Italové spojili dva symboly Ruska v jedno řešení pro život daleko od lidí 19.3.2020 | Mirek Mazal

Italové a Rusové toho v automobilovém světě od dob přetvoření Fiatu 123 v žigulík mnoho společného nemají, nyní se ale jedna nová spojitost vynořila. Italské dílo staví na Buchankách a matrjoškách.

Matrjoška je neodmyslitelným symbolem ruské kultury, stejně jako tamní automobilismus symbolizuje zakulacená Buchanka alias UAZ 2206. Oba charakteristické ruské znaky spolu neměly nic společného, dokud je dohromady nedali italové Giorgio Martino a Samarth Kirloskar.

Duo nápaditých designérů chtělo vytvořit něco neobvyklého a přitom praktického i dostupného a výsledkem se stala levná a sklaná pikniková sada, která zapadne právě do sedmimístné Buchanky. Výsledná sada vybavení nahrazuje část sedadel a protože do auta zapadne jako menší panenka do větší, nemohla dostat jiné jméno než Matrjoška, to se k UAZu skutečně hodí.

Skládací kempovací výzbroj umožňuje přeměnit off-roadovou dodávku v karavan schopný dojet daleko od lidí a poskytnout veškeré nezbytnosti pro klidného přežití v divočině. Když zrovna nikdo nezamíří na dobrodružné výpravy, lze italské náčiní zavřít a nechat v garáži výměnou za opětovné zacvaknutí části sedaček.

Matrjoška do auta se skládá z dvojitého lůžka o rozměrech 120 x 200 cm, které se sklopením promění v jídelní stůl pro čtyři osoby včetně dvou pohodlných lavic. V zadní části vozu vznikne funkční kuchyň s velkou lednicí o objemu 65 litrů, přibude plynová varná deska z nerezové oceli s párem hořáků a nesmí chybět umyvadlo propojené se zabudovanou nádrží na vodu a elektrickým čerpadlem. Vedle zásoby pitných, respektive odpadních tekutin tvůrci promýšleli variabilnost zbývajícího prostoru a v kuchyňce se podařilo vytvořit improvizované úložné skříně či police eventuálně sloužící jako tábornický stůl velikosti 160 x 60 cm.

Jednotlivé části vybavení skladné, samostatné díly pasují do krabice na kolečkách a vyjma lednice se správně složené vybavení vejde do uzavřeného kvádru o rozměrech asi 75 x 80 x 175 cm. Další detaily se odvíjí od přání zákazníků, ale prototyp Matrjošky se vejde opravdu skoro kamkoli. Není to jen nápad, který nikdy nedojde zhmotnění, Matrjošku je možné koupit - základní verze stojí 7 450 Eur (207 tisíc Kč), nejvyšší konfigurace stavebnice vyjde o 1 500 Eur dráž (42 tisíc Kč).

Zdroj: Moltomeno

