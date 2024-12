Jaguar ukázal svůj přelomový nový vůz. Říká mu 00 a přesně tam s ním míří, už teď počítá se ztrátou 90 procent kupců před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

„Mouka dvounulka” to ani tentokrát nebude, i když také může automobilka předem naznačovat, kolik kusů tohoto auta v jeho sériovém provedení prodá. Opravdu bychom se divili, kdyby se Jaguar se svými současnými plány dožil konce roku 2026.

Pokud znáte hru „Grand Theft Auto: San Andreas”, nejspíš víte, že jde o virtuální svět plný fiktivních aut. Tvůrci totiž nechtěli zbytečně platit za drahé licence, zároveň však chtěli publiku umožnit, aby se lidé alespoň náznakem svezli v Bugatti, Ferrari či Lamborghini. Inspirovali se tedy pomalu již legendárním čínským kopírováním a přišli s kreacemi, které připomínají reálná auta, na nichž se ovšem vyřádil pejsek s kočičkou. Právě přeplácanost mnoha dodatečnými detaily ale tyto vozy činí občas i doslova komickými, pročež je vlastně neváháte s oblibou likvidovat.

Ve zmíněné hře se nacházejí i sedany, jenž mají připomínat americké čtyřdveřové muscle cars. A právě ty mi v nemalé míře připomněl nový koncept Jaguaru, jehož podoba unikla už včera. Dnes máme po oficiálním odhalení, takže víme, že auto říká Type 00, což je první svérázný krok odpalující hotový ohňostroj dvojsmyslů.

Jde přitom o dlouho očekávaný koncept britské značky, která se po 90 letech existence rozhodla pro kompletní změnu image. Již od představení kontroverzního nového loga ovšem většina lidí naznačuje, že skákající kočka právě sáhla po svém devátém, tedy posledním životu. A nezdá se, že ten by se natáhl na dalších 90 let, to spíš bude zázrak, když se po dvoudveřovém konceptu dočkáme produkční čtyřdveřové varianty.

Jaguar ostatně předem přiznává naznačil, že kvůli přesunu k elektromobilitě a k vyšším cenám u něj setrvá jen 15 až 10 procent stávajících zákazníků, počítá tedy se ztrátou až 90 procent z nich. Mohou si Britové něco takového dovolit? Vždyť loni v USA prodali jen 8 348 nových vozů, tedy o takřka 80 procent méně než v roce 2017. Globální registrace se pak pohybovaly okolo 64 tisíc aut, což je zhruba čtyřicetina produkce BMW či Mercedesu. Pokud ovšem z této porce umáznete až 90 procent klientely, rázem si nemusíte vydělat ani na tisk katalogů.

Mimo to je třeba pamatovat na skutečnost, že Jaguar momentálně není v mysli asi nikoho mimo továrnu zapsán jako výrobce kvalitních aut. Hlavně ve Státech jej lidé berou jako velmi poruchový a po stránce technologií za zastaralý. Řeč přitom není o spalovacích motorech, nýbrž třeba o palubní elektronice. Přechodem na elektromobilitu se tedy nic nezmění, naopak zde spíše narůstá riziko, že se věci zhorší. Ostatně první firemní bateriový vůz I-Pace [[0000054637 značka raději od zákazníků vykupuje zpět.

Do této situace přichází onen Type 00, jehož název prý neodkazuje na toaletu ani budoucí prodeje, ale na legendární E-Type, který taktéž znamenal zásadní změnu v rámci firemního designu. Kromě toho jde rovněž o poukázání na nulové emise, stejně jako na bod nula, od kterého se značka hodlá odpíchnout. Sériové provedení Britové představí v závěru příštího roku. Následně pak mají v plánu příchod SUV a dosud neupřesněného vozu, jenž dorazí do roku 2029 na základech stejné platformy JEA (Jaguar Electric Architecture).

Po stránce technické toho automobilka zatím mnoho neprozradila, v podstatě jen mluví o dojezdu 770 km dle metodiky WLTP či 692 km odpovídajících odhadům americké agentury EPA. Při využití rychlodobíjecích stanic byste pak měli každých 15 minut dočerpat kapacitu odpovídající 320 km, použitý paket tedy nejspíš bude mít kapacitu okolo 100 kWh. Nicméně tyto parametry nestačí na oslnění publika ani nyní, v roce 2026, kdy má jít Type 00 jako čtyřdveřové GT do prodeje, tak stěží ohromí.

Ve finále tedy Britové mohou lákat pouze na neobvyklý vzhled, který nicméně nepadne do oka každému - palec nahoru nejspíše budou ukazovat jen puberťáci pařící zmíněné GTA. Ale bude mít kdokoli z nich po kapse minimálně 100 tisíc liber neboli přes tři miliony korun, aby si novinku koupil? To si nemyslíme. Zvlášť když nejspíš bude nutné být členem nějaké minoritní komunity či s ní alespoň sympatizovat, jak začala naznačovat nová reklamní kampaň značky.

Koncept pak vlastně kráčí přesně v tomto duchu, neboť Jaguar jej oháknul do odstínů Miami Pink a London Blue, které budou oba součástí palety barev standardního modelu. Po růžovém Jaguaru by ale nejspíš dnes nesáhla ni Paris Hilton, natož pak konzervativní klientela. Ta by ani neměla mít děti, neboť místo zadních sedadel je v autě cosi, co připomíná pryčny sauny. Jasně, je to koncept, přesto je nakonec možná jen dobře, že zadní okno zcela chybí, neboť naháči sedící jen na ručnících budou mít aspoň trochu soukromí.

Pokud ale žerty dáme stranou, můžeme v souvislosti s kabinou zmínit neskutečný minimalismus, který ovšem nepoukazuje až tak na „první cenovou“, ale spíš na kreaci nějakého start-upu, který ještě přesně neví, po čem klientela skutečně touží. Je pak sice hezké, že Britové sáhli po neobvyklých materiálech, jako je mosaz či kámen, jenž tvoří základ 3,2 metru dlouhého středového tunelu, nicméně mnoha lidem asi bude chybět tradiční dřevo a kůže, s nimiž se již nepočítá.

Soudě dle reakcí publika i zahraničních médií lze zmínit, že vzhled konceptu lze nakonec přejít ještě s nadhledem - žádná krása to není, ale pár dnů zpátky každý čekal něco ještě mnohem horšího. Klíčové ale u elektromobilů je, aby byly schopné nabídnout aspoň to, na co jsme dnes zvyklí u spalovacích aut. A v tomto ohledu Jaguar nenastavuje laťku celé branži, místo toho kráčí s davem, z nějž vystupuje jen díky růžové barvě.

Za vyloženě ošklivý koncept Type 00 označit nelze, čekali jsme něco ještě horšího. Nejde ale ani o nic převratného či dokonale originálního. A pokud to spojíte s nepříliš přesvědčivou technikou a očekávanou cenou, nemáme tu recept na úspěch, ale spíš na pravý opak. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

