Japonci dostali novou funkci moderních světel do prodeje dřív než Němci, levně

/ Foto: Denso

Japonské řešení pravda nepůsobí tak elegantně, jako to německé, na rozdíl od něj si jej ale lze půjde už od 1. prosince dopřát třeba do řady Toyot. Vyhřívání LED-světel je realitou.

Je tomu teprve týden, co jsme vás informovali o tom, že německá firma Canatu vyvinula zajímavou novou funkci světel. Není vlastně v ničem převratná, neboť jen pokračuje v trendu vyhřívání čehokoli, co ve studené podobě nemusí dělat dobrotu. Přesto se tato funkce dostává do míst, kde by ji mnozí nečekali - do světel.

Paradoxním problémem moderních světel se totiž stala přílišná efektivita a minimální zbytkové teplo, které nedovoluje světlům zbavit se zamlžení, námrazy či nalepeného sněhu za jízdy. Problém je to už přes den, kdy takové auto může být pro ostatní špatně vidět, průšvih je to ale hlavně v noci, kdy pořádně ven - přes vysoký výkon samotných světel - nemusí vidět řidič.

Vyhřívání to řeší a Canatu představilo integrované řešení, které dostane do výroby přímo s některým z německých výrobců, přičemž indicie vedou k BMW. Ještě než se tak stane, si ale prakticky to samé budou moci koupit zákazníci japonských automobilek, protože do výroby jej už nyní dostal moloch z řady výrobců automobilových komponentů, Denso.

Ten na rozdíl od Němců, tedy alespoň v první fázi, nešel cestou integrované funkce sériových světel, ale jakési dodatečné výbavy. Nevýhoda je, že řešení není tak elegantní a je na světlech trochu vidět, výhoda ale pro změnu je, že si kvůli němu nemusíte koupit celé auto. Půjde jej totiž na auto přidat i dodatečně, a to nejprve na vybrané japonské modely Toyoty (Prius, Noah, Voxy a Esquire, od nás známe jen ten první) skrze dealerskou síť značky.

Novinka bude v Japonsku k dispozici od 1. prosince, a to za cenu 25 tisíc jenů, tedy asi 5 300 Kč. To není mnoho, uvážíme-li, kolik starostí může ušetřit. Výsledkem je průhledný film o velikosti 70x60 mm s vyhřívanou plochou 66x56 mm, který se přilepí na světlo a připojí k elektronice vozu. Spustí se pak vždy v momentě, kdy teplota klesne pod 5° C. Instalaci zajistí dealeři, nebo ji zručnější člověk může zvládnout i sám.

Denso říká, že film zvládne veškeré nástrahy zimy a ještě ochrání světla, v případě náročnějšího využití ale doporučuje jednou za rok jeho výměnu. Postupem času by toto řešení mělo být k dispozici pro více a více aut, v modifikované podobě později i přímo z výroby tak, aby mělo životnost odpovídající srovnatelným komponentům.

Zdroj: Denso

