Jaguar nebude roky vyrábět a prodávat nová auta, už teď pro ně ale má nová loga. Kosmetickým produktům by slušela před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Při pohledu na některé kroky britské automobilky člověk vážně neví, jestli se smát nebo plakat. Jaguar s dosavadními modely skončil či skončí a s novými před rokem 2026 nepřijde. Přesto se už teď chlubí tím, jaké emblémy je budou zdobit.

Jaguar se zoufale snaží přesvědčit celý svět, že jeho strategie Reimagine je krok správným směrem. Firma si je jí jistá tak moc, že doma už přestala nabízet jakákoli nová auta a i jinde přijde doba, kdy si od ní půjde koupit jen ojetiny. Tento „mezistav” má trvat skoro dva roky, což zní neuvěřitelně ambiciózně, a tak jsme si ani my nebyli jisti, jestli automobilka myslí skutečně vážně. Její další krok ale nasvědčuje tomu, že ano.

Britové totiž už nyní, skutečně skoro dva roky před tím, než vám nějaké nové auto znovu prodají, vytáhli novou podobu log a dalších firemních emblémů pro další použití. Samo o sobě to zní absurdně, je to jako šíp bez luku, prostě nesmyslně brzké odhalení něčeho, co nemáte a dlouho nebudete mít na čem použít. Navíc je třeba říci, že při pohledu na novou grafiku vás na první dobrou asi ani nenapadne spojení s automobilovou branží. A pokud ano, nejspíš byste ji přisoudili nějakému čínskému start-upu. Či ještě spíš firmě, která se chystá otevření butiku s kosmetickými produkty nebo něčím takovým.

I kdyby se vám ale líbila, pořád platí zmíněné - Jaguar se s ní vytasil ve chvíli, kdy ji v podstatě nemá na co aplikovat. Jistě, za pár týdnů se v rámci Miami Art Week dočkáme nového konceptu, který má předznamenat chystané tři elektrické novinky. Nicméně první z nich má být představena až někdy v průběhu příštího roku, přičemž k prvním zákazníkům dorazí skutečně až v roce 2026. Britové tak v podstatě své klientele představili menu, ovšem pokrmy v něm uvedené budou servírovat až za dva roky. To je jistě další počin hodný potlesku.

A sarkasmus je na místě, jakkoli chápeme, že pojetí značky člověk nezmění ze dne na den. Jenže něco takového se daleko lépe dělá ve chvíli, kdy máte v ruce něco hmatatelného a kdy vaše kroky nevedou k hrozbě bankrotu celé automobilky i jejích dealerů. Však rada značky, že se bez nových aut v nabídce mají uživit prodejem ojetin, zní jako výsměch.

Je navíc třeba si uvědomit, co má Jaguar vynést zpátky na výsluní. Onou prvotinou bude totiž čtyřdveřové GT, které má startovat nad 100 tisíci librami (přes 3 miliony Kč), za což nabídne zhruba 700 km teoretického dojezdu. Něco takového by ohromilo neohromilo snad nikdy, tuplem ne ve chvíli, kdy podobná auta nabízí hned několik konkurentů. A prakticky nikdo s nimi neslaví pronikavé úspěchy. Nad strategií značky tedy soustavně krčíme čelo, přijde nám to celé jako sebevražda v přímém přenosu.

Aktuálně tak jen zmíníme, že ke znovuzrození Jaguaru dochází po stránce firemních emblémů s pomocí čtyř prvků. Prvním je Device Mark neboli font Exuberant, ve kterém je vyveden název značky. Dále tu pak máme Strike Through, což je mřížka se 16 lamelami, jež se má stát obecně rozpoznatelným symbolem umístěným na nových vozech. Bod číslo tři jsou pak nové barvy, přičemž vše uzavírá Maker's Mark. Ten počítá s novou siluetou skákajícího jaguáru, stejně jako s medailonem dekorovaným písmenem „j“.

Právě poslední zmíněný symbol by dokonale sednul na kosmetické produkty, zatímco mřížka Strike Through se skákajícím jaguárem by z fleku mohla ozdobit butik, ve kterém budou prodávány. Snaha značky udělat za svou minulostí tlustou čáru tak sice vychází do puntíku, jenže nejspíše trochu jinak, než Britové zamýšleli. Jaké ovoce pak ponese, skutečně zjistíme až po uplynutí dvou zim, během kterých si nejspíše prodejci budou muset vzít více svetrů na sebe, neboť ani na topení mít nebudou.

Na jednu stranu lze uznat, že nové emblémy a loga vypadají zajímavě. Jenže člověk by na první dobrou spíš tipnul, že zdobit budou nějaký butik s kosmetickými produkty, ne auta, která si navíc ještě skoro dva roky nikdo nekoupí. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

Petr Prokopec

