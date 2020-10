I prodej 1 milionu aut může být smutná věc, ukazuje poslední takové jubileum před 3 hodinami | Petr Miler

Milion aut je spousta aut, ať už jde o jediný model nebo vozy jedné značky. Ještě je tu ale jeden fakt, který tuto statistiku staví do jiného světla - čas. A prodat milion Lexusů za 30 let vážně není velká sláva.

Není větší chyby než přestat zkoušet, myslí si zřejmě u Lexusu. Obecně vzato je to pěkné heslo, svědčí o jisté nezdolnosti a přesvědčenosti o správnosti svého vlastního jednání, v případě luxusní odnože japonské Toyoty se ale nesetkává s úplně kladnou odezvou. Značka založená v roce 1989 si vzala za cíl ukousnout si kus koláče na trhu, na kterém si s gustem pochutnávají Audi, BMW a Mercedes, ne všude ale bodovala.

Zatímco ve Spojených státech amerických lze hovořit o velkém úspěchu reflektovaném asi 300 tisíci prodanými auty za rok (pro srovnání: BMW je na tom prakticky stejně), v Evropě lze hovořit přinejmenším o velmi nepřesvědčivých výsledcích. Bavorský konkurent zde s více jak 800 tisíci prodanými auty za rok přehazuje peníze vidlemi, Lexus je s nějakými 50 tisíci asi na jedné šestnáctině jeho úspěchů. A to je prostě málo.

Soudě podle posledního vývoje, kdy značka přestala v Evropě prodávat velkou část modelů, se navíc zdá, že už ji i to zkoušení omrzelo. V kontextu s tímto oznámením tedy nutně přichází jako překvapení pokus Lexusu chlubit se svými prodeji na starém kontinentu.

Japonci dnes ohlásili, že tu překonali hranici 1 milionu prodaných vozů, což je pěkné. Jenže Lexus není Ferrari a do Evropy vstoupil už v roce 1990 s modelem LS 400. Ten se za první rok prodal v 1 158 exemplářích, což optikou současného prodeje bezpočtu různých modelů a variant vypadá jako slušný úspěch - trh s luxusními modely byl tou dobou zlomkový (BMW v roce 1990 prodalo v Evropě 363 598 vozů) a Lexus prodával skutečně jedno jediné auto v jedné jediné verzi v hrstce dealerství. Dnešní asi padesátinásobek tohoto čísla za daných okolností není tak zajímavý.

Nemáme tedy pocit, že by se bylo až tak čím chlubit, kulaté číslo zde více než co jiného shrnuje 30 let trápení s nevalnými výsledky a nejasnou budoucností. Popřáli bychom Lexusu, ať se mu daří lépe, pokud zde ale opouští většinu dnes obhospodařovaných obchodních tříd, snad už o to ani sám neusiluje. Pokoření hranice 1 milionu prodaných vozů nám tak přijde ve veškerém zmíněném kontextu jako poněkud smutné jubileum nehodné oslavy, ale třeba mají Japonci za lubem i něco, o čem nám dosud neřekli.

Lexus se dnes pochlubil překonáním hranice 1 milionu prodaných aut v Evropě. Pěkné, ale ne za 30 let na trhu, kde konkurenti prodávají miliony aut ročně. Grafika Lexus

