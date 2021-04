Japonci plní, co slíbili, svá auta dál zbavují jednoho z největších moderních nesmyslů před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Stalo se to jednou z nemocí doby, kdy automobilky jako by přestaly přemýšlet nad funkčním smyslem takového řešení a prostě jej cpaly do každého nového auta jako symbol pokroku. Honda řekla stop a do svých aut dál vrací tlačítka místo displejů.

Honda Civic po deset generací patří mezi nejprodávanější auta světa. Na podzim loňského roku ale japonská automobilka poprvé ukázala nové, už jedenácté provedení, které to bude mít poněkud těžší. Zejména v Evropě, neboť verze pro starý kontinent byla dosud vyráběna v britském Swindonu. Kvůli Brexitu se nicméně Honda z ostrovního království stahuje a tamní podnik v příštím roce uzavře. Je tak vskutku otázkou, s jak velkým zpožděním dorazí jedenáctá generace k nám a zda náhodou automobilka vše nevyřeší prodloužením životního cyklu předchůdce.

Honda přitom nové provedení designově zjednodušila, což lze označit za krok správným směrem. Pokud totiž desáté generaci lze něco vytknout, pak je to až přílišná vizuální komplikovanost. Nové provedení tak dostalo čelní sloupky posunuté o pět centimetrů dozadu, což prodloužilo kapotu. Vzadu byl pro změnu rozšířen rozchod kol, což značce umožnilo použít výrazněji klenuté blatníky. Vůz tak působí, že je větší než ve skutečnosti.

Co ovšem naši pozornost upoutalo především, to jsou snímky interiéru. Honda dál kráčí proti proudu a nejenže nehrne veškeré ovládací prvky na dotykové displeje, což považujeme za jeden z největších nesmyslů moderních aut. Do interiérů tak vrací klasická tlačítka, jimiž můžete nastavit klimatizaci či upravit hlasitost audio systému. Nový Civic v tomto směru není první vlaštovkou, ale pokračuje v trendu započatém mimo jiné novým Jazzem.

Japonci na rozdíl od konkurence dokazují, že bezpečnost posádky nadřazuje stylu, neboť řadu věcí lze takto ovládat bez sundání očí z vozovky. A bezpečnost je skutečně hlavní motivací Hondy, ta díky závěrům své vlastní studie zjistila, že klasické ovládání zkracuje čas potřebný k ovládání nejběžněji používaných funkcí o podstatných 58 procent, a to je příliš velký rozdíl na to, aby dotykové displeje zabezpečovaly veškeré ovládání.

Automobilka přitom klasická tlačítka doplnila 10,2palcovým digitálním přístrojovým štítem a 7palcovou obrazovkou multimédií. Tu nicméně za příplatek můžete vyměnit za 9palcovou. Funkce jako bezdrátové Apple CarPlay či Android Auto jsou ale již opětovně standardem, stejně jako lze u vyšších výbav počítat také s bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů. Vše pak oklopují kvalitnější materiály, s ohledem na zvětšení venkovních dimenzí se navýšil i prostor.

Honda mimo to přepracovala i skelet vozu, na který byla použita vysokopevnostní ocel a hliník. Torzní tuhost tak vzrostla o 8 procent, tuhost v krutu pak o 13 procent. Zmiňovaný širší rozchod kol navýšil stabilitu a přispěl k jemnější jízdě, zatímco řízení bylo překalibrováno kvůli lepší odezvě. Mimo to automobilka sáhla po nových uloženích náprav, jež zredukovala vibrace, a aby toho nebylo málo, vyrukovala i se speciálním hlavovým airbagem ve tvaru koblihy.

V krátkosti pak ještě můžeme zmínit motorový prostor, kde základní jednotkou bude atmosférický dvoulitr. Jeho 160 koní ale do Evropy nedorazí stoprocentně, místo toho jej znovu nahradí přeplňovaný litrový tříválec. Tedy pochopitelně za předpokladu, že se jedenácté generace na starém kontinentu opravdu dočkáme. Nad tyto agregáty se pak v zámoří i u nás postaví přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec, jenž nově produkuje 180 koní. Standardem je pak vždy automat CVT.

Tím jsme se dostali na úplný konec. Dodat tak lze už jen to, že výroba odstartuje v létě v kanadském Ontariu, kde se bude montovat sedan. Hatchback pak dorazí s několikaměsíčním zpožděním z podniku v americké Indianě. Ceny by měly startovat někde okolo 23 tisíc dolarů (cca 596 tisíc korun), evropská budoucnost zůstává otázkou.

Honda Civic jedenácté generace na rozdíl od konkurence stále počítá s klasickými tlačítky, jimiž lze ovládat klimatizaci či audio systém. Navýšena je tím zejména bezpečnost, neboť vše lze dělat i za jízdy, aniž byste museli sundat oči z vozovky. Foto: Honda

