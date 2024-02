Ironie: VW uprostřed honby za elektrickým snem omezuje výrobu elektromobilů a zavádí extra směny na spalovací auta před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Bez extrémně nepravděpodobného technického zázraku se už několik let zdá nevyhnutelným, že pokus o „násilnou” elektrifikaci automobilové dopravy nedopadne dobře. A nedopadá, jakási katarze na cestě zpět směrem k normálu bude ale očividně velmi bolavá.

Není pokroku bez pokusů a k nim nevyhnutelně patřícím omylům. Jako člověk dekády pracující primárně v extrémně dynamickém oboru (IT), kde musíte být permanentně připraveni něco vymýšlet a měnit, jinak můžete velmi rychle ztratit relevanci, nemám navzdory svému vnitřními konzervativismu absolutně žádný problém takové smýšlení přijmout. Nemám tedy problém ani s tím, že si někdo (pokolikáté už?) usmyslel, že budoucností aut je elektrický pohon. A začal na tom pracovat. Problém je jen v tom, že v ten správný moment nebyl schopen uznat, že jde i za současného stavu techniky o omyl, který nás všechny může stát mnoho, aniž by nás kamkoli posunul.

Nedá se přitom říci, že by „bojovníci za elektrickou budoucnost” od dob, kdy je staří rutinéři automobilového průmyslu varovali před tím, co přijde a co to způsobí, neprošli jistým vývojem. Ještě loni na podzim bylo v mé druhé domovině v Nizozemsku běžné popírat, že se odklon zákazníků od elektrických aut odehrává - argumentovalo se přetrvávajícím růstem v kontextu celoročních čísel apod., až rány jako zjevný propad německého odbytu nedaly prostor k tomu přiznat si pravdu.

Teď už tedy prodeje „oficiálně” váznou, ale jde pořád jen o tento fakt, tedy uznání toho, že elektromobily mají problém s odbytem, víc ne. Nyní se intenzivně řeší, kdo za to může, přičemž připustit, že je to hluboká vnitřní nekonkurenceschopnost tohoto typu aut, se pořád nenosí. „Viníci jsou odhalováni” každý den, a to ad absurdum - naposledy se mezi ně zařadil dokonce „Mr. Bean”. Ale dobře, že si někdy poněkud dětinští aktivisté odmítají přiznat pravdu, by až tak nepřekvapilo, fascinující je, že do fáze jakési katarze pořád ne a ne dospět ani mnohé automobilky.

VW coby snad největší proponent elektromobility široko daleko patří mezi ně. Němcům musí být obzvlášť jasné, že jim to s elektromobily prostě nejde, že poměr investovaného potenciálu do nich oproti tomu, co jim tyto vozy přináší, jsou naprosto nesouměrné. Nemají prakticky žádný velký trh, kde by s nimi bodovali - nepřesvědčivé prodeje je trápí v domácím Německu, v největší Číně i třeba v USA, kde tak touží po úspěchu. Přesto dogmaticky jedou první elektrickou ligu stůj co stůj.

Nejnověji se do toho opřel šéf amerického zastoupení VW, který agentuře Reuters prozradil, že VW navzdory váznoucímu odbytu dostojí plánu uvést na trh v USA 25 nových elektrických modelů do roku 2030. Kdo na ně čeká? Moc lidí to asi nebude, uvážíme-li aktuální situaci v Evropě, která je elektromobilům nakloněná podstatně víc.

Jak informují kolegové z Auto, Motor und Sport a upřesňuje poněkud lokálnější Braunschweiger Zeitung, automobilka dostala od zákazníků jasný signál: Elektromobily nejsou v kursu, zatímco spalovací modely se znovu stávají středem pozornosti.

V reakci na to v Emdenu se zastavila výrobní linku nejen na starý Passat, ale i na čistě elektrický ID.7, v továrnách na spalovací modely se naopak nestačí vyrábět. Jak nová generace Passatu vyráběná v Bratislavě, tak i modely Tiguan a Golf produkované ve Wolfsburgu, mají objednávkové knihy plné tak moc, že automobilky musí zavádět extra směny.

V hlavním závodě VW se tak znovu začne naplno pracovat i o víkendech. Dokonce i o opomíjený Touran je najednou takový zájem, že automobilka už počínaje nadcházejícím víkendem posílí výrobu modelů Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran a (Seat) Tarraco (řady T) o dvě směny každou sobotu a v neděli. Tento stav by měl trvat nejméně do poloviny března. To je příkrý kontrast proti situaci v Emdenu, kde po konci produkce Passatu dojde i k zastavení výroby jeho elektrického nástupce jménem ID.7. Podle AMS se poptávka po něm „propadla tak prudce, že VW musí na dva dny zastavit výrobu”.

Že je to v příkrém rozporu s tím, co VW čekal, nepřekvapí. Že je to ovšem v příkrém rozporu s tím, co VW nyní dál plánuje pro bližší i vzdálenější budoucnost, je naprosto absurdní. Co ještě se musí stát, aby příznivci elektromobility konečně pochopili nejen to, že se tato auta neprodávají tak dobře, jak doufali, ale že se tak dobře prodávat ani nemohou. A to nikoli kvůli médiím, dealerům nebo Mr. Beanovi, ale kvůli těmto autům samotným? Schopnost přiznat si, že jste vsadili na špatného koně, nevyhnutelně patří k jakémukoli pokusu o pokrok. Proč toho tolik jinak povolaných lidí dokola není schopno a jen tím prohlubují původně způsobené problémy, jde mimo nás. Cesta zpět k racionálnímu uvažování bude zjevně ještě trnitá.

Výroba Volkswagenu Passat B8 v Emdenu končí, to se čekalo, pozoruhodné ale je, že zastavena bude i tamní produkce elektrického ID.7, který ho měl tak skvěle nahradit. Naopak nový Passat B9, který se vyrábí v Bratislavě, se znovu těší velkému zájmu, stejně jako Golf, Tiguan a další spalovací modely. Co ještě se musí stát, aby VW pochopil? Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto, Motor und Sport, Braunschweiger Zeitung, Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.