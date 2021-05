Italské a francouzské propadáky odmítají zemřít, o přízeň se budou pokoušet ještě dlouho před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Při pohledu na jejich prodejní čísla se člověk musí ptát, jak dlouho jim ještě bude zvonit hrana, nyní je ale vidno, že tomu tak bude ještě dlouho. Nový majitel to s nimi chce zkoušet nejméně ještě 10 let.

Prodeje Alfy Romeo na evropském kontinentu v loňském roce klesly na pouhých 35 718 aut. Na Spojené státy pak připadá dalších 18 586 vozů, o zbytku světa ale v podstatě nemá smysl mluvit. Italská automobilka tak vlastně za loňských dvanáct měsíců prodala méně aut, než má takové BMW na kontě za jediný měsíc. A to mluvíme jen o evropských operacích mnichovské značky, Amerika nebo Čína její registrace posouvají ještě na jinou úroveň. Pokud by tedy kdokoliv začal o budoucnosti Alfy Romeo pochybovat, vůbec by nás nepřekvapil.

Přesto musíme zmínit, že momentálně nám padá čelist až na zem. Koncern Stellantis, pod který Alfa Romeo nově patří, stejně jako třináct dalších značek, totiž fanoušky značky ujistil, že pohřeb v nejbližší době rozhodně nechystá. Místo toho automobilka dostala 10 let na to, aby dokázala, že s ní budeme moci počítat i nadále. Nejde však pouze o termín, Stellantis hodlá Italům naservírovat na stříbrném podnose i dostatek peněz, aby příští dekádu nemuseli přežívat v chudobě.

Proč se přitom Stellantis takto rozhodl? „V minulosti spousta ostatních značek chtěla Alfu koupit. V očích těchto kupců má tedy velkou hodnotu. A mají pravdu, Alfa má velkou hodnotu,“ přišel s osvětlením šéf koncernu Carlos Tavares. Ten pak sice neupřesnil plány pro příštích deset let, nicméně dodal, že nevyhnutelný bude přechod na elektromobilitu. Učinit tak ovšem značka má v emotivním stylu, jak je u ní zvykem, přičemž důraz má být kladen na dynamiku.

Zatímco ovšem aktivisté při pohledu na takovou strategii zaplesají, my zůstaneme zdrženliví. Pokud totiž Alfa Romeo zaujímá minimum lidí ve chvíli, kdy se ještě může vyčlenit z davu, nedá se předpokládat, že daleko větší počet zákazníků osloví v momentě, kdy bude nabízet prakticky totéž, co zbytek světa, jen v trochu odlišném balení. Je totiž jasné, že italské vozy bude pohánět hlavně alternativní technika od Peugeotu.

Kromě toho lze velmi snadno zpochybnit Tavaresova slova. Ano, Alfa Romeo bývala slavnou značkou, po které prahla řada dalších firem, koncern VW Group nevyjímaje. Jenže to všechno odvál čas. Pokud totiž aktuálně zadáte na internetu do vyhledávání název značky, jako první odkazy vyjedou teorie o tom, proč jsou italské vozy tak špatné a poruchové. To pochopitelně zákazníky do showroomů nežene, stejně jako se tím redukuje okruh zájemců o celou značku.

Stellantis přitom nedává další šanci pouze Alfě Romeo, ale také Lancii a luxusním Citroënům nabízeným pod logem DS, což jsou další propadáky. Také tyto značky ale nyní mají 10 let na to, aby se prosadily. A stejně jako první zmíněná mají být profilovány jako luxusní. Což znamená, že stejných aut s odlišným logem tu budeme mít o poznání více. Je samozřejmě možné, že námi rýsovaný černý scénář nebude naplněn a všechny tři značky se skutečně prosadí. V to ale příliš nevěříme, už kvůli oné diferenciaci produktů.

Alfy Romeo Giulia a Stelvio lze považovat za designově povedené vozy s působivou dynamikou. Kvůli reputaci značky se ovšem prakticky neprodávají a nevěříme tomu, že se to podaří někomu změnit. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Prokopec