, a tak ve výsledku není divu, že se do nápravy nehrne.

Svolávací akce ve světě automobilů nejsou ničím výjimečným. Zejména moderní vozy jsou stále komplikovanější, načež se v tak obrovském puzzle může snáze objevit kousíček, který kazí celý obraz a je nezbytné jej vyměnit nebo opravit. Jinými slovy, svolávačky jsou pomalu na denním pořádku, ta, které jsme na sklonku února mohli informovat v případě Hyundai, je ale jiná. Ač se týká relativně okrajových modelů, celá akce překonává vše, co tu dosud bylo - stát totiž má neskutečných 20 miliard korun.

Při pohledu na takovou sumu by si člověk pomyslel, že automobilka nejspíše vymění celou „šarži” aut za nová, jenže ono to tak není. Jde tu o 82 tisíc aut, u kterých je nutné vyměnit jeden komponent. Problém pro Korejce však tkví v tom, že se jedná o elektromobily Kona a Ioniq (a okrajově také o elektrický autobus Elec City), u nichž hrozí riziko požáru a výbuchu a firma jim musí vyměnit ten nejcennější komponent, tedy baterii.

Daný proces pochopitelně není jen nákladný, je i časově a technicky náročný. A Korejcům se do něj evidentně příliš nechce, jak dokládají množící stížnosti majitelů na chování značky, o nichž informuje agentura Reuters. Jejich zkušenosti působí dojmem, že se automobilka snaží řešení co nejvíce odkládat, neboť čím později výměny spustí, tím méně bude aut, která je třeba opravit. Takový postup je ale asi to nejhorší, co Hyundai v současné chvíli může udělat. Pokud totiž lidem ochotným koupit si elektromobil dodá problematický vůz a ke své chybě se pak odmítá postavit čelem, vrhá špatné světlo nejen na cenou značku, ale i na celý elektrický pohon.

„Když jsem se zeptal Hyundai, kdy přesně dostane moje Kona nové baterie, řekli mi, že mně zařadí na čekací listině někam dopředu. Ale od té doby se mi s konkrétním datem nikdo neozval,“ cituje Reuters jednoho z majitelů s příjmením Kim, který má být jedním z mnoha, jimž Hyundai nechce sdělit jakkoli přesnější termín výměny a vše dokola odkládá.

Další jménem Lee pak dodává, že „tyto svolávací akce mne stály již hromadu času a přesto se i nadále musím obávat rizika požáru. A aby toho nebylo málo, zároveň se ještě musím obávat reakcí ostatních lidí.“Lee přitom svými slovy odkázal na to, že Hyundai dělalo všechno proto, aby problematické baterie měnit nemuselo. Pokusilo se tedy problém řešit modernizací softwaru, tato „oprava“ ale nebyla dostačující.

A pro Korejce to skutečně začíná být problém z hlediska image. „Když jsem si kupoval Konu v roce 2018, bylo na trhu jen pár elektromobilů. Nyní jich je k dispozici mnohem více, pročež si již nemyslím, že bych se znovu rozhodl pro vůz od Hyundai,“ poukazuje na propad loajality Kim.

Korejci by tedy měli svůj přístup změnit, jinak mohou na svůj elektrický omyl doplatit hned dvakrát - naprosté většině výměn stejně neutečou a zákazníci různé vytáčky pozitivně vnímat jistě nebudou. Problém totiž nejsou jen přímé, zmíněný pan Lee byl mimo jiné vykázán z veřejné dobíjecí stanice, jejíž provozovatel se bál možného požáru či výbuchu. Chápeme přitom, že nikdo chce vydat 20 miliard korun a pořád doufá v jiné řešení, nicméně hra na mrtvého brouka může Hyundai vyjít jen dráž.

Hyundai Kona a Ioniq musí do servisů na výměnu baterií. Tato svolávací akce přitom značku má vyjít na 20 miliard korun, pročež není až tak překvapivé, že se do ní nehrne. Tím však riskuje nejen svou image. Foto: Hyundai

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec