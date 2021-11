Japonci riskují fiasko s návratem další legendy, neobyčejné jméno dostal příliš obyčejný stroj před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nejspíše to nebude špatné auto a nemusí být ani nezajímavé, ve stručnosti shrnuto ale absolutně nemá čím ohromit. A to je prostě málo, novinka jen kráčí ve stopách předchozích marných pokusů navázat na slávu legendárních aut minulosti.

Honda Integra patří mezi největší automobilové ikony, a to díky provedení Type R, jež montážní linky okupovalo mezi léty 1995 a 2001. Šlo totiž o dost možná nejlépe ovladatelnou předokolku všech dob, která se navíc chlubila pohledným zevnějškem. Mimo to disponovala točivým 1,8litrovým motorem, jenž produkoval 200 koní. Dokonce i Civic Type R hrál ve srovnání s Integrou druhou ligu, neboť jeho vizáž nebyla až tak omračující, zatímco pod kapotou dokázal nabídnout maximálně 160 koní v případě verze Si.

Co ovšem platilo před dvaceti lety, je dnes dávnou minulostí, a to přesto, že Honda vrací model Integra do své nabídky. Před dvěma měsíci jsme si mohli představit čínskou verzi, které ovšem asi jen málokdo aplaudoval. Japonská automobilka se totiž rozhodla jít cestou co nejnižších nákladů, a tak ikonické označení přilepila na lehce přepracovaný Civic. Tomu v podstatě jen pozměnila čelní a zadní partie, jinak však převzala, co šlo. Takřka identický byl tedy interiér, stejně jako pod kapotu zamířila přeplňovaná jedna-pětka.

Honda již dopředu oznámila, že kromě čínské verze bude k mání i americká. A jak se zdálo z prvních snímků, její pojetí mělo být měl být oproti Civicu odlišnější. To se nyní i potvrdilo, neboť Japonci odhalili prototyp blízký sériové verzi. Pokud alespoň tentokrát čekali bouřlivý aplaus, pak je nejspíše publikum znovu zaskočilo. Také americká varianta se stěží stane stejnou ikonou, jakou byla třetí generace. Místo toho jí nejspíše čeká podobný osud jako znovuzrozené NSX.

Japonská automobilka je v případě technických parametrů poněkud skoupá, načež víme jen tolik, že i v tomto případě zamíří do motorového prostoru přeplňovaná jedna-pětka. Ta by nicméně měla být naladěna na více než 200 koní, jež bude na přední kola posílat šestistupňový manuál doplněný samosvorným diferenciálem. O zkrocení daného výkonu se pak postarají brzdy Brembo skrývající se za 19palcovými pětipaprskovými koly, které dostaly třmeny lakované žlutou barvou Indy Yellow.

Jde přitom o ikonický odstín, jímž se chlubilo výše zmíněné provedení Type R. Stejnou barvou je pak ostatně nalakována i karoserie, se kterou kontrastují doplňky v leskle černé. Honda pak přivedla do hry i unikátní čelní světla, jejichž diody mají symbolizovat šikanu a tedy i sportovní charakter vozu. Nakolik se to ovšem potvrdí, zjistíme až v příštím roce, kdy bude mít premiéru plně produkční provedení. Zatím se však nezdá, že by s ním Honda počítala i na starém kontinentu - zatím na autě vidíme jen logo Acury, které v USA používá pro své „lepší” modely.

Výrobu bude mít na starosti továrna značky v Marysville v Ohiu. Viceprezident značky Jon Ikeda pak naznačil, že kromě základního modelu bychom se měli dočkat i sportovnější verze, dost možná provedení Type S. Otázkou však je, zda po tom vůbec někdo bude toužit. Momentálně zatím ani nelitujeme, že nás nová Integra mine, na rozdíl od jejích předchůdců je to příliš obyčejné auto.

