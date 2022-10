Interiér nového vrcholného švédského SUV je neuvěřitelně nenápaditý a plytký, i moc minimalismu škodí před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že se díváte do 10 let staré Tesly nebo dřívějších novinek Fordu, nedivíme se. Realita je ale úplně jiná - tohle je vnitřek nového Volva EX90, které s minimalistickou architekturou zjevně zašlo až za hranici rozumné přijatelnosti.

Před mnoha lety začalo Volvo ve svých vozech nabízet dřevěné dekory s otevřenými póry. Byl to další dílek do typického skandinávského puzzle, jenž se vyznačuje zejména poněkud strohou architekturou palubních desek. V tomto ohledu značka do jisté míry připomínala Škodu, což nebyla náhoda - po štaci v Mladé Boleslavi totiž designér Thomas Ingenlath v roce 2012 zamířil do Göteborgu. V případě švédské automobilky nicméně minimalismus pozdvihl na mnohem luxusnější úroveň.

Ingenlath byl nicméně nahrazen Maximilianem Missonim, jenž se loni přesunul ke značce Polestar. Na jeho místo pak nastoupil T. Jon Mayer. Pod taktovkami těchto dvou pak vznikalo zcela nové Volvo EX90, tedy vlajková elektrická loď, jíž si naplno představíme 9. listopadu. Švédové nicméně již nyní odhalili vizualizace palubní desky, u které se rozhodli pokračovat v duchu minimalistické architektury. Dle našeho názoru ale tentokrát na pilu zatlačili až přespříliš.

Nové SUV totiž uvnitř přebírá designový směr Tesly, což by nutně nemuselo být špatné, kdyby s tím Švédové nepřišli 10 let po premiéře Modelu S. Branži tedy rozhodně nikam dále neposouvají, navíc se ani nevyhraňují vůči konkurenci. V mezičase navíc podobná řešení přejaly i mainstreamové značky jako Ford v případě Mustangu Mach-E, švédská novinka tak rázem působí i lacině. Je tedy otázkou, jak na nové řešení zareaguje klientela. Absence fyzických tlačítek totiž ještě žádné značce neprospěla.

Volvo dodává, že středový displej bude zobrazovat informace odvíjející se dle aktuální situace. Pokud tedy bude kupříkladu přílišná zima, objeví se ikonka umožňující rozmrazení čelního okna. V případě telefonátu se vám pro změnu zobrazí ovládání hovorů. A ve chvílích, kdy pojedete sami, můžete ve spodní části displeje počítat s informacemi, jenž se týkají multimédií. De facto tak dochází na to, že místo aby vy jste jeli s autem, auto pojede s vámi, i když zatím ne ve smyslu řízení.

„Podstatou všeho je, abyste dostali ty správné informace v pravý čas. Chceme, aby váš jízdní zážitek byl přímočarý, jednoduchý a bezpečný. Jelikož auto rozumí svému okolí a vám lépe než kdy dříve, dokážeme vytvořit ještě bezpečnější situace díky tomu, že zredukujeme míru vaší roztěkanosti a zajistíme, abyste nebyli přehlceni informacemi,“ uvedl k věci Thomas Stovicek, jenž má u švédské automobilky na starosti uživatelskou přívětivost.

Automobilka přitom nové Volvo EX90 považuje za stěžejní krok směrem k plnohodnotnému autonomnímu řízení. Vzhledu palubní desky se tak vlastně ani nemůžeme divit, v případě robotických aut totiž opravdu pomalu nic jiného než obří displeje nebudete potřebovat. Problémem je, že tato technologie nejspíše je reálnému nasazení ještě hodně vzdálená, pokud ve fungující podobě vůbec kdy dorazí. Zákazníky ovšem strohost a okopírovaný vzhled čekají již nyní.

