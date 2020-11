Dosud interní dokument Fordu varuje před opomíjenou bolístkou elektrických aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Není úplně obvyklé, aby automobilka byť interně varovala před podobnými negativy, v případě Mustangu Mach-E ale Ford jen uvažuje realisticky. Jeho hodnota bude totiž nejspíše klesat citelně rychleji než u spalovacích aut.

Pokud si dnes koupíte nové auto, přičemž na mysli samozřejmě máme něco obyčejného, nikoli limitované edice za desítky či dokonce stovky milionů korun, pak hned po vyjetí od dealera klesá jeho cena oproti té ceníkové asi o 15 procent. Není to nutně skutečný pokles hodnoty, tento posun spíše zohledňuje fakt, že za ceníkové ceny nová auta skoro nikdo nekupuje, ale na první pohled to působí právě takto.

Každý další rok používání se pak hodnota vozu snižuje v průměru o 10 procent, a tak auto po třech používání v průměru ztratí okolo 45 procent své původní ceny. Není to pochopitelně nic příjemného, nicméně na druhou stranu se můžete utěšovat tím, že může být ještě hůř. Ještě většímu poklesu hodnoty jsou totiž vystavena elektrická auta.

Je to vzhledem k omezené historii těchto vozů v rukou širšího spektra zákazníků málo zmiňovaná bolístka, ale je to zkrátka fakt, který vyplývá z dříve probíraného, a to nejednou. Akumulátory elektromobilů mají omezenou životnost, která je mnohem kratší, než je životnost podobně významných a drahých komponentů konvenčních aut.

Baterky vydrží okolo 8 let a stojí tolik, že kdybyste je po této době měli vyměnit, zaplatíte podstatnou část ceny nového vozu. Je to jako u akumulátorů do notebooků - prostě se v jednu chvíli ocitnete ve stejné pozici, jako nedávno probíraný majitel Nissanu Leaf a budete stát před rozhodnutím, jestli za statisíce koupit nový akumulátor do jinak 8 let starého auta, nebo vzít o relativně málo peněz víc a koupit si úplně nový vůz i s novým akumulátorem. Je nabíledni, že spousta lidí dá přednost druhé možnosti, ze 8 let starého elektromobilu se stane prakticky neprodejné zboží. A na ceně už čtyřletého auta bude tato vidina znát.

Proto - s výjimkou Tesel, protože Tesla a také kvůli nulovým slevám oproti ceníkovým cenám - se elektrická auta potýkají po čtyřech letech s citelně výraznějším poklesem. Připomíná to interní bulletin Fordu, který se věnuje novému elektrickému Mustangu Mach-E a varuje, že tento elektrický crossover s úrovněmi výbav Select a GT bude mít po třech letech nejspíše pouze 39procentní zůstatkovou hodnotu. Stupně First Edition, Premium a California Route jsou pak na tom sice lépe, ovšem pouze o chlup, neboť po třech letech může majitel počítat se 40 či 41 procenty původní investice. Jinými slovy, auto ztratí za tak krátkou dobu okolo 60 procent své hodnoty.

Že tato obava není nemístná či zbytečně pesimistická, ukazuje dosavadní praxe. Takový Nissan Leaf či BMW i3 mají po třech letech na kontě pouze 39,6procentní zůstatkovou hodnotu. Na druhou stranu, Mustang jako takový je ikona, pročež reputace daného modelu může napomoci i elektrickému CUV. Kde je však pravda, dříve než za tři roky nezjistíme, neboť první exempláře začíná Ford dodávat zákazníkům teprve tento měsíc.

Tak či onak jeho varování připomíná, že auta se s elektrickým pohonem ještě více přiblíží moderní elektronice, jako jsou mobily či zmíněné počítače. Bude třeba počítat s tím, ze v horizontu jednotek let se jejich hodnota bude nejen z výše zmíněných důvodů, ale i kvůli stále rychlejšímu vývoji digitálních aspektů, limitně blížit nule. A to při současně vyšších pořizovacích cenách není úplně pěkná vidina.

Ford v interním materiálu varuje, že Mustang Mach-E během prvních tří let přijde i o více jak 60 procent své hodnoty. U elektrických aut je to bohužel něco docela běžného, tedy s výjimkou Tesel. Foto: Ford

Zdroj: MachEClub

