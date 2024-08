Ironie osudu: Největší pokuty od EU za nadlimitní emise CO2 hrozí VW a Fordu, donedávna největším „elektrohujerům” vůbec včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Není nakonec směšné, když se roky marně snažíte prorazit s elektromobily, naštvete si tím zákazníky, rozhodíte vztahy s médii, přivodíte si tím ohromné ztráty a nakonec stojíte tváří v tvář hrozbě, že budete ze všech nejvíc biti na tom, že elektrických aut neprodáváte dost? Přesně v této pozici jsou dnes VW a Ford.

Vždy nás fascinovalo až „svazácké” odhodlání některých automobilek přejít jen na elektrický pohon stůj co stůj. I když nevěříme, že se to reálně stane, už v deklaratorní rovině je to nesmysl. Však co takovým dogmatismem lze získat? A co jím můžete ztratit?

Získat nemůže nic, protože žádný nový zákazník na takový přístup nečeká, nikdo ho neocení, nepřinese to ani jednoho nového klienta. Nikdo si prostě nepůjde koupit elektrické auto k určité značce jen proto, že nenabízí žádné jiné. Zákazníkovi je to jedno, kupuje si vůz pro sebe a když u nějaké značky najde to, co hledá, může mu být ukradené, jestli u ní něco takového najdou nebo nenajdou jiní.

Nabízet elektrická auta je tedy v pořádku, mají své zákazníky, ale troubit do světa, že budete prodávat pouze taková? Tím přece můžete akorát ztratit hromadu kupců spalovacích aut, kteří prostě elektromobil chtít nebudou. Nedává to žádný smysl, racionálním přístupem nelze k takovému odhodlání dojít. Jen tradiční „budeme vám nabízet prostě to, co si budete chtít koupit” je jedinou ospravedlnitelnou cestou.

Poněkud „úředněji” smýšlející jistě namítnou, že se po automobilkách něco takového chce, takže jejich motivací je, aby se vyhnuly negativním následkům toho, že to neudělají, které dnes mají podobu pokut od EU a dalších různých států a soustátí. Automobilky si tedy měly říci: „Dobře, zákazníkům jsme ukázaly záda, ale co jsme měly dělat - vyměnily jsme jejich přízeň za eliminaci pokut.” Bylo by to podle nás i tak hloupé, ale pro mnohé by to jistě bylo ospravedlnitelné. Kdyby to ovšem takhle fungovalo.

Nefunguje to, jak ve své analýze na základě údajů od Dataforce rozebírají kolegové z Auto News. Je až směšné, že novému cíli průměrných flotilových emisí CO2 ve výši 93,6 gramu CO2 na kilometr platnému od příštího roku, se nejvíce vzdalují dvě firmy: Volkswagen (jako skupina) a Ford. Tedy automobilky, které na elektromobily vsadily všechno a chtěly jen tyto vozy nabízet dříve, než musely.

Tyto firmy nás v podstatě roky s rostoucí intenzitou tepou za to, že jim to „kazíme”. Tlakem na elektromobilitu si tak pokazily vztahy s řadou přemýšlivějších zástupců médií (i když veřejně neodporují, nelíbí se jim, že jsou pod jejich tlakem - takové kolegy osobně znám), přišly o zákazníky aut, která už nedělají, propálily na tom obrovské množství peněz, nezískaly prakticky nic a stejně nevyřešily ani problém nadlimitních emisí u aut prodávaných v EU? Jak tragikomické to je?

Ignorujme nyní na chvíli absurditu celé doktríny EU na tomto poli a dodejme, že s průměrnými emisemi CO2 na prodaný vůz ve výši 123 resp. 125 gramů za první polovině letošního roku jsou VW Group a Ford zmíněnému cíli na hony vzdáleny. A to zejména VW už dnes dělá první poslední, aby obstál. Pokud se někdy ptáte, proč vám třeba Audi neprodá novou RS3, když ji „normálně chcete”, je to proto, že uměle omezuje dodávky spalovacích aut s vyššími emisemi. Máme tu tedy vnucování nechtěných aut, opravdu agresivní tlak prodávat nechtěné, k tomu omezování dodávek chtěného, různé nežádoucí dílčí úpravy normálních aut (třeba vypínání válců u 1,5 TSI je tak otravné) a výsledkem je tohle?

VW Group je tak dnes asi 30 gramů nad limitem pro rok 2025 a nemá šanci s tím nic zásadního udělat, snížení průměrných emisí z roku na rok asi o čtvrtinu je naprosto nereálné. Kdyby VW nezměnil nic a příští rok zakončil s tímto výsledkem, bude čelit pokutě ve výši 95 Eur za každý gram za každé prodané auto nad stanovený limit. Pokud by tedy Němci příští rok prodali v EU okolo 3 milionů aut, což by mohl být jejich letošní výsledek, bavíme se o - bubny - pokutě 8 550 000 000 Eur. Čtete dobře, 8,55 miliardy Eur, přes 214 miliard Kč. Není to něco, by si VW při provozním zisku přes 22 miliard Eur (za rok 2023) nemohl dovolit, ale sami jistě vnímáte, jak potenciálně likvidační pokuty EU jsou. Je vážně fascinující, že se automobilky do tohoto kolotoče rozhodly nasednout a nejenže proti němu nebojovaly, dokonce jej podporují.

Další automobilové koncerny jsou na tom lépe, ale ne až tak o moc. Také Renault-Nissan-Mitsubishi (114 g/km), Stellantis (113 g/km), Hyundai (108 g/km), Mercedes-Benz (108 g/km) a BMW Group (106 g/km) mají co dělat. Nejblíž je Toyota se 105 g/km, která ostatně jako jediná říká, že pokuty raději zaplatí, než aby vyhazovala peníze za nechtěné elektromobily. Což jen připomíná absurditu celé situace - takovému VW hrozí pokuta 8,55 miliardy, ale kolik nasypal peněz do elektromobilů, které mu ani od takové pokuty nepomohly? Dalších 50 miliard? „Za vodou” jsou dnes jen dva významní výrobci: Geely (znovu jako skupina, tj. včetně Volva, Lotusu, Polestaru, Lynku, Zeekru...) s 56 g/km a nepřekvapivě Tesla s čistou nulou.

Parafrází Winstona Churchilla si automobilky mohly svého času vybrat mezi ostudou (kapitulací před tlakem na nabízení většinou trhu zřetelně nechtěných elektromobilů) a válkou (boji s EU proti takovým nařízením). Zvolily si ostudu, ale nakonec stejně budou mít válku, neboť za výše popsaného stavu by musely buď zaplatit pro mnohé zničující pokuty, popř. přestat prodávat žádané zboží a smířit se s opět zničujícími ztrátami. Ostatně takový Oliver Blume coby šéf VW už volá po změně limitů, neboť rozšiřování elektromobilů neprobíhá dostatečně rychle a nic s tím prý neudělá.

„Tak padli bohatýři uprostřed boje!” praví se v bibli, možná ještě lépe to zní anglicky: „How the mighty have fallen!” Výmluvnější vyjádření pro to, jak někdo kdysi tak významný ztratil současně moc i hrdost, nás nenapadá.

VW za cenu ohromných ztrát zaplavil svou nabídku elektrickými auty, aby dosáhl jedním slovem ničeho a spolu s Fordem, který šel tou samou cestou ještě vehementněji, se stal nejproblematičtějším výrobcem aut v EU optikou flotilových emisí CO2. Gratulujeme oběma, je to vynikající výsledek promyšlené strategie. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

Petr Miler

