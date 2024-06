Italská vláda jde po další značce za to, že se chlubí italským původem, tentokrát ale oprávněně před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: DR Automobiles

Jít po Fiatu za to, že se neoprávněně hlásí k Itálii, nám přijde nesmírně pošetilé, tohle je ale jiný případ. Řeč je o překvapivě úspěšné značce DR Automobiles, která je ale italská asi tak, jako je Fiat německý. Pokuta tak přichází právem, jen trochu pozdě.

Od automobilek Fiat a Alfa Romeo by člověk čekal, že jsou v italských zákonech kované. A možná jsou, přesto jsou obě spojovány s kontroverzí, za níž stojí spor s italskou vládou. Ta totiž považuje za ilegální cokoli, co má spojitost s apeninským poloostrovem, ovšem nemá na něm pevně zapuštěné základy. Z toho důvodu bylo nové SUV Milano pět dnů po premiéře přejmenováno na Junior, protože se nevyrábí v Miláně. Měsíc na to bylo zabaveno 130 Fiatů Topolino vyrobených v Maroku, neboť dle politiků tak neměly právo nosit italskou trikolóru. Tu pak automobilka raději preventivně odstranila z Fiatu 600, neboť ten se pro změnu montuje v Polsku.

Dost by nás zajímalo, proč vláda tolik pase po národním pokladu. Veškeré tyto kroky totiž obě značky staví do nelichotivého světla, kvůli čemuž mohou být ohroženy prodeje. Čím méně aut si přitom lidé koupí, tím méně peněz Fiat a Alfa Romeo odvedou do státní kasy. Navíc mohou být nucené k propouštění. Přitom to vše je zcela zbytečné, třeba takové BMW každý považuje za německou značku a modely jako X3 či X5 za německá auta, i když se obě vyrábí v americkém Spartanburgu.

Zatímco navíc skutečně domácím značkám dělají politici ze života peklo, v případě výrobce zvaného DR Automobiles byli po dlouho dobu nečinní. Přitom ta se od počátku chlubí tím, že je italskou automobilkou. A z toho důvodu také nepokrytě používá jakožto ozdobný motiv zmíněnou trikolóru. Na nic z toho ale vlastně nemá právo. I když má totiž kanceláře v Římě, Pescaře a Campobassu, celá její produkce je založena na čínských vozech. Jediným lišícím se prvkem je její logo.

Značka DR pak sice od počátku připouštěla, že její auta mají čínský základ, zároveň však dodávala, že z Říše středu pochází pouze některé komponenty či moduly. Finální montáž ale měla probíhat na apeninském poloostrově. A právě proto automobilka zmiňovala Itálii jakožto svou domovinu. Založena přitom byla v roce 2006, na dané praktiky přešla pouhý rok poté. V podstatě se tak 17 let pohybovala na tenkém ledě.

Zatímco ale na Milano politici zareagovali po oněch pěti dnech, v případě DR Automobiles si dali opravdu na čas, jak nyní informuje agentura Reuters. Italská komise AGCM zabývající se rovnými podmínkami na trhu totiž značce udělila pokutu ve výši 6 milionů Eur (cca 149 milionů Kč) za její „neférové obchodní praktiky“. Činit tak měla od prosince 2021, kdy mělo začít vycházet najevo, že na výrobu dochází v Číně, přičemž s Itálií jsou spojeny pouze „drobné finální zásahy a kompletace“.

AGCM pokutu doložila řadou videozáběrů a fotografií, ze kterých je patrné, že vozy jsou vykládány z kontejnerů ve zcela složeném stavu, přičemž mnohdy jim chybí pouze logo. Jeho nalepení na apeninském poloostrově ale v té chvíli značce nedává právo pyšnit se italským původem. Nyní tak konečně přichází oprávněný trest, přičemž jsme velmi zvědavi, jak se ten promítne do prodejů, po takové době a jistém etablování DR v Itálii ale očekáváme, že nijak.

DR 4.0 není nic jiného než Chery Tiggo 5x, které se dočkalo jiného loga. Jeho nalepení bylo u mnoha kusů tím jediným, nač došlo v Itálii, firma se tak italským původem chlubila neoprávněně. Že ale za to byla pokutována až nyní, je v souladu s útoky vlády na značky Fiat a Alfa Romeo trochu překvapivé. Foto: DR Automobiles/Chery

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.