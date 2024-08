Italská vláda tlačí na Stellantis: Dostavte novou továrnu na baterie, i když ji nepotřebujete, jinak vám sebereme 9 miliard včera | Petr Prokopec

Ptáte se, proč automobilky elektromobilitu při zjevně nedostatečném zájmu o ni neodmáznou aktivity s ní spojené jako nerentabilní? Protože za ně nečekají jen peníze zákazníků, předem na ni dostaly různé dotace. A o ty nechtějí přijít tím, že by to vzdaly.

Poslední zhruba rok dochází v Evropě na rozličné redukce či úplná rušení dotací spojených s elektromobily. Neděje se to ale ve velkém, navíc se obvykle jedná jen o ty nejvíce viditelné podpory, které jdou přímo za zákazníkem. Bylo by tedy nemístné si myslet, že tyto vozy přišly o politickou podporu. Naopak, většina méně viditelných mechanismů zůstává zachována dál pěchuje tímto směrem peníze nás všech horem i dolem.

Vlády podávají automobilkám pomocnou ruku na mnoha úrovních, a to třeba už při výstavbě továren. Jejich prostřednictvím automobilky vytvářejí nové pracovní příležitosti, proto mohou počítat mj. jak s daňovými odpustky, tak i s přímými dotacemi. K těm se ale vážou závazky, které následně musí splnit, pokud si tyto prostředky chtějí ponechat. Proto také své předchozí sázky na polomrtvého koně stahují tak nerady.

Nejnověji je to patrné na kroku, o kterém informuje agentura Reuters. Podle ní dala italská vláda ultimátum koncernu Stellantis, aby se buď pevně zavázal k dostavbě nové továrny na baterie v Itálii, i když ji aktuálně nepotřebuje, jinak přijde o dříve přidělených 370 milionů Eur (cca 9,262 miliardy korun) z veřejných peněz. To pochopitelně nejsou žádné drobné, takový krok by tedy Stellantis bolel. Na druhou stranu, strkat v současné době další peníze do elektrického pohonu, když zájem klesá a bez „velkého třesku“ v rámci technologií ani nemůže být znovu nakopnut, by nebylo zrovna chytré. Koncern by mohl přijít o víc, než by jinak musel vrátit.

Z plamenného projevu italského ministra průmyslu Adolfa Ursa nicméně vyplývá, že Stellantis se nejspíše bude muset obejít bez vládní pomoci. „Musí nám dát odpověď, a musí tak učinit velmi rychle. Pokud nám Stellantis nedá pozitivní odezvu v řádu hodin, pak fondy přesuneme jinam. Nemůžeme si ale dovolit přijít o tyto fondy, protože Stellantis nehodlá dostát svým závazkům,“ uvedl Urso s tím, že ministerstvo již čekalo příliš dlouho. A že zatímco „vláda svůj díl splnila, koncern nikoli“.

Celý projekt je mnohem širší, zapojena je do něj společnost Automotive Cells Company (ACC), která je z části vlastněna také Mercedesem a firmou TotalEnergies. Jeho podstatou pak měly být dvě továrny, jedna v Německu a jedna v Itálii. Ursovi jde o podnik v Termoli, jehož základní kámen byl položen v roce 2022 a rozjet výrobu měl v roce 2026. Nicméně ACC aktuálně zmiňuje, že buď v závěru letošního roku, nebo na počátku toho příštího teprve potvrdí časovou osu plánované výstavby. Tedy pokud na něco takového vůbec dojde.

Firma má totiž prý aktuálně revidovat své plány v závislosti na vývoji. Výrobu by tak chtěla rozjet až ve chvíli, kdy budou k dispozici nové technologie týkající se jednotlivých článků a modulů, aby nezůstala pozadu za konkurencí. Kromě toho Reuters naznačuje, že klesající zájem o elektromobily měl Stellantis přimět k tomu, aby navýšil produkci komponentů potřebných pro hybridizaci. Nic z toho vládě jistě vyhovovat nebude.

Stavět v době klesajícího zájmu o elektromobily novou továrnu na baterie nezní zrovna chytře. Je tak pochopitelné, proč ACC zastavila veškeré další práce. Na fotkách vidíme fabriku ve francouzském Douvrinu, která už stojí a dokončena nějakým způsobem bude, z té v Itálii nemusí zbýt víc než základní kámen. Foto: Automotive Cells Company, tiskové materiály

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

