Japonci představili nové levné rodinné SUV, i s nejmodernějším typem motoru je k mání „za babku“ před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Není pravdou, že se v dnešní době nemůže na trh dostat nové, relativně velké auto renomované značky, dokonce ani nemusí šetřit na technice. Tento vůz zaškrtává všechna políčka, jen v Evropě si o něm můžeme nechat leda zdát.

Pokud chcete uspět na indickém trhu, jedním z klíčových aspektů je délka vozu. Nad čtyři metry totiž přichází vyšší míra zdanění, v jehož důsledku se auta stávají dražšími a cílová skupina logicky menší. Není proto překvapením, že výrobci s většinou svých aut míří do skupiny vozů dlouhých maximálně ony čtyři metry. Výjimkou není ani Suzuki Brezza modelového roku 2022, které automobilka označuje na zcela novou generaci. Spíše by však měla používat spojení „výrazný facelift“, neboť SUV staví na základech svého předchůdce.

V případě délky novince naměříme 3 995 milimetrů a pozoruhodné je i to, že se Suzuki vydalo „zelenější” cestou, než muselo. To jen ukazuje, že výrobci se budou snažit tímto směrem inovovat, i když nebudou nezbytně muset, neboť pro část zákazníků je to podstatný prodejní argument. Pod kapotu tedy najdeme atmosférickou jedna-pětku o výkonu 103 koní a točivém momentu 137 Nm, jenž doplňuje integrovaný startér-generátor a 48voltový elektrický okruh. Máme tu tedy mild-hybridní technologii, tedy v podstatě nejmodernější typ spalovacího motoru, který ani v Evropě nenajdeme zdaleka ve všech nových vozech.

Přesto nová Brezza startuje jen na 799 tisících rupií, tedy asi 239 tisících Kč. Jistě, na indické poměry to zase tak málo není, konkurenční stroje jako Tata Nexon, Mahindra XUV300, Renault Kigger, Nissan Magnite, Hyundai Venue či Citroën C3 jsou levnější. Nejsou to ale dramatické rozdíly, nakonec i oproti předchůdci je novinka zhruba jen o 15 000 Kč dražší.

Přesuneme-li se za hranici délky vozu, pak novinka 1 790 mm široká a 1 685 mm vysoká. Stejně jako dosluhující provedení pak počítá s rozvorem 2 500 mm. Cestující přitom mohou v kabině počítat s novým až 9palcovým displejem multimédií, který vystupuje z palubky. Multifunkční volant se dočkal integrovaných tlačítek, přepracováno bylo i ovládání klimatizace. Plasty jsou ale stále poněkud tvrdé.

Zvenčí tu pak máme moderní, tedy ostře řezané linky, stejně jako zvýrazněné ochranné plastové lemy ve spodní části karoserie. Ty mají umocnit terénní vizáž vozu, i když výkon směřuje vždy výlučně jen na přední kola. Suzuki přitom zapracovalo hlavně na nových čelních partiích, ty ale již nepůsobí tak hřejivě, nýbrž spíše chladně - patrně aby dostály jménu vozu. Design je nicméně čistě subjektivní záležitostí, načež jen dodáme, že balíček změn uzavírají diodová světla a nabídka dvoubarevného laku.

Brezza bude k mání s pětistupňovým manuálem či sedmistupňovým automatem. Ve vyšších úrovních výbavy pak zákazníci naleznou i elektricky ovládané střešní okno, bezdrátové dobíjení mobilů, head-up displej, audio systém Arkamys či sadu kamer monitorujících celé okolí vozu. Za verzi s „plnou polní“ přitom zaplatí 1 396 000 INR (417 tisíc Kč), což je znovu z evropského úhlu pohledu neskutečná láce. Uvidíme tedy, jak se novince Suzuki povede.

Nové Suzuki Brezza stojí na indickém trhu 239 tisíc Kč, což je i na čtyřmetrové SUV neskutečně málo. Tedy alespoň na evropské poměry. Foto: Suzuki

Zdroj: Suzuki

