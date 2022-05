I na Teslu došlo, dávno prodaná auta týdny čekají u jejích showroomů s částmi oblepenými bílou páskou včera | Petr Miler

Tesla dokázala dosavadními problémy automobilového světa proplouvat docela s nadhledem a dále navyšovat svou výrobu i prodeje. Teď ale došlo i na ni, auta stojící poblíž jejích prodejních míst patřící konkrétním lidem, která ale nemohou být dodána, budiž důkazem.

Asi málokoho už dnes trápí, že na jaře roku 2020 přišla první vlna koronavirové pandemie, kdy opatření proti ní prakticky znemožnila výrobu i prodej aut. Je to už docela dávná historie, nepřímé dopady nastalého stavu ale pociťujeme dodnes. Tehdy došlo k rozvratu dodavatelských řetězců, z nějž se zejména automobilový průmysl i s přispěním dalších okolností nevzpamatoval dodnes.

Chybí kde co, koupě nového auta je dnes kříž, i když jste vážený klient drahé značky. Věříme, že to není problém u Bugatti nebo Lamborghini, ze svého okolí ale znám případy kupců nových Porsche a BMW M, kteří už museli akceptovat několikeré odklady, změny specifikací či přijmout jednoduše to, že některé funkce sice nakonec dostanou, ale ne ve chvíli, kdy k nim vůz dorazí. Bavíme se o měsících zpoždění a jednotkách změn, to je ale pořád svět bohatých lidí. Na Octavii nebo Golf si snadno počkáte přes rok a nikdo se s vámi moc vybavovat nebude. Nechcete? Dalších pět lidí za vámi si vaše auto rádo vezme.

Tento stav se v nějaké míře dotýká prakticky všech, zejména pak v případě chybějících čipů. Tesla se ale dosud zdála být nad věcí. Ne snad, že by problémy nepociťovala, dokázala je ale pružněji řešit. Více si toho vyrábí sama, více investovala do některých dodavatelů, je to i hodně softwarová firma, takže úprava programů tak, aby fungovaly tu s oněmi a tu s jinými čipy, pro ni není zase tak složitá. I v době, kdy ostatní šli s výrobou dolů a ještě níž, tak dokázala čísla navyšovat a problémy nedávala znát. Tomu je ale konec, dnes je spíš nedokáže zastřít.

Ve fórech majitelů a příznivců Tesel se to jen hemží stížnostmi na opakovaná a ničím nevysvětlená oddálení avizovaných termínů dodání. Jednou to člověk snese, podruhé se diví, potřetí už se ptá. Někteří to jistě snášejí lépe než jiní, ti druzí ale skutečně začali pokládat otázky, proč tomu tak je. A od lidí ze zastoupení americké automobilky se dočkali odpovědí. Někdy i více než to.

Lidé z Tesla Motors Clubu se po několikerém odkladu začali dožadovat vysvětlení, které je na jednu stranu prosté - Tesle chybí některé čipy. Na tu druhou je ale pozoruhodné ve svých dopadech. Automobilka podobně jako jiní vyrábí nehotová auta, ty ale neskladuje u továrny, nýbrž je posílá zastoupením k dodělání. Zoufalým zákazníkům tak někteří prodejci ukázali i jejich na pohled hotové vozy, které jsou zaparkované kousek od nich. Dodat je ale nelze, neboť takto čekají na úplné dokončení.

Internetem se šíří fotky vozů oblepených bílou páskou v místech, kde něco chybí. Níže můžete vidět chybějící řídicí jednotku nabíjení. Zrovna tyto vozy čekají u showroomů Tesly už týdny a lidé se bojí, co to udělá s jejich akumulátory, když vůbec nemohou být nabíjeny. Zastoupení značky odpověď nemají a nemají ji ani v případě otázek na dodávky chybějících komponentů. Obvyklou informací je, že dorazí „snad během několika týdnů”.

Tesla v zásadě neřeší nic jiného než ostatní, jen už se tomu nedokáže vyhnout. A takto poslat auta k „dealerům” s tím, že je tam mohou zákazníci vidět „trpět” a doufat v dodání jednoho dvou chybějících komponentů, způsobuje některým poněkud depresivní pocity. Nakonec i proto, že auta zaplatili (protože Tesla peníze nikdy neodmítne...) a nemají nic. A ti, kteří použili financování pomocí leasingu či úvěru, musí dnes dokonce splácet něco, co vůbec nemohou používat. Smutné, ale taková je doba.

Tesly Model 3 patří mezi nejčastěji stižená auta výše popsaným. Níže můžete vidět i jeden z bizarních vizuálních následků na vlastní oči. Ilustrační foto: Tesla

